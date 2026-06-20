Ini belum pernah terjadi sebelumnya! Miguel Almiron dari Paraguay menciptakan sejarah baru dalam ajang Piala Dunia

"Harus diasumsikan bahwa seorang pemain telah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diucapkannya — jika tidak, dia tidak perlu menutup mulutnya," kata Infantino saat itu. Pengusiran dari lapangan merupakan tindakan "yang harus kami ambil jika kami serius dalam memerangi rasisme".

Dalam pertandingan antara Paraguay dan Turki, asisten wasit video memberi tahu wasit Iván Barton dari El Salvador mengenai perilaku tidak sportif yang dilakukan Almiron. Gelandang tersebut kemudian diusir dari lapangan pada masa tambahan waktu babak pertama saat skor masih 1-0 untuk timnya.