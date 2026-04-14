Pelatih Hansi Flick menciptakan sejarah baru bagi FC Barcelona menjelang leg kedua perempat final melawan Atletico Madrid. Dengan rata-rata usia 24 tahun dan 347 hari, pelatih asal Jerman itu menurunkan starting eleven termuda Barca dalam pertandingan sistem gugur di Liga Champions.
Ini belum pernah terjadi sebelumnya! Hansi Flick mencatatkan sejarah baru bagi FC Barcelona saat melawan Atlético Madrid
Dalam pertandingan ini, ia melakukan tiga perubahan pada susunan starting eleven-nya dibandingkan dengan kekalahan 0-2 pada leg pertama. Menggantikan Marcus Rashford, Robert Lewandowski, dan Pau Cubarsi yang diskors akibat kartu merah, Gavi, Fermin Lopez, dan Ferran Torres diturunkan sebagai starter. Terutama masuknya Ferran Torres langsung membuahkan hasil.
Setelah kesalahan fatal yang dilakukan Clement Lenglet, Torres langsung mengoper bola ke Lamine Yamal, yang mencetak gol pada menit keempat untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-0 dalam agregat dua leg. 19 menit kemudian, Torres memanfaatkan umpan indah dari Dani Olmo ke dalam kotak penalti dengan tendangan keras ke sudut kanan gawang, sehingga menyamakan kedudukan 0-2 dari leg pertama hanya dalam waktu 24 menit.
Cedera mendadak menghentikan laju Barca yang sedang on fire - Atletico membalas dengan dingin
Namun tak lama kemudian, terjadi momen yang sangat mengejutkan bagi salah satu pemain yang baru saja dimasukkan oleh Flick. Berkat umpan dari Yamal, Fermin Lopez mendapat peluang sundulan tanpa pengawalan, namun upayanya digagalkan oleh kiper Atletico, Juan Musso. Setelah itu, Lopez secara tidak sengaja terkena sepatu kiper tersebut di wajah dan hidungnya. (25.) Darah mengalir deras dan perawatan yang dilakukan menyebabkan pertandingan terhenti selama beberapa menit. Namun, pemain berusia 22 tahun itu dapat melanjutkan permainan.
Rojiblancos-lah yang paling diuntungkan dari jeda yang cukup lama ini. Hanya beberapa saat setelah pertandingan dilanjutkan, Antoine Griezmann mengoper bola kepada Fernando Llorente, yang kemudian mengoper ke tengah kepada Ademola Lookman dan ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-2 (31).