Getty Images Sport
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'Ini benar-benar ruang tamu saya!' - Marc-Andre ter Stegen mengungkap candaan dengan tetangga asal Belanda sebelum rivalitas di Nations League
Ter Stegen mengungkap kehidupan di Amsterdam setelah pindah ke Ajax pada musim panas
Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen buka suara soal adaptasinya dengan kehidupan di Amsterdam setelah transfernya ke Ajax pada musim panas ini. Pemain berusia 34 tahun itu menjelaskan bahwa memprioritaskan kenyamanan keluarganya membuat keputusan untuk memilih ibu kota Belanda menjadi hal yang mudah setelah bertahun-tahun merasakan stabilitas di Barcelona.
Ter Stegen mencatat bahwa bermain di bawah pelatih yang sepenuhnya percaya pada kemampuannya membuatnya bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
Ia mengungkapkan kegembiraannya menyambut kedatangan keluarganya ke kota tersebut.
- AFP
Kiper menikmati budaya Belanda dan kehidupan di pusat kota
Menggambarkan rutinitas hariannya, Ter Stegen memuji atmosfer internasional Amsterdam, warga lokal yang ramah, dan tata kotanya yang ringkas. Tinggal di lokasi yang sentral, sang penjaga gawang mengungkapkan bahwa saat ini ia sedang mencari sepeda untuk menjelajahi jalanan kota yang datar dengan mudah.
Ia menyoroti bagaimana stabilitas emosional di luar lapangan berpengaruh langsung pada performa yang kuat.
"Saya sangat senang dengan keputusan ini," kata Ter Stegen. "Amsterdam relatif kecil, semuanya datar, dan Anda bisa berkeliling dengan sangat santai. Saat ini saya sedang berupaya mendapatkan sepeda karena mengendarai mobil di sana agak sulit. Itu cara terbaik untuk bepergian."
Ter Stegen tepis candaan tetangga Belanda jelang pertandingan
Menambah sudut pandang personal yang unik pada bentrokan Nations League hari Kamis, Ter Stegen mengakui bahwa bermain di Johan Cruyff Arena terasa seperti tampil di ruang tamunya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa para tukang dan tetangga di Amsterdam telah menggodanya soal berapa banyak gol yang akan ia kebobolan saat melawan Belanda.
Sang kiper menargetkan nirbobol dan mendapatkan hak untuk membalas godaan saat pulang ke rumah.
"Orang-orang sangat antusias menyambut pertandingan ini, dan saya senang karena ini digelar di ruang tamu saya," ujar Ter Stegen sambil tersenyum. "Setiap tukang yang memasang sesuatu di apartemen saya berkata, 'Kita lihat saja berapa banyak gol yang akan Anda kebobolan.' Tujuan saya adalah pergi dengan kepala tegak dan membalas godaan mereka."
- Getty Images Sport
Kiper Jerman membidik hak untuk menyombong di wilayah yang familiar
Ter Stegen memperkirakan duel taktik yang menarik melawan tim Belanda yang juga sedang beradaptasi dengan identitas baru di bawah pelatih anyar. Kiper Ajax itu tetap bertekad membantu Jerman meraih kemenangan di lapangan yang kini sangat ia kenal.
Jerman menatap laga ini dengan semangat untuk memulai kampanye grup mereka dengan poin maksimal.
Ter Stegen ingin menjadi jangkar pertahanan dan memastikan kembalinya dirinya ke kandang barunya berakhir dengan kemenangan.
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