"Ini akan jadi momen spesial untuk berhadapan dengannya" - Bintang San Jose Earthquakes, Timo Werner, menantikan laga yang dinanti-nantikan melawan mantan rekan setimnya di timnas Jerman, Thomas Müller
Bertemu musuh lama
Werner menyinggung sejarah panjang mereka bersama saat ia menatap laga melawan Muller, dengan mengatakan:
"Saya sudah mengenal Thomas sejak lama, dan dia orang yang hebat," kata Werner. "Dia telah meraih banyak kesuksesan sepanjang kariernya dan terus mempertahankannya bersama Vancouver dalam beberapa musim terakhir. Bahkan di tahap ini, dia masih pemain yang luar biasa. Saya benar-benar menantikan untuk bertemu dengannya lagi dan bermain melawan dia.
"Kami telah berbagi momen-momen hebat sebagai rekan setim, serta pertarungan sengit sebagai lawan, jadi akan menjadi momen spesial untuk berhadapan dengannya sekali lagi. Semoga kami bisa keluar sebagai pemenang."
Persahabatan yang telah terjalin lama
Muller dan Werner telah bermain bersama sebanyak 23 kali untuk tim nasional selama bertahun-tahun:
"Bersama tim nasional [Jerman], kami mengalami pasang surut. Saat saya pertama kali bergabung, dia sudah menjadi juara Piala Dunia, dan itu merupakan periode yang menantang di beberapa kesempatan, tapi kami tetap meraih kesuksesan," kata Werner. "Kami memenangkan Piala Konfederasi bersama dan berbagi pengalaman yang sangat penting. Di luar lapangan, dia adalah orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Kami memiliki banyak momen seru. Saya ingat kami sering duduk berdekatan di bus selama turnamen seperti Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa, dan itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan."
Awal yang menjanjikan bagi San Jose
Tim Werner's Quakes mencatatkan awal musim yang gemilang di bawah asuhan Bruce Arena. Meskipun kehilangan pemain bintang Designated Player Cristian Espinoza pada musim dingin lalu, mereka berhasil melakukan perombakan skuad dengan sangat baik dan kini menduduki peringkat keempat di Wilayah Barat, dengan catatan tiga kemenangan dan satu kekalahan. Werner memberikan assist dalam dua penampilan pertamanya bersama tim asal California tersebut, dan menampilkan performa yang solid saat menghadapi Seattle Sounders pekan lalu.
Whitecaps asuhan Muller termasuk di antara tim favorit
Vancouver diperkirakan akan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai MLS Cup. Mereka berhasil mencapai final tahun lalu dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Inter Miami, meski akhirnya kalah 3-1 di Fort Lauderdale, Florida. Saat ini mereka memuncaki klasemen Wilayah Barat dengan empat kemenangan. Mereka telah mencetak 14 gol dan kebobolan satu gol. Muller telah mencetak dua gol sejauh ini.
