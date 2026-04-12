"Ini akan berakhir!" - Pep Guardiola melontarkan peringatan tegas kepada para pemain Man City menjelang dua laga berturut-turut melawan Chelsea dan Arsenal
Pertandingan yang sangat menentukan di Stamford Bridge
City mendapat angin segar dalam perebutan gelar Liga Premier setelah kekalahan tak terduga Arsenal, namun Guardiola tidak menipu diri sendiri mengenai tugas yang menanti. Dengan dua pertandingan yang belum dimainkan dan laga besar melawan The Gunners yang akan berlangsung pekan depan, manajer City itu yakin bahwa fokus utama harus tertuju pada laga tandang ke markas Chelsea pada Minggu nanti. Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi sang juara bertahan, dan Guardiola sangat jujur mengenai konsekuensi dari hasil buruk di London Barat.
Guardiola melontarkan peringatan
Dengan delapan pertandingan tersisa di jadwal, ruang untuk kesalahan sudah benar-benar tidak ada lagi. City sering dipuji karena kemampuannya merangkai rentetan kemenangan tanpa henti menjelang akhir musim, dan Guardiola yakin bahwa hanya rekor 100 persen mulai sekarang hingga Mei yang akan cukup jika mereka ingin mempertahankan gelar juara.
"Berbicara tentang Arsenal, jika Anda tidak menang di Stamford Bridge – yang bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi – mungkin kami tidak perlu mengadakan konferensi pers sebelum Arsenal karena semuanya akan berakhir," kata Guardiola kepada para wartawan. "Semua orang tahu itu. Anda tahu, saya tahu, para pemain tahu, semua orang tahu. Inggris tahu. Jadi, berapa banyak pertandingan yang tersisa? Anda harus memenangkan semuanya, semuanya. Tidak boleh ada satu pun hasil imbang, tidak. Lupakan saja."
'Aura' dibangun berdasarkan pengalaman
Setelah meraih enam gelar Liga Premier selama masa jabatannya yang berlangsung selama satu dekade di Manchester, tim asuhan Guardiola memikul beban psikologis yang tak banyak tim lain mampu menandingi. Meskipun ia mengakui bahwa para pesaing mungkin merasa terintimidasi oleh rekor gemilang City, ia menegaskan bahwa sejarah saja tak akan cukup untuk memenangkan pertandingan-pertandingan mereka musim ini.
"Aura itu tidak membuat Anda merasa akan menang. Bagi sebagian besar pemain, bukan sekarang tapi di masa lalu, itu hanya, ‘Oke, kami sudah melakukannya berkali-kali, kami bisa melakukannya lagi’," jelas Guardiola. "Tapi itu tidak menentukan sebuah musim di Liga Premier. Musim di Liga Premier berlangsung selama 11 bulan dan dalam 11 bulan itu, ada banyak pertandingan di mana kami bermain bagus, tapi tidak cukup bagus untuk menang. Karena sekarang kami bukan berada di peringkat ketujuh atau kedelapan di Liga Premier, kami berada di peringkat kedua dan terus berjuang. Ini bukanlah musim yang buruk."
Lonjakan pada 'musim semi' dan jalan ke depan
Dominasi historis City pada bulan-bulan terakhir didukung oleh statistik yang luar biasa, termasuk kemenangan dalam 28 dari 31 pertandingan terakhir yang mereka mainkan pada bulan April. Guardiola bercanda bahwa cuaca yang semakin membaik sering kali berperan dalam performa mereka di akhir musim, dengan mengatakan: "Saat matahari bersinar di musim semi, semangat kami membara dan kami merasa lebih baik. Itulah mengapa kami memenangkan pertandingan. Itulah alasan mengapa musim ini kami tidak tampil bagus, karena cuacanya tidak mendukung!"