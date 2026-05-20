"Ini bisa jadi pemilihan terakhir!" - Calon presiden Real Madrid melontarkan peringatan keras terkait "privatisasi" klub raksasa Spanyol di tengah tantangan yang dilancarkan Florentino Perez
Peringatan terkait masa depan demokrasi klub
Riquelme, presiden eksekutif Cox Group, telah melontarkan pernyataan mengejutkan terkait struktur kepemilikan Real Madrid di masa depan. Dalam wawancara dengan Expansión, calon presiden tersebut mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam bahwa klub ini semakin menjauh dari model tradisionalnya, di mana para anggota memegang kendali. Tahun lalu, presiden saat ini, Florentino Pérez, mengumumkan rencana untuk menjual saham minoritas Real Madrid kepada pihak lain, yang menandai perubahan besar mengingat kepemilikan saat ini terdiri dari para anggota klub.
"Ini bisa jadi pemilihan terakhir di Real Madrid karena privatisasi akan segera terjadi, atau setidaknya itulah yang diumumkan," kata Riquelme. "Kami yang tidak setuju dengan privatisasi tersebut memiliki kewajiban etis dan moral untuk memastikan bahwa Real Madrid tetap menjadi milik para anggotanya, dan bahwa klub ini memiliki tempat yang lebih istimewa bagi para anggotanya."
Perlombaan melawan waktu untuk pencalonan
Dengan batas waktu pengajuan pencalonan yang semakin dekat pada Sabtu ini, Riquelme tengah bekerja di belakang layar untuk menyelesaikan pencalonannya. Meskipun Perez telah lama menjadi figur dominan di ruang direksi, Riquelme meyakini bahwa perlu ada alternatif demokratis yang diajukan kepada para pemilih sebelum jendela pendaftaran ditutup.
"Saya tidak akan memberitahu Anda apakah saya akan maju hari ini karena saya tidak tahu; kami sedang bekerja, kami memiliki lima hari, kami akan bekerja mulai sekarang hingga Sabtu untuk menyiapkan proyek terbaik," jelasnya. "Ada hal-hal yang sedang kami kerjakan. Jika kami maju, yang sangat saya harapkan, itu akan menjadi keputusan yang menarik, juga dari sudut pandang olahraga."
Kewajiban etis dan rintangan dalam pemilihan umum
Jalan menuju jabatan presiden memang terkenal sulit karena adanya peraturan klub yang ketat terkait jaminan keuangan dan masa keanggotaan. Riquelme menyadari hambatan-hambatan ini, namun menegaskan bahwa kesehatan demokrasi lembaga tersebut membenarkan upaya untuk menantang presiden yang sedang menjabat.
"Kami tahu ini rumit, bahwa inilah aturannya dan kami tidak berhak mengeluh," aku Riquelme. "Kami terjebak dalam kekacauan karena undangan untuk terlibat dalam sesuatu yang bukan untuk kami pada saat itu, tetapi ada kewajiban etis dan moral untuk mengambil langkah maju jika memungkinkan." Ia menambahkan bahwa meskipun upayanya gagal, ia berharap gagasannya diadopsi untuk "meningkatkan kualitas Real Madrid."
Sebuah tantangan bagi era Perez
Jadwal pemilihan dipercepat oleh Perez, sebuah langkah yang menurut Riquelme memaksanya untuk menyesuaikan strategi yang semula ditujukan untuk tahun 2028. Terlepas dari ketegangan tersebut, penantang tersebut tetap menunjukkan rasa hormat profesional kepada pria yang telah memimpin salah satu periode paling sukses dalam sejarah modern klub tersebut, sambil tetap menegaskan bahwa para anggota berhak mendapatkan pilihan.
"Jadwalnya dimajukan tiga tahun, kami tahu aturan yang berlaku, bahwa pendapat lain juga dicari, dan akan baik jika kita membandingkan dengan segala hormat bagaimana kita memandang Madrid, sehingga para anggota dapat memberikan pendapat mereka," katanya. "Rasa hormat penuh kepada Real Madrid, kepada institusi, kepada Bapak Florentino Perez sebagai pengusaha dan sebagai presiden - kita semua telah menikmati gelar-gelar tersebut. Yang tidak akan kita lakukan adalah menjadi bagian dari sekadar formalitas."