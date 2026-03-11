AFP
Diterjemahkan oleh
"Ini bukan penalti" - Pelatih Bayer Leverkusen marah atas tendangan penalti Arsenal di menit akhir pada laga imbang Liga Champions, sambil menegaskan bahwa "tekanan" sepenuhnya ada di pihak Mikel Arteta menjelang leg kedua
Perasaan campur aduk bagi pelatih Leverkusen
Momen paling dibicarakan dalam pertandingan terjadi pada menit ke-89 ketika Noni Madueke terjatuh setelah kontak minimal dari Malik Tillman; meskipun ada protes keras dan tinjauan VAR, keputusan tetap berlaku, memungkinkan Kai Havertz menjadi bintang utama dalam kembalinya yang emosional ke BayArena dengan mengonversi penalti kontroversial untuk menyelamatkan hasil imbang 1-1 bagi Arsenal.
"Saya merasa campur aduk," jelas Hjulmand segera setelah peluit akhir. "Ini adalah penampilan yang sangat baik melawan tim papan atas – tentu saja kami kecewa dengan adegan terakhir. Skor 1-0 tentu saja akan jauh lebih baik daripada 1-1. Saya tidak melihat ada penalti di sana, tapi begitulah adanya."
- Getty Images Sport
Keunggulan psikologis ada pada Leverkusen
Menjelang leg kedua yang menentukan di Emirates Stadium pada Selasa depan, Hjulmand melihat peran masing-masing tim sudah jelas. Meskipun banyak yang kini menganggap Arsenal sebagai favorit, pelatih Leverkusen yakin bahwa The Gunners akan berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar di hadapan pendukung mereka sendiri.
"Kami pergi ke London dengan harapan. Saya yakin ada banyak tekanan pada Arsenal. Kami harus dan bisa menampilkan performa yang kuat lagi. Kami harus memanfaatkan kesempatan ini dan menantikan Selasa. Tapi untuk saat ini, Bayern yang menjadi prioritas," tambah Hjulmand, merujuk pada laga domestik mereka melawan Bayern Munich.
Pujian khusus untuk kapten Andrich
Sorotan khusus selama pertandingan tertuju pada Robert Andrich, yang tidak hanya menonjol sebagai pencetak gol tetapi juga memimpin perjuangan tuan rumah Jerman. Setelah melihat gelandang berusia 31 tahun itu mendapat kartu kuning pada menit kedua, Hjulmand mengakui bahwa dia mempertimbangkan pergantian taktis untuk melindunginya. "Saya berpikir apakah saya harus mengganti Rob lebih awal. Beruntung saya tidak melakukannya. Dia adalah pemain berpengalaman. Dia bermain dengan luar biasa," puji pelatih tentang pemimpinnya.
- AFP
Kebahagiaan Arteta setelah gol penyeimbang Havertz di menit-menit akhir.
Di sisi lain, Mikel Arteta tampak lega. Mengenai gol penyeimbang dari mantan bintang Leverkusen, Kai Havertz, Arteta mengatakan: "Kami tidak siap setelah jeda. Gol penyeimbang itu sangat penting bagi kami. Kami melihat betapa sulitnya menang melawan tim mana pun, terutama saat bertandang. Kami harus menyelesaikan pekerjaan di London sekarang." Mengenai Havertz, ia menambahkan: "Sepak bola adalah permainan yang aneh. Dia kembali ke klub lamanya dan mencetak gol. Itu adalah momen penting baginya."
Iklan