Setelah bertransformasi dari penantang gelar menjadi juara Premier League musim lalu, ambisi Arsenal di bursa transfer ikut tumbuh seiring kesuksesan mereka di atas lapangan. Hanya sedikit calon transfer yang memiliki bobot sebesar Vinicius Junior, dengan Arteta dilaporkan secara pribadi memimpin upaya untuk membawa superstar Real Madrid itu ke London utara. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepakbola terbaru, mantan kiper Newcastle Shay Given menyoroti bahwa bahkan pembicaraan mengenai kepindahan seperti itu menunjukkan betapa jauh status klub telah meningkat di bawah Arteta.

"Apakah Vinicius Junior bisa menjadi tipe pemain yang menambah kualitas yang dibutuhkan Arsenal di sepertiga akhir? Ya, dan itu menunjukkan kepada Anda level Arsenal saat ini karena kesepakatan seperti ini bahkan sudah dibicarakan, dan tentu saja kekuatan finansial yang kini mereka miliki untuk mendukungnya," kata Given.

"Bisakah Anda membayangkan paket finansial yang dibutuhkan untuk membawa pemain seperti Vinicius Jr ke Arsenal? Angkanya akan sangat besar di semua aspek, mulai dari biaya transfer, gaji, hingga semua klausul dan add-on."

Laporan menyebutkan bahwa Real Madrid mematok harga €150 juta (£128,4 juta) untuk pemain 26 tahun itu, angka yang akan menjadikannya rekrutan termahal dalam sejarah Premier League







