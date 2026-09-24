Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen buka suara soal adaptasinya dengan kehidupan di Amsterdam setelah transfernya ke Ajax pada musim panas ini. Pemain berusia 34 tahun itu menjelaskan bahwa memprioritaskan kenyamanan keluarganya membuat keputusan untuk memilih ibu kota Belanda menjadi hal yang mudah setelah bertahun-tahun merasakan stabilitas di Barcelona.

Ter Stegen mencatat bahwa bermain di bawah pelatih yang sepenuhnya percaya pada kemampuannya membuatnya bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.

Ia mengungkapkan kegembiraannya menyambut kedatangan keluarganya ke kota tersebut.