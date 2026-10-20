Baru saja menjalani pemusatan latihan selama empat hari di Marbella yang bercuaca hangat, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat James Maddison, yang menuntaskan umpan Mohammed Kudus saat menghadapi klub masa kecilnya, Coventry.

Meski gol Dominic Solanke dianulir, Tottenham tetap mengendalikan pertandingan hingga Jan Paul van Hecke kehilangan bola, yang memungkinkan Jack Rudoni menyamakan kedudukan selepas jeda. Marmoush kemudian mencetak gol sebelum Ben Davies memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu.

Berbicara kepada BBC Sport seusai pertandingan, Marmoush mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan dan penampilan tim secara keseluruhan: "Kami sangat, sangat senang. Kami tampil bagus selama sepekan terakhir, tetapi belum mendapatkan hasil akhir berupa kemenangan. Sangat senang bisa memenangi pertandingan pertama kami hari ini dan juga senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Tottenham. Kami akan membangun momentum dari sini."

Membahas gol pertamanya dan perasaannya setelah kerja kerasnya berbuah tiga poin penuh, ia menambahkan: "Saya sangat senang kerja keras itu membuahkan hasil, tetapi saya lebih senang dengan tiga poin yang kami raih hari ini."