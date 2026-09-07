Getty Images Sport
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‘Ini bukan pelanggaran!’ - Luciano Spalletti membuat pengakuan mengejutkan soal wasit setelah gol kontroversial Milan ke gawang Juventus
Spalletti menolak kontroversi perwasitan
Spalletti secara terbuka membela wasit Mariani setelah laga keras Juventus di Serie A melawan Milan. Bos Juventus itu menolak mengeluhkan insiden kontroversial yang melibatkan penyerangnya, Kolo Muani, dan Koni De Winter. Benturan fisik antara kedua pemain itu pada akhirnya berujung pada gol untuk Milan, yang memicu perdebatan soal apakah seharusnya diberikan pelanggaran.
Namun, Spalletti dengan cepat menepis semua keluhan terkait perangkat pertandingan. Alih-alih melempar kesalahan, pelatih veteran Italia itu memuji standar perwasitan yang ditunjukkan. Ia menegaskan bahwa lini pertahanannya harus bertanggung jawab atas kekurangan mereka sendiri, alih-alih mencari-cari alasan.
- AFP
Beradaptasi dengan standar perwasitan modern
Spalletti meyakini sepak bola Italia harus selaras dengan tren perwasitan global dengan mengabaikan kontak fisik ringan. Ia menegaskan bahwa Mariani mengambil keputusan yang tepat dengan membiarkan permainan berlanjut dalam proses terjadinya gol.
"Mariani adalah salah satu wasit Italia terbaik dan menurut saya, garis yang kita lihat ini sudah tepat," jelas Spalletti dalam konferensi pers usai pertandingan. “Kami sedang beradaptasi dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Itu bukan pelanggaran dan memang benar untuk tidak meniup peluit.
“Entah ada benturan, pelanggaran... Semuanya baik-baik saja, saya tidak akan mengeluhkan hal-hal seperti ini di sini. Tim seharusnya sudah mengamankan gol itu lebih awal."
Menuntut lebih dari skuad Juventus
Menjauh dari perdebatan soal wasit, Spalletti mengalihkan fokusnya pada perbaikan taktik yang dibutuhkan skuadnya. Ia ingin para pemainnya jauh lebih proaktif, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola.
"Saya meminta mereka untuk menekan, dan membangun sesuatu yang serius ketika kami menguasai bola," kata sang pelatih. "Lalu membuat mereka memahami bahwa perbedaan sesungguhnya tercipta di ruang-ruang yang tidak diukur siapa pun. Itu tercipta pada momen-momen ketika semuanya tampak normal dan Anda memiliki kekuatan untuk membalikkan hasil."
- Getty Images Sport
Apa langkah Juve selanjutnya?
Hasil imbang ini membuat Juventus tertahan di peringkat kelima klasemen dengan tujuh poin. Mereka akan berusaha bangkit dan meraih kemenangan saat bertandang ke markas Sassuolo untuk laga Serie A berikutnya akhir pekan ini.
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