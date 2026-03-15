“Ini belum berakhir” - Pep Guardiola mengirim pesan terkait perebutan gelar Liga Premier kepada Arsenal setelah Man City kembali tersandung
Manchester City gagal mempertahankan keunggulan mereka
Bernardo Silva membawa City unggul pada menit ke-30 lewat tendangan lob yang brilian, meski ada yang meragukan apakah ia benar-benar melakukannya dengan sengaja. Namun, secepat mereka unggul, mereka pun segera kehilangan keunggulan itu. Hal itu terjadi ketika Konstantinos Mavropanos menyundul bola hasil tendangan sudut yang membuat Gianluigi Donnarumma tak berdaya. City mendominasi penguasaan bola hampir sepanjang pertandingan, tetapi kesulitan menciptakan peluang, sementara West Ham tampak nyaman menahan serangan tim asuhan Guardiola. Hasil ini tentu saja bukan yang diinginkan tim tamu, karena mereka semakin tertinggal dalam perebutan gelar juara.
Guardiola tetap teguh meski selisih poin semakin lebar
Meskipun berada dalam posisi yang genting, Guardiola bersikukuh ketika ditanya apakah persaingan sudah berakhir. "Ini belum berakhir. Siapa yang mengatakan itu? Kami tidak kalah. Kami akan terus berjuang," katanya. "Selisih sembilan poin memang besar melawan Arsenal, tapi itulah yang terjadi. Kami masih punya laga kandang, jadi kami harus berusaha sampai akhir. Jika memang tidak mungkin, barulah kami mengucapkan selamat kepada sang juara, tapi kami harus tetap berusaha." Manajer itu dengan cepat membela karakter ruang ganti timnya selama masa sulit ini. "Kami memiliki tim yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Kami telah berjuang sangat keras di Madrid. Dalam dua pertandingan terakhir, kami bermain jauh, jauh lebih baik," kata Guardiola. "Kami adalah tim yang luar biasa. Kami bermain sangat baik. Para pemain terus berjuang hingga kami tidak bisa melanjutkan. Namun, kami tidak mencetak cukup gol saat kami memiliki kualitas, dan mereka menghukum kami."
Kekhawatiran terkait keunggulan klinis
Masalah utama yang dihadapi City adalah minimnya gol, dengan Erling Haaland hanya mencetak tiga gol dalam 12 pertandingan liga terakhirnya. Guardiola menilai kurangnya daya gedor di sepertiga akhir lapangan sebagai alasan utama mengapa City kehilangan poin-poin penting saat menghadapi tim-tim yang berada di papan bawah klasemen.
"Kami tidak mencetak cukup banyak gol. Hal ini telah terjadi jutaan kali bagi tim ini dalam dekade terakhir, tetapi musim ini kami mengalami kesulitan," aku Guardiola. "Kami tidak terlalu mengancam dan saya tidak menyukai hal itu. Anda membutuhkan daya gedor di sepertiga akhir lapangan dari para pemain Anda. Untuk memenangkan Liga Premier, Anda harus lebih konsisten. Di masa lalu, kami memiliki konsistensi untuk menang, menang, dan menang, untuk selalu menemukan jalan keluar. Musim ini, karena tidak mencetak gol dari banyaknya peluang yang kami ciptakan, kami telah dihukum."
Tantangan yang menanti Arsenal
Arsenal finis sebagai runner-up dalam tiga musim terakhir, namun kali ini mereka tampak lebih tenang. Guardiola mengakui bahwa meski ia tidak memantau setiap perkembangan mereka, ia menyadari kualitas yang dimiliki tim tersebut saat mereka berupaya mengakhiri penantian panjang untuk meraih gelar liga.
"Ini sangat sulit, tapi kami masih punya satu pertandingan tersisa, yaitu pertandingan kandang melawan Arsenal. Saya tidak mengatakan akan mudah mengalahkan mereka, tapi ada harapan. Selalu, Anda harus siap," jelas manajer City. "Saya tidak tahu bagaimana mereka bermain karena saya tidak menonton pertandingan-pertandingan terakhir, tapi ada beberapa hal yang saya sukai. Bisa saja lebih baik, tapi begitulah adanya."
