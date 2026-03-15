“Ini belum berakhir” - Pep Guardiola mengirim pesan terkait perebutan gelar Liga Premier kepada Arsenal setelah Man City kembali tersandung

Masalah utama yang dihadapi City adalah minimnya gol, dengan Erling Haaland hanya mencetak tiga gol dalam 12 pertandingan liga terakhirnya. Guardiola menilai kurangnya daya gedor di sepertiga akhir lapangan sebagai alasan utama mengapa City kehilangan poin-poin penting saat menghadapi tim-tim yang berada di papan bawah klasemen.

"Kami tidak mencetak cukup banyak gol. Hal ini telah terjadi jutaan kali bagi tim ini dalam dekade terakhir, tetapi musim ini kami mengalami kesulitan," aku Guardiola. "Kami tidak terlalu mengancam dan saya tidak menyukai hal itu. Anda membutuhkan daya gedor di sepertiga akhir lapangan dari para pemain Anda. Untuk memenangkan Liga Premier, Anda harus lebih konsisten. Di masa lalu, kami memiliki konsistensi untuk menang, menang, dan menang, untuk selalu menemukan jalan keluar. Musim ini, karena tidak mencetak gol dari banyaknya peluang yang kami ciptakan, kami telah dihukum."