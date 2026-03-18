AFP
Diterjemahkan oleh
"Ini bisa jadi awal dari sesuatu yang hebat!" - Declan Rice memompa semangat rekan-rekan setimnya di Arsenal saat The Gunners bersiap menghadapi laga final Piala EFL melawan Manchester City
The Gunners mengincar kejayaan di Wembley
Arsenal akan bertandang ke Wembley pada hari Minggu dengan membawa momentum positif berkat rekor 14 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. Final Carabao Cup akhir pekan ini menandai penampilan pertama klub di final domestik besar sejak kemenangan mereka di Piala FA 2020, sekaligus menjadi ujian krusial bagi skuad asuhan Mikel Arteta yang terus berkembang. Sementara City memiliki pengalaman luas dalam meraih trofi di bawah asuhan Pep Guardiola, tim asal London Utara ini tiba dengan semangat tinggi setelah menyingkirkan Bayer Leverkusen dari Liga Champions pada Selasa malam. Dengan trofi pertama musim Inggris yang diperebutkan, pertandingan ini dipandang sebagai batu loncatan potensial bagi tim yang masih bersaing di empat ajang.
Beras membutuhkan ketangguhan mental
Menjelang final, Rice menyoroti potensi pertandingan ini untuk menjadi pendorong kesuksesan di masa depan. "Tentu saja, ini bisa menjadi awal dari sesuatu," kata Rice. "Ini adalah trofi pertama yang diperebutkan. Jika Anda memenangkannya, momentum yang akan membawa Anda melangkah maju setelah itu akan sangat besar."
Pemain berusia 27 tahun ini tetap bersemangat berkat atmosfer di ruang ganti Arsenal, meskipun ia mengaku merasa "kelelahan" akibat jadwal pertandingan yang padat. "Para pemain sudah membicarakannya di sana, kami bersemangat—kami siap. Saat ini, setiap pertandingan sepak bola yang kami jalani, kami yakin bisa menang, jadi kami akan siap dan menantikannya," tegasnya. "Seberapa besar keinginanmu pada hari Minggu? Seberapa besar keinginanmu untuk memenangkan trofi bagi tim ini, dan para penggemar ini?"
Eze muncul sebagai faktor penentu
Selain pertarungan taktis melawan City, Rice menyoroti pengaruh Eberechi Eze yang semakin besar sebagai "faktor X" potensial bagi The Gunners. Menyusul gol menakjubkan Eze ke gawang Leverkusen, Rice mengatakan: "Tidak banyak pemain yang pernah saya lihat yang bisa menendang bola seperti dia. Kita harus lebih sering memberinya bola!"
Menuju tonggak sejarah
Setelah laga puncak di Wembley, Arsenal akan menghadapi jadwal padat yang akan menguji batas rotasi skuad mereka. Meskipun meraih empat gelar masih mungkin secara matematis, beban fisik yang ditanggung pemain kunci seperti Rice—yang telah bermain hampir setiap menit musim ini—akan menjadi perhatian utama bagi Arteta. The Gunners harus melewati bulan April yang padat, yang mencakup babak perempat final Liga Champions bersamaan dengan persaingan gelar yang tak kenal lelah. Hasil pertandingan hari Minggu melawan tim City yang baru saja tersingkir dari kompetisi Eropa akan menentukan arah sisa musim ini, serta menentukan apakah Arsenal edisi ini benar-benar siap untuk bertransisi dari penantang menjadi pemenang beruntun.
