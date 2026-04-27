Ini belum pernah terjadi sebelumnya! Kesuksesan besar di jaringan khusus FC Bayern München

Para pendukung setia FC Bayern telah beberapa kali melakukan protes terhadap skema tersebut; mereka pada dasarnya menentang kepemilikan multi-klub semacam itu. Di Racing, reaksi terhadap masuknya kepemilikan baru ini beragam. "Para penggemar sebagian mendukung dan sebagian menentang," kata Damian Herrera, seorang jurnalis olahraga Uruguay ternama, baru-baru ini dalam wawancara dengan SPOX. "Terlepas dari beberapa ketidaksepakatan di media sosial, saya tidak mengetahui adanya protes."

Dalam kerja sama yang telah berlangsung hampir tiga tahun ini, "pada pandangan pertama tidak banyak yang berubah" di Racing, lapor Herrera. Ada investasi pada infrastruktur akademi, tetapi tidak ada penambahan pemain yang signifikan untuk tim utama. Kesuksesan saat ini setidaknya tidak didasarkan pada transfer mahal. Menurut portal khusus Transfermarkt, nilai total skuad Racing hanya sekitar delapan juta euro, sebagian kecil dari skuad Penarol yang kaya raya (41 juta).

Sejak awal kerja sama, beberapa pemain Racing berhasil melangkah ke Eropa. Tomas Veron Lupi (25) tampil bersama Grasshoppers musim lalu, saat ini ia kembali bermain di Uruguay sebagai pemain pinjaman, tepatnya di klub juara bertahan Nacional. Musim dingin ini, Anderson Rodriguez (19) dan Mauro Marichal (18) pindah ke Innsbruck. Mereka direkomendasikan untuk langkah ini melalui ajang yang disebut Red&Gold Global Trophy, yang diselenggarakan FC Bayern pada bulan November di kampusnya untuk klub-klub mitra dan beberapa klub tamu lainnya.

Meskipun belum ada pemain dari Racing yang bergabung dengan tim utama FC Bayern, ada pemain lain dari jaringan tersebut yang telah bergabung: Bara Sapoko Ndiaye dari Gambinos Stars telah tampil dalam tiga pertandingan, dan pada akhir pekan lalu ia bahkan masuk dalam starting eleven saat melawan FSV Mainz 05.