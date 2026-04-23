Ini belum pernah terjadi sebelumnya! FC Bayern München tampaknya akan melakukan perubahan besar-besaran pada seragam barunya

Dari segi desain, juara bertahan tampaknya akan kembali ke motif yang sangat klasik untuk jersey kandang musim 2026/27. Setelah jersey kandang Bayern mendapat kritik tajam dari para penggemar dalam beberapa tahun terakhir, jersey baru ini diharapkan kembali ke akar aslinya.

Beberapa bulan yang lalu, bocoran pertama sudah beredar, yang mengisyaratkan bahwa jersey kandang yang direncanakan akan hadir dalam warna merah pekat dengan garis-garis tone-on-tone yang halus. Meskipun lebar dan detail garis-garis tersebut masih belum diketahui, desain yang sederhana ini diperkirakan akan menenangkan para penggemar.

Sudah lama menjadi duri dalam daging bagi para penggemar FCB bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kombinasi warna merah-putih tradisional tidak digunakan pada jersey, melainkan kombinasi warna dan pola yang terkadang terlihat aneh yang mendominasi tampilan.