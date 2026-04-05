"Ini benar-benar mengejutkan" - Ayah Cristian Romero mengonfirmasi nilai klausul pelepasan Tottenham di tengah kabar transfer yang "mengejutkan"

Ayah bintang Tottenham Hotspur, Cristian Romero, yaitu Víctor, telah menanggapi laporan-laporan terbaru yang menyebutkan bahwa putranya mungkin sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari London Utara.

Saat berbicara kepada Cadena 3 mengenai rumor terbaru tersebut, Víctor mengakui bahwa situasi ini telah berkembang dengan cepat. “Ini seperti bom yang terus membesar. Saya harap itu benar; sebagai penggemar Belgrano dan seorang ayah, apa lagi yang bisa saya harapkan, tapi saya tidak tahu apa-apa,” ujarnya.

Dia mengungkapkan keterkejutannya atas klaim tersebut, sambil mencatat bahwa “Cuti bukanlah tipe orang yang suka membuat pernyataan, itulah mengapa hal ini mengejutkan saya.”