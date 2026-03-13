Getty Images Sport
"Ini berjalan terlalu lancar!" - Bayern Munich dipuji sebagai "tim terbaik di Eropa" saat legenda klub memuji peluang Harry Kane dan kawan-kawan untuk meraih gelar Liga Champions
Raksasa Bavaria mencapai performa puncak di bawah asuhan Kompany.
Bayern telah bertransformasi menjadi tim pemenang yang sangat efisien, dengan mulus menggabungkan dominasi mereka di Bundesliga dengan kemenangan besar di panggung Eropa. Juara Bundesliga Jerman yang memegang rekor, baru-baru ini menghancurkan Atalanta denganskor 6-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, hasil yang mengguncang kompetisi. Di bawah kepemimpinan Kompany, tim ini telah mengembangkan tingkat konsistensi yang langka, di mana rotasi pemain tidak melemahkan susunan starting XI - sebuah ciri yang diidentifikasi Kahn sebagai ciri khas era-era paling sukses klub.
Kahn mengidentifikasi indikator yang menandakan kesuksesan.
Berbicara di Sky Sport, Kahn menekankan kedalaman skuad saat ini yang sangat mengesankan. "Ada indikator di FC Bayern yang sangat, sangat jelas. Anda bisa memainkan siapa saja dari skuad – dan kualitasnya hampir tidak menurun, atau kadang-kadang sama sekali tidak. Di masa lalu, itu selalu menjadi tanda bahwa musim ini akan sangat sukses," kata pria berusia 56 tahun itu. Dia menambahkan: "Saya jarang melihat FC Bayern bermain sekuat ini, tidak hanya di Bundesliga tetapi juga secara internasional. Tim ini bermain hampir seperti mesin yang teratur."
Peringatan terhadap kesempurnaan
Meskipun mengalami kekalahan telak 6-1 dari Atalanta, Kahn tetap menjadi "penggemar tantangan" dan khawatir bahwa perjalanan tim saat ini terlalu mulus. "Satu-satunya hal – dan saya selalu menjadi penggemar tantangan – adalah bahwa segalanya berjalan terlalu lancar bagi saya saat ini. Hampir terlalu mulus; semuanya berjalan seperti jam," katanya. Meskipun ia tidak menjamin trofi, pendapatnya jelas: "Saya tidak akan sejauh itu mengatakan bahwa FC Bayern akan dengan mudah memenangkan Liga Champions; itu tidak seperti itu. Tapi saat ini, bagi saya, mereka adalah tim terbaik di Eropa, cara mereka bermain sepak bola."
Menguji 'mekanisme' di bagian operasional bisnis
Bayern harus mempertahankan momentum ini menuju babak perempat final sambil tetap mempertahankan keunggulan mereka di puncak klasemen Bundesliga, di mana mereka unggul 11 poin dari rival terdekat mereka, Borussia Dortmund. Meskipun leg kedua melawan Atalanta tampaknya hanya formalitas, ujian sesungguhnya bagi Kompany adalah bagaimana dia dan staf pelatih memastikan skuad tetap tajam dan termotivasi selama jeda internasional mendatang.
