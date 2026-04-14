Ini belum pernah terjadi sebelumnya! Hansi Flick mencatatkan sejarah baru bagi FC Barcelona saat tim tersebut tersingkir oleh Atletico Madrid

Namun tak lama kemudian, terjadi momen yang sangat mengejutkan bagi salah satu pemain yang baru saja dimasukkan oleh Flick. Berkat umpan dari Yamal, Fermin Lopez mendapat peluang sundulan tanpa pengawalan, namun upayanya digagalkan oleh kiper Atletico, Juan Musso. Setelah itu, Lopez secara tidak sengaja terkena sepatu kiper tersebut di wajah dan hidungnya. (25.) Darah mengalir deras dan perawatan yang dilakukan menyebabkan pertandingan terhenti selama beberapa menit. Namun, pemain berusia 22 tahun itu dapat melanjutkan permainan.

Rojiblancos awalnya yang paling diuntungkan dari jeda panjang tersebut. Hanya beberapa saat setelah pertandingan dilanjutkan, Antoine Griezmann mengirimkan umpan kepada Fernando Llorente, yang kemudian mengoper bola ke tengah kepada Ademola Lookman dan ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-2 (31). Skor tersebut menjadi skor akhir dalam pertandingan yang sangat menghibur bahkan di babak kedua.

Gol yang seharusnya menjadi 3-1 dari Ferran Torres pada menit ke-55 dianulir karena posisi offside. Barca terus menekan untuk mencetak gol ketiga yang menentukan, namun Atletico sekali lagi dapat mengandalkan pemain pengganti andalan Alexander Sörloth. Pemain Norwegia itu masuk pada menit ke-76 menggantikan Antoine Griezmann yang mendapat sambutan meriah berupa standing ovation, dan hanya satu menit kemudian ia melakukan serangan mendalam yang hanya bisa dihentikan oleh Eric Garcia dengan melakukan pelanggaran keras. Seperti pada leg pertama, tim Catalan mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain, namun kali ini keputusan tersebut tampaknya tidak akan menimbulkan perdebatan.

Dalam keadaan kekurangan pemain, tim Catalan kembali menyerang habis-habisan, namun Ronald Araujo yang baru masuk sebagai pengganti gagal memanfaatkan peluang terbesar untuk mencetak gol ketiga tak lama sebelum waktu tambahan delapan menit berakhir.

Sementara Barca tersingkir dari Liga Champions, Atletico kini akan menghadapi pemenang dari laga antara Arsenal dan Sporting Lisbon di semifinal.