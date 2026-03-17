"Ini bencana!" - Endrick kembali menjadi sasaran serangan verbal pedas dari mantan pelatih timnas Prancis setelah Lyon gagal mengalahkan Le Havre yang bermain dengan sepuluh pemain

Sejak pindah dari Madrid ke Lyon dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin, Endrick yang berusia 19 tahun kesulitan mempertahankan performa gemilangnya seperti pada penampilan-penampilan awalnya di Ligue 1. Meskipun sang striker awalnya memukau para penggemar dengan hat-trick sensasional melawan Metz pada Januari, penampilannya selanjutnya tercoreng oleh penurunan disiplin dan produktivitas, termasuk kartu merah yang baru-baru ini diterimanya saat melawan Nantes. Kekecewaan tersebut mencapai titik puncaknya saat Lyon bertanding melawan Le Havre, di mana tim asuhan Paulo Fonseca gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan akhirnya bermain imbang 0-0. Kurangnya ketajaman ini menjadi bahan baru bagi para kritikus yang percaya bahwa Endrick kesulitan beradaptasi dengan tuntutan fisik dan pertahanan sepak bola Eropa, meskipun ia telah dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional Brasil terbaru.