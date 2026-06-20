Kesalahan yang berakibat serius: Miguel Almiron dari Paraguay menutup mulutnya saat terlibat perselisihan dengan Mert Müldür dari Turki di Piala Dunia 2026, dan akibatnya ia mendapat kartu merah. Aturan baru yang ditetapkan oleh International Football Association Board (IFAB) pada bulan April untuk putaran final di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini berlaku untuk pertama kalinya pada Jumat malam (waktu setempat) di Santa Clara: Mulai sekarang, pelanggaran semacam itu akan selalu dihukum dengan pengusiran dari lapangan.
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Ini belum pernah terjadi sebelumnya! Miguel Almiron dari Paraguay menciptakan sejarah baru dalam ajang Piala Dunia
Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri yang secara langsung mengupayakan penerapan sanksi jenis ini pada musim semi lalu. Pemicu diberlakukannya aturan baru ini adalah kontroversi seputar Gianluca Prestianni dari Benfica Lisbon, yang diduga melontarkan hinaan rasial kepada Vinicius Junior dari Real Madrid dalam laga playoff Liga Champions, sambil menutupi mulutnya dengan jersey.
VAR memberi tahu wasit tentang pelanggaran: Almiron diusir dari lapangan
"Harus diasumsikan bahwa seorang pemain telah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diucapkannya — jika tidak, dia tidak perlu menutup mulutnya," kata Infantino saat itu. Pengusiran dari lapangan merupakan tindakan "yang harus kami ambil jika kami serius dalam memerangi rasisme".
Dalam pertandingan antara Paraguay dan Turki, asisten wasit video memberi tahu wasit Iván Barton dari El Salvador mengenai perilaku tidak sportif yang dilakukan Almiron. Gelandang tersebut kemudian diusir dari lapangan pada masa tambahan waktu babak pertama saat skor masih 1-0 untuk timnya.