AFP
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“Ini baru permulaan!” Omar Marmoush percaya diri menargetkan kebangkitan Tottenham setelah mencetak gol pertamanya dalam kemenangan atas Coventry
Penyerang asal Mesir menginspirasi kemenangan perdana
Marmoush yakin gol perdananya untuk Tottenham Hotspur dalam kemenangan 3-1 atas tim tamu yang baru promosi akan memicu kebangkitan musim ini. Didatangkan dengan status pinjaman dari Manchester City, penyerang itu kembali membawa timnya unggul pada menit ke-58 meski sebelumnya sempat mengenai wajah Milan van Ewijk. Kemenangan yang akhirnya diraih setelah tiga hasil imbang dan tiga kekalahan itu mengangkat Tottenham dari posisi ke-20 ke posisi ke-16.
- AFP
Kembalinya pengatur serangan memicu dominasi sejak awal
Baru saja menjalani pemusatan latihan selama empat hari di Marbella yang bercuaca hangat, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat James Maddison, yang menuntaskan umpan Mohammed Kudus saat menghadapi klub masa kecilnya, Coventry.
Meski gol Dominic Solanke dianulir, Tottenham tetap mengendalikan pertandingan hingga Jan Paul van Hecke kehilangan bola, yang memungkinkan Jack Rudoni menyamakan kedudukan selepas jeda. Marmoush kemudian mencetak gol sebelum Ben Davies memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu.
Berbicara kepada BBC Sport seusai pertandingan, Marmoush mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan dan penampilan tim secara keseluruhan: "Kami sangat, sangat senang. Kami tampil bagus selama sepekan terakhir, tetapi belum mendapatkan hasil akhir berupa kemenangan. Sangat senang bisa memenangi pertandingan pertama kami hari ini dan juga senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Tottenham. Kami akan membangun momentum dari sini."
Membahas gol pertamanya dan perasaannya setelah kerja kerasnya berbuah tiga poin penuh, ia menambahkan: "Saya sangat senang kerja keras itu membuahkan hasil, tetapi saya lebih senang dengan tiga poin yang kami raih hari ini."
Ruang ganti mendukung rancangan taktik
Malam yang menggembirakan bagi tim asuhan Roberto De Zerbi semakin lengkap ketika Dejan Kulusevski tampil untuk pertama kalinya sejak pulih dari cedera lutut serius yang membuatnya absen sepanjang musim sebelumnya. Di lini belakang, tuan rumah berhasil menggagalkan ancaman awal dari Coventry, tim tamu asuhan Frank Lampard.
Merefleksikan perkembangan tim dan ancaman dari lawan, Marmoush mengatakan: "Maksud saya, kami belajar di setiap pertandingan. Seperti yang Anda katakan, kami bermain luar biasa dalam beberapa pekan pertama, tetapi hasilnya belum datang. Ini baru permulaan."
Ia juga memuji kualitas tim tamu sembari mengakui pentingnya gol Davies: "Mereka tim yang sangat bagus, terutama dalam transisi. Gol Ben memberi kami tiga poin dan membuat pertandingan menjadi lebih tenang."
Menyoroti pengaruh positif pelatih kepala serta kuatnya kebersamaan dalam skuad, penyerang itu menambahkan: "Ya, saya merasa luar biasa. Pelatih membantu kami semua dan mengajari kami detail-detail kecil. Ia juga membantu kami secara pribadi. Saya menyukai intensitas dan semangat yang ia bawa. Kami percaya pada sistem yang kami mainkan. Di lapangan, kami seperti keluarga besar dan akan berjuang untuk satu sama lain sampai akhir."
- AFP
Kekhawatiran baru soal cedera membayangi perayaan
Meski akhirnya meraih kemenangan setelah sebelumnya selalu gagal menang, tim medis Tottenham kini harus memeriksa benturan yang dialami dua bek, Robertson dan Tosin Adarabioyo. Marmoush juga meninggalkan lapangan dengan terpincang-pincang menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, Coventry turun ke posisi ke-17 menjelang dua laga kandang beruntun yang krusial melawan Fulham dan Sunderland.
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