"Ini bukan kesombongan" - Lionel Scaloni memuji para bintang Argentina yang "unik" saat Lionel Messi dkk. menghancurkan Inggris untuk melaju ke final Piala Dunia

Saat berbicara setelah pertandingan, Scaloni menyoroti penampilan Argentina dan membantah anggapan bahwa pujiannya terhadap skuad tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang berlebihan. Sebaliknya, ia menyoroti mentalitas mereka saat menghadapi kesulitan. Pelatih Argentina itu juga tampak terharu saat menekankan kekompakan di dalam skuadnya serta komitmen yang ditunjukkan oleh setiap pemain.

"Saya tak bisa berkata-kata. Ini adalah kebahagiaan bagi negara kita, rakyat kita. Beberapa hari yang lalu saya mengatakan bahwa kelompok ini tak pernah berhenti membuat saya takjub," kata Scaloni, seperti dikutip TyC Sports.

"Suara saya tercekat karena ini adalah bukti dari begitu banyak hal: semangat tim, persaudaraan, pantang menyerah, berjuang hingga akhir. Setelah ini, kami akan memenangkan final, tapi apa lagi yang harus dilakukan tim ini? Mereka telah sangat mengharukan saya. Saya tidak punya banyak yang bisa dikatakan; semua ini berkat mereka."

Dia menambahkan: “Kami akan berusaha untuk menang, memberikan yang terbaik, tapi setelah ini, sangat sulit untuk membuat orang-orang memahami apa yang ditunjukkan para pemain. Kami unik, dan itu bukan kesombongan. Orang-orang inilah yang membawa kami menuju kemenangan.”