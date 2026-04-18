"Ini bukan kegagalan!" - Jeremie Frimpong terinspirasi oleh bintang NBA Giannis Antetokounmpo, sementara bek sayap Liverpool itu menegaskan bahwa tidak meraih trofi bukanlah bencana
Jalan menuju kesuksesan dan pengaruh NBA
Merenungkan musim yang membuat Liverpool tersingkir dari semua kompetisi piala dan tertinggal jauh dari Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier, Frimpong mencari sudut pandang baru dari dunia bola basket. Mantan pemain Bayer Leverkusen ini menyebut bintang Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, sebagai sumber inspirasi selama masa-masa sulit di Merseyside ini.
“Apakah kamu tahu Giannis? Apakah kamu menonton NBA? Kamu harus mendengarkan dia,” kata Frimpong kepada The Telegraph. “Kamu tidak bisa menang setiap saat. Terkadang kamu harus melewati situasi-situasi ini untuk membangun kembali. Aku melihat Giannis. Dia ditanya: ‘Apakah musim ini merupakan kegagalan bagimu?’ Dia menjawab: ‘Tidak. Ini bukan kegagalan. Ini adalah jalan menuju kesuksesan.’ Dia mulai berbicara tentang Michael Jordan. Ketika dia tidak memenangkan final, apakah itu kegagalan baginya dan apakah itu membuat kariernya terdevaluasi? Tidak. Itu adalah jalan menuju kesuksesan. Jadi, tidak ada musim yang boleh dianggap sebagai kegagalan, terlepas dari kekecewaan yang ada. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh jika kita menginginkan kesuksesan.”
Menghadapi tekanan di Anfield
Musim debut Frimpong di Inggris terhambat oleh tiga cedera otot paha belakang yang berbeda, sehingga menyulitkan bek kanan yang lincah ini untuk menemukan ritmenya di bawah asuhan Arne Slot. Terlepas dari rasa frustrasi pribadi dan tim, sang bek tetap bersikukuh bahwa standar di ruang ganti Liverpool tidak menurun.
Dia berkata: “Tidak ada yang suka kalah. Kamu masuk ke ruang ganti di sini dan melihat sekeliling: semua orang benci kalah. Tapi inilah yang ingin saya tekankan, seperti yang dikatakan Giannis: tidak ada musim yang gagal. Saat kalah, rasanya sangat buruk, tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Tapi ini adalah langkah-langkah. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam karier saya. Saya mengalami tiga cedera dan, di atas itu semua, tim tidak tampil sebaik yang seharusnya. Ada banyak tantangan. Jika kami bisa memenangkan salah satu dari Piala FA atau Liga Champions, situasinya tidak akan seburuk ini.”
Faktor Wirtz dan penyesuaian di Anfield
Salah satu topik pembicaraan utama di Anfield adalah performa Florian Wirtz, yang mengikuti jejak Frimpong dari Leverkusen. Meskipun beberapa kritikus mempertanyakan investasi tersebut, Frimpong yakin bahwa rekan setimnya itu pada akhirnya akan membungkam para skeptis dan menampilkan performa yang sama seperti saat mereka menjuarai Bundesliga tanpa terkalahkan.
Dia menambahkan: “Ketika pertama kali mendengar Flo akan datang, rasanya sangat menyenangkan. Jarang ada dua rekan setim yang pindah ke tim lain. Saya tahu di mana dia bisa mendapatkan ruang, saya tahu kapan dia menginginkannya, dan bagaimana cara membuatnya mencetak gol. Saya hanya bisa mengatakan ini, jika bukan karena Flo, kami tidak akan memenangkan Bundesliga atau Piala. Saya tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Tinggal kalian tunggu dan lihat saja. Lihat, dia sangat hebat dalam mengolah bola, sangat nyaman. Dia tidak memiliki kecepatan seperti saya, tapi dia cepat karena cara pikirannya bekerja. Saya sudah melihatnya. Saya tahu itu ada di sana.”
Komitmen terhadap proyek Liverpool
Menjelang derby Merseyside, Frimpong mengandalkan nasihat yang diberikan kepadanya oleh kapten Virgil van Dijk. Meskipun telah menelan 17 kekalahan sepanjang musim yang penuh gejolak, bek kanan ini menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusannya pindah ke Liga Premier dan tetap berkomitmen penuh terhadap proyek klub.
Ia berkata: “Van Dijk mengatakan ini adalah klub yang hebat; ia menyuruh saya bersiap karena ini akan berbeda dari tempat mana pun yang pernah saya mainkan. Ia mengatakan ini adalah klub pemenang, bahwa kita harus meraih gelar di sini. Ia memperingatkan saya bahwa ini akan sulit karena semua orang ingin mengalahkan kita, tapi ia mengatakan saya akan menyukainya. Saya tidak ingin berada di tempat lain selain Liverpool. Lihat, kami sedang mengalami masa sulit saat ini. Saya mengalami cedera, tim mendapatkan hasil yang tidak kami inginkan. Tapi saya tidak akan mengubah apa pun. Tidak satu pun. Ini semua adalah bagian dari perjalanan.”