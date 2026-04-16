Getty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh
"Ini bikin aku frustrasi!" - Ian Wright mengeluhkan kesulitan yang dialami Arsenal, sementara Roy Keane membalas dengan tajam sang legenda Gunners yang terus mengeluh
Keputusasaan di Emirates
Suasana seputar perburuan gelar Arsenal telah berubah dari optimisme menjadi kecemasan setelah kekalahan mengejutkan 2-1 di kandang dari Bournemouth. Meskipun tim asuhan Mikel Arteta berhasil mengamankan tiket ke semifinal Liga Champions setelah bermain imbang 0-0 yang membosankan melawan Sporting CP, momentum mereka di kompetisi domestik telah melemah secara signifikan. Penurunan performa baru-baru ini telah memungkinkan City untuk memperkecil selisih poin, artinya tim asuhan Pep Guardiola yang sedang dalam performa terbaiknya bisa menyamai jumlah poin Arsenal jika mereka memenangkan pertandingan-pertandingan yang tertunda.
- Getty Images Sport
Pengakuan emosional Wright
Saat tampil di acara The Overlap bersama Gary Neville, Paul Scholes, dan Keane, Wright mengakui bahwa ia kesulitan menghadapi ketegangan yang terlihat jelas dalam tim. Ia mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam melihat kerja keras sepanjang musim ini berpotensi sia-sia akibat kesalahan individu dan kurangnya keyakinan di lapangan.
Menumpahkan rasa frustrasinya mengenai kondisi skuad saat ini, Wright berkata: "Menonton pertandingan-pertandingan itu, rasanya menyakitkan. Ada rasa sakit yang menyiksa saya. Saya sangat menderita karena tidak bisa merasakannya. Saya telah memberikan begitu banyak, menginvestasikan begitu banyak pada manajer, tim, para pemain, segalanya. Dan mereka telah mencapai titik ini lagi dan Anda hanya melihat semuanya runtuh, Anda melihat para pemain melakukan kesalahan."
- Getty Images Sport
Keane menuntut ketangguhan mental
Keane tidak terlalu bersimpati terhadap situasi sulit yang dihadapi Wright, sambil menyoroti bahwa Arsenal masih memimpin dengan selisih enam poin dan harus bersiap menghadapi jalan yang sulit menuju trofi. Mantan kapten Manchester United itu menentang anggapan bahwa perebutan gelar sudah berakhir, dengan menegaskan bahwa rasa gugup adalah bagian alami dari proses bagi tim mana pun yang mengejar gelar juara.
Menanggapi pandangan pesimistis mantan striker tersebut, Keane menjawab: "Situasinya belum terlepas. Mereka masih memimpin klasemen. Mereka gugup, terlihat tegang, tapi mereka harus melewati itu. Apakah Anda pikir ini akan berjalan mulus? Mereka sudah gugup selama enam bulan?"
- Getty Images
Pertandingan penentu musim
The Gunners akan menjalani laga tandang yang berat ke Etihad Stadium akhir pekan ini dalam duel langsung yang kemungkinan besar akan menentukan pemenang trofi Liga Premier. Pilihan taktis Arteta tetap sangat terbatas akibat krisis cedera yang semakin parah, dengan Noni Madueke bergabung bersama Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Jurrien Timber di ruang perawatan. Menghadapi tim City yang hanya kalah sekali dalam 19 pertandingan liga, Arsenal harus mengatasi hambatan psikologis mereka untuk menghindari kekalahan telak.