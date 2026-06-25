"Ini bisa terjadi dengan cepat": Pemain tim nasional Jerman menyatakan kesediaannya untuk transfer termahal kedua dalam sejarah klub

Meskipun Leweling masih terikat kontrak dengan VfB hingga 2029, kabarnya terutama Liga Premier yang berusaha memikatnya dengan tawaran menggiurkan. Awal tahun ini, AFC Bournemouth dilaporkan gencar mendekati pemain Jerman yang pernah berlaga di Piala Dunia tersebut dan, menurut kabar yang beredar, siap menawar biaya transfer sebesar 40 juta euro. Namun, Stuttgart menolaknya karena tidak ingin melepas Leweling di tengah musim.

Apakah ada perubahan terkait hal ini hingga saat ini, secara resmi masih belum jelas. Klub-klub yang tertarik, yang selain Bournemouth juga termasuk FC Everton dan AS Roma, harus bersiap mengeluarkan dana yang sangat besar untuk meyakinkan VfB agar melepasnya. Pada bulan April, Sky melaporkan bahwa klub yang menempati peringkat keempat pada musim Bundesliga lalu itu tampaknya bersedia melepasnya, asalkan ada tawaran sebesar minimal 50 juta euro untuk Leweling.

Jika ia benar-benar pindah dengan nilai transfer sebesar itu, pemain serang ini akan menjadi pemain termahal kedua yang pernah dilepas dalam sejarah VfB. Hanya rekan setim Leweling di tim nasional, Nick Woltemade, yang memiliki nilai transfer lebih tinggi, yaitu 75 juta euro, saat ia pindah dari Stuttgart ke Newcastle musim panas lalu.

"Kita tidak boleh mengesampingkan apa pun, terutama dalam sepak bola. Segalanya bisa terjadi dengan cepat," lanjut pemain berusia 25 tahun itu mengenai masa depannya. Namun, ia juga menekankan: "Saya merasa nyaman di Stuttgart, kami bermain di Liga Champions, dan saya memiliki posisi yang baik di sana."