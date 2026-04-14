Dalam pertandingan ini, ia melakukan tiga perubahan pada susunan starting eleven-nya dibandingkan dengan kekalahan 0-2 pada leg pertama. Menggantikan Marcus Rashford, Robert Lewandowski, dan Pau Cubarsi yang diskors akibat kartu merah, Gavi, Fermin Lopez, dan Ferran Torres diturunkan sebagai starter. Terutama masuknya Ferran Torres langsung membuahkan hasil.

Setelah kesalahan fatal yang dilakukan Clement Lenglet, Torres langsung mengoper bola ke Lamine Yamal, yang mencetak gol pada menit keempat untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-0 dalam agregat dua leg. 19 menit kemudian, Torres memanfaatkan umpan indah dari Dani Olmo ke dalam kotak penalti dengan tendangan keras ke sudut kanan gawang, sehingga menyamakan kedudukan 0-2 dari leg pertama hanya dalam waktu 24 menit.