Sepak bola Uruguay merupakan duopoli sejati; sejak dulu, Penarol dan Nacional hampir selalu memperebutkan semua gelar di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, semakin luar biasa ketika sebuah klub yang lebih kecil berhasil menyusup di antara keduanya — seperti yang kini dilakukan oleh Racing Club de Montevideo. Dengan dua pekan tersisa, Racing tak terkejar lagi dalam perebutan gelar Apertura dan dengan demikian gelar nasional pertama dalam sejarah klub. Setelah kekalahan di laga pembuka, Racing memenangkan sembilan dari dua belas pertandingan terakhir dan unggul tujuh poin dari pesaing terdekatnya.
Ini belum pernah terjadi sebelumnya! Kesuksesan besar di jaringan khusus FC Bayern München
Dalam sistem liga Uruguay yang sangat rumit, Apertura merupakan salah satu dari dua kejuaraan paruh musim. Dengan kemenangan ini, Racing lolos ke babak playoff perebutan gelar juara pada musim gugur. Di babak semifinal, mereka akan menghadapi juara Clausura, sebelum bertanding di final melawan klub dengan poin terbanyak sepanjang tahun untuk memperebutkan gelar juara 2026. Nacional adalah juara bertahan.
Red&Gold Football: Jaringan FC Bayern
Racing merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah sepak bola Uruguay; namun, setelah sempat terdegradasi, klub ini baru kembali berkompetisi di Primera Division sejak tahun 2022. Tak lama setelah itu, Red&Gold Football bergabung sebagai pemegang saham mayoritas. Ini merupakan usaha patungan yang dijalankan bersama oleh FC Bayern dan klub MLS Los Angeles FC sejak tahun 2023.
Rencananya adalah untuk mengambil alih klub lain atau bekerja sama dengan mereka guna mengoptimalkan penemuan dan pengembangan bakat di seluruh dunia. Dalam tiga tahun sejak didirikan, pihak Munich di bawah pimpinan Kepala Akademi Jochen Sauer bersama LAFC telah membangun jaringan yang mencakup lima benua. Selain Racing, Akademi Gambinos Stars di Gambia, klub Divisi Utama Korea Selatan Jeju SK FC, dan klub Divisi Utama Ekuador SD Aucas juga menjadi bagian dari jaringan ini.
LAFC juga bergabung sebagai mitra strategis di klub tradisional Austria yang sedang terpuruk, Wacker Innsbruck, dan pada tahun 2024 mengambil alih mayoritas saham klub divisi utama Swiss, Grasshoppers Zürich. Di luar proyek ini, FC Bayern bekerja sama di Jerman dengan klub divisi ketiga SSV Ulm dan klub divisi regional SpVgg Unterhaching. Secara keseluruhan, jaringan ini kini mencakup sepuluh lokasi.
Kesuksesan Racing tidak didasarkan pada transfer pemain yang mahal
Para pendukung setia FC Bayern telah beberapa kali melakukan protes terhadap skema tersebut; mereka pada dasarnya menentang kepemilikan multi-klub semacam itu. Di Racing, reaksi terhadap masuknya kepemilikan baru ini beragam. "Para penggemar sebagian mendukung dan sebagian menentang," kata Damian Herrera, seorang jurnalis olahraga Uruguay ternama, baru-baru ini dalam wawancara dengan SPOX. "Terlepas dari beberapa ketidaksepakatan di media sosial, saya tidak mengetahui adanya protes."
Dalam kerja sama yang telah berlangsung hampir tiga tahun ini, "pada pandangan pertama tidak banyak yang berubah" di Racing, lapor Herrera. Ada investasi pada infrastruktur akademi, tetapi tidak ada penambahan pemain yang signifikan untuk tim utama. Kesuksesan saat ini setidaknya tidak didasarkan pada transfer mahal. Menurut portal khusus Transfermarkt,nilai total skuad Racing hanya sekitar delapan juta euro, sebagian kecil dari skuad Penarol yang kaya raya (41 juta).
Sejak awal kerja sama, beberapa pemain Racing berhasil melangkah ke Eropa. Tomas Veron Lupi (25) tampil bersama Grasshoppers musim lalu, saat ini ia kembali bermain di Uruguay sebagai pemain pinjaman, tepatnya di klub juara bertahan Nacional. Musim dingin ini, Anderson Rodriguez (19) dan Mauro Marichal (18) pindah ke Innsbruck. Mereka direkomendasikan untuk langkah ini melalui ajang yang disebut Red&Gold Global Trophy, yang diselenggarakan FC Bayern pada bulan November di kampusnya untuk klub-klub mitra dan beberapa klub tamu lainnya.
Meskipun belum ada pemain dari Racing yang bergabung dengan tim utama FC Bayern, ada pemain lain dari jaringan tersebut yang telah bergabung: Bara Sapoko Ndiaye dari Gambinos Stars telah tampil dalam tiga pertandingan, dan pada akhir pekan lalu ia bahkan masuk dalam starting eleven saat melawan FSV Mainz 05.