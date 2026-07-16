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"Ini bukan kesombongan" - Lionel Scaloni memuji para bintang Argentina yang "unik" saat Lionel Messi dkk. menghancurkan Inggris untuk melaju ke final Piala Dunia
Scaloni bersuka cita atas kemenangan Argentina di semifinal
Scaloni mengakui bahwa ia tak bisa berkata-kata setelah kemenangan Argentina 2-1 atas Inggris memastikan tiket mereka ke final Piala Dunia sekali lagi. Pelatih Albiceleste itu menggambarkan momen tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya dan mengatakan para pemainnya terus melampaui ekspektasinya. Juara dunia itu harus berjuang keras untuk meraih tempat di final, namun Scaloni menegaskan bahwa timnya justru tampil gemilang di bawah tekanan. Ia mengatakan tekad tim dan dukungan yang mereka terima membantu mereka melewati pertandingan yang berat tersebut.
- Getty
Scaloni memuji mentalitas para pemainnya
Saat berbicara setelah pertandingan, Scaloni menyoroti penampilan Argentina dan membantah anggapan bahwa pujiannya terhadap skuad tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang berlebihan. Sebaliknya, ia menyoroti mentalitas mereka saat menghadapi kesulitan. Pelatih Argentina itu juga tampak terharu saat menekankan kekompakan di dalam skuadnya serta komitmen yang ditunjukkan oleh setiap pemain.
"Saya tak bisa berkata-kata. Ini adalah kebahagiaan bagi negara kita, rakyat kita. Beberapa hari yang lalu saya mengatakan bahwa kelompok ini tak pernah berhenti membuat saya takjub," kata Scaloni, seperti dikutip TyC Sports.
"Suara saya tercekat karena ini adalah bukti dari begitu banyak hal: semangat tim, persaudaraan, pantang menyerah, berjuang hingga akhir. Setelah ini, kami akan memenangkan final, tapi apa lagi yang harus dilakukan tim ini? Mereka telah sangat mengharukan saya. Saya tidak punya banyak yang bisa dikatakan; semua ini berkat mereka."
Dia menambahkan: “Kami akan berusaha untuk menang, memberikan yang terbaik, tapi setelah ini, sangat sulit untuk membuat orang-orang memahami apa yang ditunjukkan para pemain. Kami unik, dan itu bukan kesombongan. Orang-orang inilah yang membawa kami menuju kemenangan.”
Scaloni yakin tim ini sedang membangun warisannya sendiri
Scaloni meyakini tim Argentina ini telah menampilkan performa yang termasuk di antara yang terbaik dalam sejarah negara tersebut. Meski mengakui gol ikonik Diego Maradona melawan Inggris pada 1986, ia berpendapat bahwa penampilan secara keseluruhan di semifinal ini telah menetapkan standar baru.
"Kami mengira pertandingan melawan Mesir adalah yang terbaik yang pernah kami raih, dan ini melampauinya," kata Scaloni. "Terlepas dari lawannya, ini adalah semifinal. Saya tidak tahu apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir gol kedua Diego akan tercatat dalam sejarah, tetapi dalam hal penampilan kami hari ini, itu sungguh luar biasa.
"Tim ini bermain terbaik saat berada di bawah tekanan; saat mereka merasakan kelemahan lawan, mereka langsung menyerang. Bahkan jika kami kalah, kami tetap akan merasa bahagia karena tim ini menunjukkan ketangguhan mereka hingga akhir; kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan."
- Getty Images
Perhatian kini beralih ke Spanyol di babak final
Dengan trofi Piala Dunia kedua berturut-turut yang bersejarah sudah di depan mata, Argentina kini fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan final melawan Spanyol di New York New Jersey Stadium pada hari Minggu.
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