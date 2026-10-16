“Ini akan selalu menjadi rumahnya!” Enzo Maresca ungkap reaksi Guardiola atas kekalahan Man City dari PSG dan akui City kehilangan keseimbangan setelah kebobolan dua kali

Kehadiran Guardiola di tribune Stadion Etihad membangkitkan nostalgia bagi para pendukung Manchester City, meski hasil di lapangan tidak sebanding dengan momen tersebut. Seusai kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain, Maresca mengonfirmasi bahwa ia sempat berbincang dengan pendahulunya untuk membahas penampilan tim.

“Saya bertemu dengannya setelah pertandingan. Kami membicarakan laga itu, tentang babak pertama dan babak kedua,” jelas Maresca. “Pertama-tama, dia sangat senang bisa berada di stadion. Dia juga sangat positif mengenai hal-hal yang dilihatnya selama pertandingan. Senang juga bagi para penggemar bisa melihatnya di stadion, dan tempat ini akan selalu menjadi rumahnya!”

Meski hadir di stadion, Guardiola menjaga jarak secara profesional dari skuad saat ini agar kewenangan Maresca tetap sepenuhnya terjaga selama pertandingan. Pelatih asal Italia itu memastikan bahwa sosok yang berkali-kali menjuarai Premier League tersebut tidak masuk ke ruang ganti untuk berbicara langsung kepada para pemain. Guardiola tidak berbicara dengan para pemain Manchester City saat berkunjung ke Stadion Etihad pekan ini, kata Enzo Maresca.