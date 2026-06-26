Sebagaimana dilaporkan oleh stasiun radio lokal El EspectadorDeportes, telah terjadi perselisihan internal yang sengit antara pelatih tim nasional Marcelo Bielsa dan para pemain, yang berujung pada pemberontakan besar-besaran dari para pemain inti.
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"Ini benar-benar sudah tak tertahankan lagi": Dikabarkan terjadi pemberontakan para pemain terhadap pelatih di salah satu tim peserta Piala Dunia
Menurut laporan tersebut, pemicu ketegangan di markas tim Piala Dunia adalah ketidakpuasan yang mendalam di kalangan para pemain terhadap cara pelatih legendaris itu mengelola sesi latihan. Sebuah kelompok yang terdiri dari empat pemain kunci, dipimpin oleh kapten Federico Valverde, dilaporkan telah mencari dialog langsung dengan Bielsa.
Para pemain profesional tersebut menyalahkan intensitas latihan yang tinggi atas kelelahan dan maraknya masalah cedera selama turnamen berlangsung. Ketika tim kemudian secara terbuka meragukan strategi taktis untuk pertandingan final yang akan datang melawan Spanyol, favorit di grup tersebut, situasi pun memanas dalam rapat krisis yang dijadwalkan.
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Ronald Araujo mengeluh: "Sudah tak tertahankan lagi"
Dalam pidato yang berlangsung sekitar 45 menit itu, Bielsa kabarnya tidak mentolerir pembangkangan apa pun dan bersikeras agar filosofinya diterapkan. Namun, sikap ini menuai penolakan dari para pemain tim nasional.
Menurut laporan, beberapa pemain menolak untuk mematuhinya, berdiri di tengah-tengah pidato Bielsa, dan meninggalkan ruangan lebih awal. Bek tengah Ronald Araujo dari FC Barcelona bahkan meluapkan kemarahannya dengan lantang. “Semoga kita lolos ke babak berikutnya, tapi ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi,” kata pemain berusia 27 tahun itu dengan nada kesal.
Uruguay berada di bawah tekanan besar
Di Uruguay, pengungkapan ini telah memicu gelombang kemarahan dan perdebatan sengit. Banyak pendukung tim biru langit itu membela pelatih mereka di media sosial dan menuduh stasiun televisi tersebut sengaja memanas-manasi suasana.
Bielsa memang sejak lama dikenal sebagai sosok yang sulit didekati dan tidak disukai oleh awak media lokal, sehingga sebagian besar penggemar menduga hal ini merupakan upaya sengaja untuk mengalihkan perhatian.
Terlepas dari kebenaran isu internal tersebut, situasi olahraga tetap genting: Uruguay tampil rapuh dalam dua pertandingan pertama dan berada di bawah tekanan besar saat menghadapi Spanyol, demi menghindari ancaman tersingkir di babak penyisihan grup—meski berada di grup yang dianggap mudah.