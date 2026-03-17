"Ini bencana!" - Endrick kembali menjadi sasaran serangan verbal pedas dari mantan pelatih timnas Prancis setelah Lyon gagal mengalahkan Le Havre yang bermain dengan sepuluh pemain
Sosok yang kontroversial di wilayah Rhône
Sejak pindah dari Madrid ke Lyon dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin, Endrick yang berusia 19 tahun kesulitan mempertahankan performa gemilangnya seperti pada penampilan-penampilan awalnya di Ligue 1. Meskipun sang striker awalnya memukau para penggemar dengan hat-trick sensasional melawan Metz pada Januari, penampilannya selanjutnya tercoreng oleh penurunan disiplin dan produktivitas, termasuk kartu merah yang baru-baru ini diterimanya saat melawan Nantes. Kekecewaan tersebut mencapai titik puncaknya saat Lyon bertanding melawan Le Havre, di mana tim asuhan Paulo Fonseca gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan akhirnya bermain imbang 0-0. Kurangnya ketajaman ini menjadi bahan baru bagi para kritikus yang percaya bahwa Endrick kesulitan beradaptasi dengan tuntutan fisik dan pertahanan sepak bola Eropa, meskipun ia telah dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional Brasil terbaru.
Penilaian pedas Domenech yang menyebutnya sebagai ‘bencana’
Saat tampil sebagai pakar di acara L'Equipe du Soir, Domenech melontarkan kritik pedas tanpa henti terhadap pemain Brasil tersebut. "Mereka [Lyon] tidak punya penyerang lagi," kata Domenech dengan nada kesal saat membahas hasil imbang melawan Le Havre. "Endrick... dia menembak, dia mencoba menggiring bola. Dalam permainan terbuka, dia sama sekali tidak berguna; dia kehilangan bola sembilan dari sepuluh kali. Dan ketika mereka bermain buruk, mereka memasukkan Roman Yaremchuk. Ini bencana, sungguh tak terbayangkan."
Kritikan pedas kedua terhadap pemain pinjaman dari Real
Ini adalah kali kedua Domenech mengkritik bintang muda Madrid tersebut. Setelah kekalahan Lyon 3-1 dari Strasbourg pada Februari lalu, pelatih veteran itu kembali menyebut sang penyerang sebagai "tidak berguna" karena dianggap kurang aktif dalam bertahan dan kurang memiliki kesadaran taktis. "Dia memang harus diganti, dia tidak berguna di lapangan dan tidak memberikan solusi apa pun. Lyon sedikit mengecewakan saya, terutama Endrick," katanya. "Semua penyerang harus melakukan kerja pertahanan yang nyata, menawarkan solusi, dan memberikan kedalaman. Dia tidak melakukan satupun dari itu."
Masa-masa krusial menanti
Lyon dan Endrick tengah menghadapi masa krusial untuk membungkam kritik. Fonseca harus memutuskan apakah akan tetap menjadikan sang remaja sebagai ujung tombak atau merotasi skuadnya guna membangkitkan lini depan yang terseok-seok dan gagal menunjukkan performa terbaik dalam beberapa pekan terakhir, tanpa meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Karakter Endrick akan diuji saat Lyon bersiap menghadapi serangkaian pertandingan krusial, dimulai dengan leg kedua babak 16 besar Liga Europa melawan Celta Vigo dan laga Ligue 1 melawan AS Monaco pada hari Minggu.
