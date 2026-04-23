Seperti dilaporkan oleh portal Footy Headlines, jersey klub juara terbanyak Jerman tersebut kabarnya tidak lagi mencantumkan nama lengkap klub "FC Bayern München" atau singkatan "Bayern München", melainkan hanya "FC Bayern" saja.
Ini belum pernah terjadi sebelumnya! FC Bayern München tampaknya akan melakukan perubahan besar-besaran pada seragam barunya
Perubahan ini pada dasarnya mencerminkan sebutan utama klub tersebut, terutama di wilayah berbahasa Jerman. Namun, langkah ini juga merupakan hal baru, karena "München"—sebagai kota asal klub—selalu tercantum di setiap jersey klub sepanjang sejarah FCB.
Belum diketahui apakah penyesuaian ini hanya akan diterapkan untuk musim mendatang dan tetap menjadi pengecualian, atau apakah pihak Munich berencana untuk mencantumkan "FC Bayern" pada setiap jersey di masa depan.
Seragam kandang Bayern musim 2026/2027 berwarna merah tua dengan garis-garis
Dari segi desain, juara bertahan tampaknya akan kembali ke motif yang sangat klasik untuk jersey kandang musim 2026/27. Setelah jersey kandang Bayern mendapat kritik tajam dari para penggemar dalam beberapa tahun terakhir, jersey baru ini diharapkan kembali ke akar aslinya.
Beberapa bulan yang lalu, bocoran pertama sudah beredar, yang mengisyaratkan bahwa jersey kandang yang direncanakan akan hadir dalam warna merah pekat dengan garis-garis tone-on-tone yang halus. Meskipun lebar dan detail garis-garis tersebut masih belum diketahui, desain yang sederhana ini diperkirakan akan menenangkan para penggemar.
Sudah lama menjadi duri dalam daging bagi para penggemar FCB bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kombinasi warna merah-putih tradisional tidak digunakan pada jersey, melainkan kombinasi warna dan pola yang terkadang terlihat aneh yang mendominasi tampilan.