AFP
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“Ini akan selalu menjadi rumahnya!” Enzo Maresca ungkap reaksi Guardiola atas kekalahan Man City dari PSG dan akui City kehilangan keseimbangan setelah kebobolan dua kali
Guardiola Kembali ke Rumah Spiritualnya
Kehadiran Guardiola di tribune Stadion Etihad membangkitkan nostalgia bagi para pendukung Manchester City, meski hasil di lapangan tidak sebanding dengan momen tersebut. Seusai kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain, Maresca mengonfirmasi bahwa ia sempat berbincang dengan pendahulunya untuk membahas penampilan tim.
“Saya bertemu dengannya setelah pertandingan. Kami membicarakan laga itu, tentang babak pertama dan babak kedua,” jelas Maresca. “Pertama-tama, dia sangat senang bisa berada di stadion. Dia juga sangat positif mengenai hal-hal yang dilihatnya selama pertandingan. Senang juga bagi para penggemar bisa melihatnya di stadion, dan tempat ini akan selalu menjadi rumahnya!”
Meski hadir di stadion, Guardiola menjaga jarak secara profesional dari skuad saat ini agar kewenangan Maresca tetap sepenuhnya terjaga selama pertandingan. Pelatih asal Italia itu memastikan bahwa sosok yang berkali-kali menjuarai Premier League tersebut tidak masuk ke ruang ganti untuk berbicara langsung kepada para pemain. Guardiola tidak berbicara dengan para pemain Manchester City saat berkunjung ke Stadion Etihad pekan ini, kata Enzo Maresca.
- Getty Images Sport
Man City kehilangan keseimbangan saat melawan PSG
Menilik runtuhnya organisasi permainan yang membuat City kebobolan dua gol dalam waktu berdekatan, Maresca mengakui bahwa beban psikologis menghadapi lawan papan atas memengaruhi posisi para pemainnya. "Saya menonton ulang pertandingan melawan PSG kemarin pagi-pagi sekali, dan perasaan saya tetap sama: sebelum kami kebobolan gol pertama, saya rasa kami punya klaim penalti terkait Rayan Cherki, tendangan bebas Enzo, serta sepak pojok yang berakhir membentur mistar gawang. Semua itu terjadi sebelum gol mereka," ujar sang pelatih.
"Lalu kami kebobolan gol pertama, dan satu menit kemudian kami kebobolan gol kedua. Saya rasa pada saat itu jarak antarpemain tidak lagi terjaga, dan kami kehilangan keseimbangan. Itu bisa terjadi ketika Anda berpikir tim lawan adalah tim terbaik di Eropa, lalu dalam dua menit Anda tertinggal 0-2."
Kembalinya Foden dan kebijakan rotasi
Dengan jadwal pertandingan yang padat di depan mata, Maresca tengah mempertimbangkan cara mengembalikan Phil Foden ke susunan pemain inti setelah sang pengatur serangan absen belakangan ini. Pemain timnas Inggris itu kembali berpeluang tampil, tetapi Maresca berhati-hati agar tidak terlalu terburu-buru memainkannya, mengingat banyaknya pertandingan mendatang. "Kami hanya berusaha menanganinya dari hari ke hari," kata Maresca mengenai gelandang tersebut.
"Jeda internasional dan waktu sejak kartu merah saat melawan Manchester United sudah cukup lama, tetapi dia berlatih dengan baik, tampil baik sejak kami memulai, sangat positif, sangat bagus. Kami akan lihat untuk pertandingan besok. Dia tersedia, tetapi kami punya begitu banyak pertandingan sehingga kami akan memutuskan apakah dia akan menjadi starter atau tidak. Namun, tidak diragukan lagi dia akan memberi sesuatu bagi kami!"
- Getty Images Sport
Tradisi pisang
Terakhir, sang manajer menyinggung sisi ringan budaya Manchester City dengan membahas tradisi terkenal para suporter yang membawa pisang tiup ke pertandingan. Setelah mendengar kisah di balik aksesori unik itu, Maresca mengakui keluarganya sendiri ikut terbawa tren tersebut.
"Bagus sekali! Saya tidak tahu kisah di balik pisang itu. Saya berharap besok bisa melihat banyak pisang di stadion! Menurut saya, tradisi ini menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para suporter dan semua orang di stadion! Saya punya empat anak, dan mereka sudah meminta satu! Besok mereka akan berada di stadion, kita lihat saja!"
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