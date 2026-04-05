Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

"Ini benar-benar mengejutkan" - Ayah Cristian Romero mengonfirmasi nilai klausul pelepasan Tottenham di tengah kabar transfer yang "mengejutkan"

Masa depan Cristian Romero di Tottenham Hotspur kini menjadi sorotan setelah muncul kabar mengejutkan mengenai kemungkinan kepergiannya. Di tengah perjuangan klub asal London Utara itu yang saat ini terpuruk di papan bawah klasemen Liga Premier, ayah sang bek kini angkat bicara menanggapi spekulasi yang semakin menguat seputar kontrak dan destinasi berikutnya sang putra.

  • Victor Romero angkat bicara soal rumor transfer

    Ayah bintang Tottenham Hotspur, Cristian Romero, yaitu Víctor, telah menanggapi laporan-laporan terbaru yang menyebutkan bahwa putranya mungkin sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari London Utara.

    Saat berbicara kepada Cadena 3 mengenai rumor terbaru tersebut, Víctor mengakui bahwa situasi ini telah berkembang dengan cepat. “Ini seperti bom yang terus membesar. Saya harap itu benar; sebagai penggemar Belgrano dan seorang ayah, apa lagi yang bisa saya harapkan, tapi saya tidak tahu apa-apa,” ujarnya.

    Dia mengungkapkan keterkejutannya atas klaim tersebut, sambil mencatat bahwa “Cuti bukanlah tipe orang yang suka membuat pernyataan, itulah mengapa hal ini mengejutkan saya.”

    Klausul pelepasan rahasia terungkap

    Salah satu pengungkapan paling penting berkaitan dengan ketentuan finansial yang diperlukan untuk memboyong sang juara Piala Dunia itu dari Stadion Tottenham Hotspur. Meskipun baru saja menandatangani kontrak baru, tampaknya terdapat mekanisme khusus yang memungkinkan klub-klub tertentu memicu transfer dengan biaya tetap. Ayah Romero menegaskan bahwa Spurs setidaknya akan berusaha mengembalikan investasi awal mereka jika terjadi penjualan. “Dia masih memiliki sisa kontrak dua tahun dengan Tottenham dan klausul pelepasan yang sangat tinggi. Klub Inggris itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja; nilainya berkisar antara $50-70 juta [€43,4-60,6 juta]. Menurut saya, mereka pasti ingin mengembalikan apa yang telah mereka investasikan,” jelasnya.

    Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa klausul "preferensial" khusus memungkinkan trio klub Spanyol, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Barcelona, untuk mendapatkan dia dengan harga €60 juta (£52 juta/$69 juta).

  • Kekecewaan pribadi Romero di Spurs

    Komentar ayah sang bek itu muncul di saat sang pemain sendiri mengakui bahwa ia merasakan tekanan akibat musim yang sulit bagi Tottenham.

    Spurs saat ini berada dalam posisi yang genting di Liga Premier, hanya unggul satu poin dari zona degradasi di bawah manajemen baru.

    Saat bertugas bersama tim nasional, bek tengah tersebut memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai situasinya saat ini. Ia mengaku bahwa ia "tidak sedang dalam masa terbaiknya" di Tottenham, meskipun ia menegaskan kembali profesionalismenya.

    "Di atas segalanya, saya harus menata diri, saya harus fokus pada klub sekarang," tambahnya, menyadari perlunya membantu tim menjauhi posisi terbawah klasemen.

    Kemungkinan kembalinya ke Argentina

    Mungkin hal yang paling mengejutkan dari pemberitaan belakangan ini adalah laporan bahwa Romero pada akhirnya mungkin akan kembali ke klub asalnya, Club Atlético Belgrano. Meskipun pindah ke klub raksasa Eropa seperti Real Madrid tetap menjadi langkah karier yang paling mungkin, ikatan emosional dengan klub masa kecilnya tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan untuk masa depan.

    “Saya tidak tahu apa-apa, tapi dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi,” tambah Victor Romero saat ditanya mengenai kabar terkait Belgrano. “Hari ini Anda mungkin berpikir untuk dekat dengan keluarga, dan besok mereka membentuk tim untuk memenangkan kejuaraan dan segalanya berubah. Saya tidak ingin berbohong.”

