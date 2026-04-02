Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Ini bikin aku kesal!" - Nick Woltemade yang frustrasi menyindir para pengkritiknya dengan mengatakan bahwa mereka "sepertinya jarang menonton pertandingan Newcastle"
Woltemade membantah tuduhan bahwa performanya sedang menurun
Dalam wawancara dengan Süddeutsche Zeitung, penyerang asal Jerman itu mengungkapkan rasa frustrasinya yang jelas terhadap narasi seputar penampilannya belakangan ini bersama Newcastle. Meskipun menjadi pemain inti di tim, sejumlah pendukung dan pakar mempertanyakan kontribusinya di sepertiga akhir lapangan.
“Itu mengganggu saya. Jika ada yang mengklaim bahwa saya sedang dalam performa buruk, saya akan berargumen bahwa orang tersebut tidak menonton banyak pertandingan Newcastle,” kata Woltemade, menanggapi langsung kritik negatif yang muncul selama paruh kedua musim ini.
- Getty Images Sport
Perubahan dalam tanggung jawab taktis
Alih-alih bermain sebagai penyerang murni di lini depan, Woltemade sering diminta untuk mengesampingkan ambisi mencetak golnya demi kepentingan skema taktis tim secara keseluruhan, dengan Eddie Howe menempatkannya sebagai gelandang.
“Saya tahu orang-orang mengaitkan saya dengan gol, tapi Anda tidak bisa membandingkan jumlah gol seorang penyerang dengan jumlah gol seorang gelandang yang bermain 50, 60, atau 70 meter dari gawang lawan,” jelasnya.
Penilaian yang tidak adil?
Dengan 10 gol dan lima assist dalam 45 penampilan untuk Newcastle hingga saat ini, angka-angka tersebut menunjukkan musim yang produktif, namun Woltemade menegaskan bahwa statistik konvensional tidak menceritakan keseluruhan kisah perkembangannya. Ia ingin fokus beralih ke kerja kerasnya dan keandalan teknisnya di area lapangan yang lebih dalam.
“Saat ini, saya adalah Nick Woltemade yang sama sekali berbeda dibandingkan saat awal musim. Saat ini, saya seharusnya dinilai berdasarkan cara saya menghadapi duel atau mengamankan ruang,” tambah sang penyerang, menyoroti aspek-aspek halus dalam permainannya yang sering terlewatkan oleh penonton awam.
- Getty Images Sport
Membangun untuk jangka panjang
Meskipun kebanyakan penyerang mendambakan kejayaan dalam mencetak gol, Woltemade justru mengambil pendekatan yang lebih matang dalam perkembangannya. “Tentu saja, saya mencetak gol jauh lebih sedikit sekarang. Tapi saya benar-benar santai; saya tidak keberatan memperluas variasi permainan saya. Dan saya yakin bahwa, dalam jangka panjang, hal ini akan membuat saya lebih kuat jika saya belajar menghadapi fase-fase seperti ini,” tutup Woltemade.
Mantan pemain Stuttgart ini akan memiliki kesempatan lain untuk membungkam para skeptis saat Newcastle bertandang ke Crystal Palace dalam laga Liga Premier berikutnya pada 12 April.