"Ini bukan kegagalan!" - Jeremie Frimpong terinspirasi oleh bintang NBA Giannis Antetokounmpo, sementara bek sayap Liverpool itu menegaskan bahwa tidak meraih trofi bukanlah bencana

Merenungkan musim yang membuat Liverpool tersingkir dari semua kompetisi piala dan tertinggal jauh dari Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier, Frimpong mencari sudut pandang baru dari dunia bola basket. Mantan pemain Bayer Leverkusen ini menyebut bintang Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, sebagai sumber inspirasi selama masa-masa sulit di Merseyside ini.

“Apakah kamu tahu Giannis? Apakah kamu menonton NBA? Kamu harus mendengarkan dia,” kata Frimpong kepada The Telegraph. “Kamu tidak bisa menang setiap saat. Terkadang kamu harus melewati situasi-situasi ini untuk membangun kembali. Aku melihat Giannis. Dia ditanya: ‘Apakah musim ini merupakan kegagalan bagimu?’ Dia menjawab: ‘Tidak. Ini bukan kegagalan. Ini adalah jalan menuju kesuksesan.’ Dia mulai berbicara tentang Michael Jordan. Ketika dia tidak memenangkan final, apakah itu kegagalan baginya dan apakah itu membuat kariernya terdevaluasi? Tidak. Itu adalah jalan menuju kesuksesan. Jadi, tidak ada musim yang boleh dianggap sebagai kegagalan, terlepas dari kekecewaan yang ada. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh jika kita menginginkan kesuksesan.”