"Ini benar-benar sudah tak tertahankan lagi": Dikabarkan terjadi pemberontakan para pemain terhadap pelatih di salah satu tim peserta Piala Dunia

Menurut laporan tersebut, pemicu ketegangan di markas tim Piala Dunia adalah ketidakpuasan yang mendalam di kalangan para pemain terhadap cara pelatih legendaris itu mengelola sesi latihan. Sebuah kelompok yang terdiri dari empat pemain kunci, dipimpin oleh kapten Federico Valverde, dilaporkan telah mencari dialog langsung dengan Bielsa.

Para pemain profesional tersebut menyalahkan intensitas latihan yang tinggi atas kelelahan dan maraknya masalah cedera selama turnamen berlangsung. Ketika tim kemudian secara terbuka meragukan strategi taktis untuk pertandingan final yang akan datang melawan Spanyol, favorit di grup tersebut, situasi pun memanas dalam rapat krisis yang dijadwalkan.