"Saya sangat senang akhirnya bisa menikmati sepak bola lagi dari sudut pandang yang sama sekali berbeda – di tempat di mana yang menjadi fokus hanyalah olahraga itu sendiri, bukan bisnis atau uang. Selain itu, dua sahabat terbaik saya bermain di SV Tiefenbach, dan salah satunya bahkan bekerja sebagai pelatih di sini," kata pria berusia 30 tahun itu kepada Sky.
Diterjemahkan oleh
"Ini benar-benar anugerah!" Niklas Süle mengonfirmasi kepindahannya ke klub baru setelah hengkang dari BVB dan mengakhiri kariernya
Baginya, setelah 13 tahun berkarier di sepak bola profesional, hal ini merupakan “anugerah yang luar biasa”, tambah pemain yang telah 49 kali membela tim nasional itu, “bisa berdiri di lapangan bersama teman-teman saya dan kembali menikmati kegembiraan dari olahraga yang indah ini sepenuhnya”.
Beberapa minggu lalu, Süle telah mengakhiri karier profesionalnya di Borussia Dortmund. Di Tiefenbach, setidaknya ia tidak perlu menyesuaikan diri dengan warna seragam baru: Warna klub di liga distrik ini juga hitam dan kuning. Selain itu, Süle tampaknya juga tidak akan menemui masalah dalam hal pola makan. Berat badan bek bertubuh kekar ini memang sering menjadi bahan pembicaraan.
- Getty Images Sport
Süle mengakhiri kariernya setelah mengalami cedera lutut — Perpisahan dari BVB dalam pertandingan kandang terakhirnya
Süle absen di akhir masa baktinya bersama BVB karena cedera. Pada bulan April, ia mengalami cedera lutut dan itulah salah satu alasan ia memutuskan pensiun. Setidaknya, setelah cedera tersebut, ia masih bisa tampil sekali lagi untuk BVB dan berpamitan dengan layak kepada para penggemar dalam laga kandang pada pekan ke-33 melawan Eintracht Frankfurt.
Dia telah tampil dalam 299 pertandingan Bundesliga, antara lain untuk Dortmund dan FC Bayern. Bersama tim asal Munich itu, Süle memenangkan Liga Champions pada 2020 melalui kemenangan di final melawan Paris Saint-Germain; bersama Dortmund, ia kembali mencapai final Liga Champions pada 2024 melawan Real Madrid — kini lawannya adalah Weiler atau Epfenbach.
Dan sebagai informasi tambahan: Jadwal latihan selama musim berlangsung adalah setiap hari Selasa dan Kamis, masing-masing mulai pukul 19.00 di kompleks olahraga SV Tiefenbach — demikian tertulis di situs web klub.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami