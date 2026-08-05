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'Ini berisiko!' - Arsenal diperingatkan bahwa Vinicius Jr bisa MENGHANCURKAN semangat ruang ganti Mikel Arteta meski memiliki talenta kelas dunia
Beban finansial dari kepindahan seorang Galactico
Setelah bertransformasi dari penantang gelar menjadi juara Premier League musim lalu, ambisi Arsenal di bursa transfer ikut tumbuh seiring kesuksesan mereka di atas lapangan. Hanya sedikit calon transfer yang memiliki bobot sebesar Vinicius Junior, dengan Arteta dilaporkan secara pribadi memimpin upaya untuk membawa superstar Real Madrid itu ke London utara. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepakbola terbaru, mantan kiper Newcastle Shay Given menyoroti bahwa bahkan pembicaraan mengenai kepindahan seperti itu menunjukkan betapa jauh status klub telah meningkat di bawah Arteta.
"Apakah Vinicius Junior bisa menjadi tipe pemain yang menambah kualitas yang dibutuhkan Arsenal di sepertiga akhir? Ya, dan itu menunjukkan kepada Anda level Arsenal saat ini karena kesepakatan seperti ini bahkan sudah dibicarakan, dan tentu saja kekuatan finansial yang kini mereka miliki untuk mendukungnya," kata Given.
"Bisakah Anda membayangkan paket finansial yang dibutuhkan untuk membawa pemain seperti Vinicius Jr ke Arsenal? Angkanya akan sangat besar di semua aspek, mulai dari biaya transfer, gaji, hingga semua klausul dan add-on."
Laporan menyebutkan bahwa Real Madrid mematok harga €150 juta (£128,4 juta) untuk pemain 26 tahun itu, angka yang akan menjadikannya rekrutan termahal dalam sejarah Premier League
- Getty Images Sport
Melindungi kepentingan bersama di atas individu
Arteta terkenal melakukan perombakan budaya di Emirates Stadium, dengan memprioritaskan disiplin dan etos kerja kolektif di atas kekuatan bintang individu; sebuah filosofi yang pada akhirnya menghadirkan gelar liga. Proses ini melibatkan kepergian sejumlah nama besar yang sudah mapan, yang dianggap berada di luar kebutuhan taktis atau kultural sang manajer.
"Arsenal dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai tim yang punya kebersamaan yang sangat kuat setelah berpisah dengan pemain-pemain seperti Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez, dan Mesut Ozil. Semua orang di skuad itu sekarang terasa seperti bergerak ke arah yang sama," tambah Given.
Risiko versus imbalan dari talenta elite
Sambil memuji keharmonisan yang ada saat ini di Emirates, Given juga mengakui daya tarik yang tak terbantahkan dari menambahkan salah satu talenta terbaik dalam sepakbola dunia. Vinicius telah menjadi pilar kesuksesan Real Madrid di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir, membuktikan dirinya sebagai pemain yang tampil besar di laga-laga besar pada panggung tertinggi.
"Saya tidak mengatakan Vinicius Jr tidak bertahan atau tidak akan cocok dengan grup itu, tetapi ini adalah sebuah risiko. Namun, saya kira Anda harus mengambil risiko untuk membawa sesuatu yang berbeda ke tim seperti itu, dan dia adalah pemain brilian. Ini akan menjadi berita transfer terbesar tahun ini jika Arsenal merekrutnya," pungkas Given.
- Getty Images
Riwayat transfer tanpa ampun Arteta
Sejak mengambil alih kendali pada 2019, Arteta telah menunjukkan sisi tanpa kompromi dalam hal manajemen skuad, sering kali menyingkirkan pemain yang tidak memenuhi "hal-hal yang tidak bisa ditawar". Pendekatan ini berhasil menyingkirkan distraksi dan membentuk mentalitas juara, tetapi itu juga berarti setiap pemain baru harus diperiksa secara menyeluruh dari segi karakternya maupun kemampuan teknisnya.
Sementara prospek Vinicius mengenakan seragam merah-putih Arsenal tetap menjadi bayangan yang sangat menggoda bagi para suporter, hambatan logistik dan emosionalnya sangat besar. Klub harus menimbang peringatan Given soal "semangat kolektif" melawan fakta yang tak terbantahkan bahwa pemain Brasil itu akan langsung menjadi salah satu pemain terbaik dalam skuad yang sudah dipenuhi silsilah juara.
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