Momen paling dibicarakan dalam pertandingan terjadi pada menit ke-89 ketika Noni Madueke terjatuh setelah kontak minimal dari Malik Tillman; meskipun ada protes keras dan tinjauan VAR, keputusan tetap berlaku, memungkinkan Kai Havertz menjadi bintang utama dalam kembalinya yang emosional ke BayArena dengan mengonversi penalti kontroversial untuk menyelamatkan hasil imbang 1-1 bagi Arsenal.

"Saya merasa campur aduk," jelas Hjulmand segera setelah peluit akhir. "Ini adalah penampilan yang sangat baik melawan tim papan atas – tentu saja kami kecewa dengan adegan terakhir. Skor 1-0 tentu saja akan jauh lebih baik daripada 1-1. Saya tidak melihat ada penalti di sana, tapi begitulah adanya."