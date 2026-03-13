"Ini berjalan terlalu lancar!" - Bayern Munich dipuji sebagai "tim terbaik di Eropa" saat legenda klub memuji peluang Harry Kane dan kawan-kawan untuk meraih gelar Liga Champions

Meskipun mengalami kekalahan telak 6-1 dari Atalanta, Kahn tetap menjadi "penggemar tantangan" dan khawatir bahwa perjalanan tim saat ini terlalu mulus. "Satu-satunya hal – dan saya selalu menjadi penggemar tantangan – adalah bahwa segalanya berjalan terlalu lancar bagi saya saat ini. Hampir terlalu mulus; semuanya berjalan seperti jam," katanya. Meskipun ia tidak menjamin trofi, pendapatnya jelas: "Saya tidak akan sejauh itu mengatakan bahwa FC Bayern akan dengan mudah memenangkan Liga Champions; itu tidak seperti itu. Tapi saat ini, bagi saya, mereka adalah tim terbaik di Eropa, cara mereka bermain sepak bola."