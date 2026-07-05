"Ini benar-benar anugerah!" Niklas Süle mengonfirmasi kepindahannya ke klub baru setelah hengkang dari BVB dan mengakhiri kariernya

Süle absen di akhir masa baktinya bersama BVB karena cedera. Pada bulan April, ia mengalami cedera lutut dan itulah salah satu alasan ia memutuskan pensiun. Setidaknya, setelah cedera tersebut, ia masih bisa tampil sekali lagi untuk BVB dan berpamitan dengan layak kepada para penggemar dalam laga kandang pada pekan ke-33 melawan Eintracht Frankfurt.

Dia telah tampil dalam 299 pertandingan Bundesliga, antara lain untuk Dortmund dan FC Bayern. Bersama tim asal Munich itu, Süle memenangkan Liga Champions pada 2020 melalui kemenangan di final melawan Paris Saint-Germain; bersama Dortmund, ia kembali mencapai final Liga Champions pada 2024 melawan Real Madrid — kini lawannya adalah Weiler atau Epfenbach.

Dan sebagai informasi tambahan: Jadwal latihan selama musim berlangsung adalah setiap hari Selasa dan Kamis, masing-masing mulai pukul 19.00 di kompleks olahraga SV Tiefenbach — demikian tertulis di situs web klub.