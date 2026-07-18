AFP
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"Ini akan menjadi final yang spektakuler" - Deco dilema antara Lionel Messi dan para bintang Barcelona saat Spanyol menghadapi Argentina dalam laga penentuan Piala Dunia
Acara unggulan menanti para bintang
Direktur Olahraga Barcelona, Deco, telah tiba di New York untuk menyaksikan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina di New York New Jersey Stadium. Kehadirannya bertepatan dengan pertarungan antara beberapa pemain Blaugrana saat ini dan legenda klub, Messi, yang akan saling berhadapan memperebutkan trofi tersebut.
Spanyol melaju ke final berkat rekor tak terkalahkan dalam 17 pertandingan setelah mengalahkan Prancis, sementara Argentina melangkah ke laga puncak dengan rekor 14 kemenangan beruntun setelah mengalahkan Inggris.
- Getty/GOAL
'Sulit memilih'
Saat berbincang dengan Copemengenai siapa yang akan mengangkat trofi, Deco mengakui bahwa ia menghadapi dilema karena ikatannya dengan kedua tim. Mantan pemain timnas Portugal itu berkata: "Saya selalu mendukung orang-orang saya sendiri, tapi orang-orang saya ada di mana-mana.
"Leo selalu menjadi bagian dari kami. Pada akhirnya, sulit untuk memilih. Di satu sisi, ada Leo, yang selain sebagai teman, telah memberikan segalanya kepada kami para penggemar Barca dan penggemar sepak bola. Dia adalah seorang legenda. Bagi saya, apa yang dia lakukan sungguh luar biasa.
"Di sisi lain, ada para pemain, para pemain Barca kami. Ini selalu berat, sulit. Itulah mengapa kami akan memperhatikan segala sesuatunya dengan saksama besok. Saya pikir ini akan menjadi final yang spektakuler."
Para petarung kelas berat bersiap untuk bertarung
Pimpinan Barcelona itu juga memberikan penilaiannya mengenai kualitas taktis dan ketangguhan yang ditunjukkan oleh kedua finalis selama turnamen di Amerika Serikat. Ia menambahkan: "Spanyol, setelah babak semifinal, bermain dengan baik. Argentina terus memenangkan pertandingan, dan Leo tampil luar biasa. Itulah mengapa saya yakin ini akan menjadi final yang hebat. Kedua tim memiliki pemain-pemain yang fantastis. Spanyol bermain dengan baik, sementara Argentina mengalami kesulitan di beberapa pertandingan, tetapi pada akhirnya semuanya bergantung pada semangat tim."
- Getty Images Sport
Pembayaran biaya transfer kembali dilanjutkan setelah final
Setelah turnamen berakhir, Deco akan terbang kembali ke Katalonia untuk sepenuhnya fokus pada aktivitas transfer musim panas Barcelona. Klub Liga tersebut diperkirakan akan memperkenalkan pemain sayap baru, Karim Adeyemi, pekan depan guna memperkuat lini serang mereka. Selain kedatangan pemain tersebut, jajaran petinggi klub akan terus melanjutkan negosiasi intensif untuk memastikan perekrutan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez.
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