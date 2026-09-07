Spalletti meyakini sepak bola Italia harus selaras dengan tren perwasitan global dengan mengabaikan kontak fisik ringan. Ia menegaskan bahwa Mariani mengambil keputusan yang tepat dengan membiarkan permainan berlanjut dalam proses terjadinya gol.

"Mariani adalah salah satu wasit Italia terbaik dan menurut saya, garis yang kita lihat ini sudah tepat," jelas Spalletti dalam konferensi pers usai pertandingan. “Kami sedang beradaptasi dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Itu bukan pelanggaran dan memang benar untuk tidak meniup peluit.

“Entah ada benturan, pelanggaran... Semuanya baik-baik saja, saya tidak akan mengeluhkan hal-hal seperti ini di sini. Tim seharusnya sudah mengamankan gol itu lebih awal."