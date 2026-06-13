Seperti dilaporkan oleh The Athletic, Chicago Fire dari MLS Amerika Serikat telah menunjukkan minatnya terhadap pemain tim nasional Jerman tersebut.
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Ini akan menjadi transfer yang sensasional! Kejutan besar seputar Leon Goretzka setelah hengkang dari FC Bayern München?
Setelah kontraknya di Munich tidak diperpanjang setelah delapan tahun membela klub tersebut, Goretzka akan berstatus bebas transfer pada musim panas ini begitu kontraknya berakhir pada akhir bulan ini.
Pemain berusia 31 tahun ini telah dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Pindah ke AC Milan hampir pasti terjadi, sebelum Rossoneri kehilangan tiket Liga Champions pada hari terakhir Serie A dan kemudian memecat seluruh jajaran kepemimpinan olahraga di bawah pelatih Massimiliano Allegri dan direktur olahraga Igli Tare. Keduanya dianggap sebagai pendukung utama transfer pemain asal Jerman tersebut.
Selain Milan, Atletico Madrid juga sangat tertarik untuk merekrut Goretzka tanpa biaya transfer. Pada bursa transfer musim dingin, Rojiblancos bahkan dilaporkan telah menawarkan sedikit biaya transfer kepada Bayern untuk merekrut gelandang tengah tersebut secara langsung. Namun, Goretzka sendiri menolak langkah tersebut untuk menyelesaikan musim bersama Bayern.
- AFP
Robert Lewandowski juga menjadi bahan pembicaraan di Chicago Fire
Jika transfer ke Chicago benar-benar terwujud, Goretzka akan mengikuti jejak legenda Bayern, Bastian Schweinsteiger, yang mengenakan seragam Fire setelah hengkang dari Munich dan menjalani masa pinjaman selama satu setengah tahun di Manchester United antara tahun 2017 dan 2020.
Selain itu, Goretzka mungkin akan bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya di FCB. Menurut laporan media, Chicago juga tertarik untuk merekrut Robert Lewandowski, yang juga tersedia di bursa transfer tanpa biaya transfer setelah kontraknya di FC Barcelona berakhir.
Di sana, negosiasi bahkan dikabarkan sudah cukup maju - menurut laporan, striker asal Polandia tersebut bersama agennya, Pini Zahavi, sudah dalam perjalanan ke AS untuk melakukan pembicaraan konkret dengan perwakilan klub MLS tersebut.
Namun, kesepakatan ganda ini memiliki kendala. Jika Lewandowski bergabung dengan Chicago Fire, menurut The Athletic, tidak akan ada lagi slot kosong untuk "Designated Player". Dari pemain-pemain ini, yang gajinya boleh melebihi batas atas yang diizinkan, hanya tiga yang diperbolehkan per tim.