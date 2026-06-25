"Kita tidak pernah bisa mengesampingkan kemungkinan apa pun, dan saya tidak akan mengatakan bahwa saya pasti akan tetap di sini 100 persen. Namun, saya juga tidak akan mengatakan bahwa saya pasti akan pindah 100 persen," kata Leweling dalam konferensi pers bersama tim nasional Jerman. Pemain serang itu menambahkan: "Saat ini fokus saya ada pada Piala Dunia, setelah itu kita bisa melihat ke depannya."
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"Ini bisa terjadi dengan cepat": Pemain tim nasional Jerman menyatakan kesediaannya untuk transfer termahal kedua dalam sejarah klub
Meskipun Leweling masih terikat kontrak dengan VfB hingga 2029, kabarnya terutama Liga Premier yang berusaha memikatnya dengan tawaran menggiurkan. Awal tahun ini, AFC Bournemouth dilaporkan gencar mendekati pemain Jerman yang pernah berlaga di Piala Dunia tersebut dan, menurut kabar yang beredar, siap menawar biaya transfer sebesar 40 juta euro. Namun, Stuttgart menolaknya karena tidak ingin melepas Leweling di tengah musim.
Apakah ada perubahan terkait hal ini hingga saat ini, secara resmi masih belum jelas. Klub-klub yang tertarik, yang selain Bournemouth juga termasuk FC Everton dan AS Roma, harus bersiap mengeluarkan dana yang sangat besar untuk meyakinkan VfB agar melepasnya. Pada bulan April, Sky melaporkan bahwa klub yang menempati peringkat keempat pada musim Bundesliga lalu itu tampaknya bersedia melepasnya, asalkan ada tawaran sebesar minimal 50 juta euro untuk Leweling.
Jika ia benar-benar pindah dengan nilai transfer sebesar itu, pemain serang ini akan menjadi pemain termahal kedua yang pernah dilepas dalam sejarah VfB. Hanya rekan setim Leweling di tim nasional, Nick Woltemade, yang memiliki nilai transfer lebih tinggi, yaitu 75 juta euro, saat ia pindah dari Stuttgart ke Newcastle musim panas lalu.
"Kita tidak boleh mengesampingkan apa pun, terutama dalam sepak bola. Segalanya bisa terjadi dengan cepat," lanjut pemain berusia 25 tahun itu mengenai masa depannya. Namun, ia juga menekankan: "Saya merasa nyaman di Stuttgart, kami bermain di Liga Champions, dan saya memiliki posisi yang baik di sana."
- Getty Images Sport
Jamie Leweling berhasil menjadi pemain tim nasional saat bermain di Stuttgart
Pada tahun 2023, Stuttgart awalnya mendatangkan Leweling dengan status pinjaman dari Union Berlin; setahun kemudian, VfB secara permanen merekrut pemain sayap tersebut dengan biaya transfer sebesar enam juta euro. Leweling termasuk salah satu pemain andalan utama di tim Schwaben, dan pelatih Sebastian Hoeneß sangat menghargainya. "Dia mempersiapkan diri dengan baik untuk setiap sesi latihan, melakukan evaluasi setelahnya, dan sangat, sangat rajin di sana. Dia sangat memperhatikan banyak hal kecil—pola makan dan sebagainya. Semua hal yang diperlukan," kata Hoeneß dengan antusias pada awal tahun ini mengenai ketelitian Leweling.
Pemain kelahiran Nuremberg ini berkembang menjadi pemain timnas di Stuttgart, dan pada Oktober 2024 ia melakukan debutnya bersama timnas Jerman dalam laga Nations League melawan Belanda, sekaligus langsung mencetak gol pertamanya di level internasional yang membawa kemenangan 1-0. Sejak saat itu, Leweling sebagian besar menjadi bagian tetap dari skuad pelatih timnas Julian Nagelsmann, yang juga membawanya ke Piala Dunia di Amerika Utara.
Di sana, Leweling berperan sebagai pemain pengganti dan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia saat melawan Pantai Gading. Masuk menggantikan Leroy Sané pada menit ke-60 saat skor 0-1 untuk Jerman, pemain asal Stuttgart ini turut berperan dalam membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, yang sekaligus memastikan tim DFB menjadi juara grup.
Segera bersama Jamie Leweling? Rekor penjualan VfB Stuttgart
Posisi
Pemain
Tahun
Pindah ke
Biaya transfer
1
Nick Woltemade
2025
Newcastle United
75 juta euro
2
Benjamin Pavard
2019
FC Bayern München
35 juta euro
3
Enzo Millot
2025
Al-Ahli
30 juta euro
4
Mario Gomez
2009
FC Bayern München
30 juta euro
5
Nico Gonzalez
2021
AC Florence
27,37 juta euro