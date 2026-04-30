Mikel Arteta masih menggelengkan kepalanya tak percaya bahkan lama setelah peluit akhir dibunyikan. "Yang tidak saya mengerti – dan yang membuat saya sangat kesal dan marah – adalah bagaimana mungkin penalti terhadap Eze bisa dibatalkan. Saya tidak mengerti. Itu benar-benar mengubah jalannya pertandingan selanjutnya," keluh manajer Arsenal FC itu setelah pertandingan yang berlangsung sengit dan berakhir imbang 1-1 (1-0) dalam leg pertama semifinal Liga Champions yang penuh emosi di kandang Atlético Madrid.
"Ini benar-benar mengubah jalannya pertandingan selanjutnya!" Pelatih Arsenal Arteta benar-benar terkejut setelah insiden "pencurian" - tuduhan serius terhadap Diego Simeone
Apa yang terjadi? Pada menit ke-78, David Hancko dari Atlético sedikit menyentuh kaki Eberechi Eze dari Arsenal, dan wasit Danny Makkelie langsung menunjuk titik penalti. Namun, setelah berkonsultasi dengan asisten video, wasit asal Belanda itu membatalkan keputusan penalti tersebut — sebuah keputusan yang sulit. "Sederhana saja, itu jelas penalti. Jika itu penalti, saya tidak tahu mengapa harus melibatkan VAR, mengapa harus menontonnya 13 kali – itu bukan kesalahan yang jelas," jelas Arteta kepada DAZN.
Pinalti yang dibatalkan itu kemudian menjadi topik utama di Inggris. Media menyebutnya sebagai "pencurian". Legenda Liverpool Steven Gerrard mengkritik di TNT Sports bahwa wasit harus "berani mempertahankan keputusan mereka."
Apakah Diego Simeone terlibat dalam intervensi VAR? "Perilakunya yang membuat wasit bertindak demikian"
Dia pun tidak melihat adanya kesalahan yang jelas yang dapat membenarkan intervensi VAR. "Namun, perilaku Diego Simeone membuat wasit ragu dengan keputusannya." Pelatih Atlético yang eksentrik itu, seperti biasa, bergerak-gerak dengan liar selama proses tinjauan dan terus-menerus membujuk tim wasit.
Terlepas dari kegaduhan tersebut, Arsenal masih memelihara impian untuk mencapai final Liga Champions pertama mereka dalam 20 tahun; The Gunners akan memasuki leg kedua pada Selasa mendatang di London dengan posisi awal yang solid. "Kami berada dalam posisi yang luar biasa. Kami bermain di hadapan pendukung kami. Semuanya ada di tangan kami," kata Arteta, yang kemungkinan besar dapat kembali mengandalkan pemain timnas Kai Havertz yang cedera.