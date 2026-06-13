Ini akan menjadi transfer yang sensasional! Kejutan besar seputar Leon Goretzka setelah hengkang dari FC Bayern München?

Setelah kontraknya di Munich tidak diperpanjang setelah delapan tahun membela klub tersebut, Goretzka akan berstatus bebas transfer pada musim panas ini begitu kontraknya berakhir pada akhir bulan ini.

Pemain berusia 31 tahun ini telah dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Pindah ke AC Milan hampir pasti terjadi, sebelum Rossoneri kehilangan tiket Liga Champions pada hari terakhir Serie A dan kemudian memecat seluruh jajaran kepemimpinan olahraga di bawah pelatih Massimiliano Allegri dan direktur olahraga Igli Tare. Keduanya dianggap sebagai pendukung utama transfer pemain asal Jerman tersebut.

Selain Milan, Atletico Madrid juga sangat tertarik untuk merekrut Goretzka tanpa biaya transfer. Pada bursa transfer musim dingin, Rojiblancos bahkan dilaporkan telah menawarkan sedikit biaya transfer kepada Bayern untuk merekrut gelandang tengah tersebut secara langsung. Namun, Goretzka sendiri menolak langkah tersebut untuk menyelesaikan musim bersama Bayern.