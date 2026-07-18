"Ini akan menjadi final yang spektakuler" - Deco dilema antara Lionel Messi dan para bintang Barcelona saat Spanyol menghadapi Argentina dalam laga penentuan Piala Dunia

Saat berbincang dengan Copemengenai siapa yang akan mengangkat trofi, Deco mengakui bahwa ia menghadapi dilema karena ikatannya dengan kedua tim. Mantan pemain timnas Portugal itu berkata: "Saya selalu mendukung orang-orang saya sendiri, tapi orang-orang saya ada di mana-mana.

"Leo selalu menjadi bagian dari kami. Pada akhirnya, sulit untuk memilih. Di satu sisi, ada Leo, yang selain sebagai teman, telah memberikan segalanya kepada kami para penggemar Barca dan penggemar sepak bola. Dia adalah seorang legenda. Bagi saya, apa yang dia lakukan sungguh luar biasa.

"Di sisi lain, ada para pemain, para pemain Barca kami. Ini selalu berat, sulit. Itulah mengapa kami akan memperhatikan segala sesuatunya dengan saksama besok. Saya pikir ini akan menjadi final yang spektakuler."