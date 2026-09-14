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'Ini adalah turnamen yang ditentukan momen!' - Rodri menegaskan Barcelona membutuhkan soliditas di atas gaya untuk menaklukkan Eropa
Ambisi Eropa dan cek realitas
Rodri dengan cepat menjadi pusat perhatian dalam wajah baru Barcelona racikan Hansi Flick setelah kepindahan besarnya pada musim panas dari Manchester City. Pemain berusia 30 tahun itu pindah ke Camp Nou setelah tujuh tahun yang sarat trofi di Inggris, di mana ia memenangi empat gelar Premier League bersama sejumlah kehormatan lainnya, yang paling menonjol adalah memimpin Manchester City meraih gelar Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah. Meski antusiasme atas kedatangannya sangat terasa di kalangan pendukung Barcelona, gelandang tersebut tetap membumi terkait tujuan utama klub: mengakhiri puasa 12 tahun di Eropa.
Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Rodri menjelaskan dengan tegas posisi tim di hierarki Eropa. "Ya, jelas saya melihat itu sebagai gelar yang realistis untuk diraih dan itu, bisa dibilang, adalah langkah kecil yang masih tersisa bagi kami untuk memantapkan diri dan menunjukkan kepada Eropa tim seperti apa kami ini. Di luar itu, saya rasa kami bukan favorit. Kami harus memahami dari mana kami datang, kami harus memahami apa yang dibutuhkan untuk menjadi juara, dan tim ini masih perlu membenahi beberapa hal untuk menjadi juara," jelas Rodri.
- Getty Images Sport
Pentingnya kematangan taktis
Perspektif sang gelandang dibentuk oleh tahun-tahunnya di bawah Pep Guardiola, ketika ia terkenal mengakhiri kutukan Eropa Manchester City dengan mencetak gol penentu kemenangan melawan Inter di final 2023. Barcelona tetap merupakan juara Eropa lima kali, tetapi gagal mencapai final sejak kemenangan terakhir mereka pada 2014-15, dengan laju ke semifinal pada 2018-19 dan 2024-25 menjadi pencapaian terbaik mereka sejak saat itu. Rodri meyakini Barcelona memiliki talenta mentah yang dibutuhkan untuk bersaing dengan tim-tim elite, tetapi kurang memiliki pengalaman spesifik yang diperlukan untuk menavigasi kerasnya babak gugur.
Berbicara soal karakter kompetisi ini, ia menambahkan: "Pemain seperti saya juga datang sedikit untuk itu, untuk berkembang dan memberi tim bagian yang menurut saya penting untuk memenangkan gelar yang seunik Liga Champions, karena saya pikir Liga Champions bukanlah turnamen tentang siapa yang terbaik, ini adalah turnamen tentang momen dan tentang memahami momen-momen itu dan saya pikir mungkin itulah margin yang masih dimiliki tim ini. Sekarang, jika Anda bertanya kepada saya apakah ada peluang, itulah mengapa saya datang ke sini."
Belajar dari kesalahan masa lalu
Riwayat terbaru Barcelona di Liga Champions dinodai oleh keruntuhan di lini belakang dan kesalahan-kesalahan mahal, yang ditandai oleh tersingkirnya mereka di perempat final musim lalu dari Atletico Madrid, ketika kekalahan kandang 2-0 terjadi setelah kartu merah untuk Pau Cubarsi. Rodri secara khusus ditanya soal kegagalan taktis ini dan bagaimana skuad saat ini bisa menghindari terulangnya mimpi buruk masa lalu.
Menanggapi tuntutan taktis untuk meraih sukses, ia menyatakan: 'Kurang lebih seperti yang Anda katakan, mereka mengendalikan momen-momen itu yang menjadi pembeda dalam sebuah laga dua leg, ketika duel-duel penting itu datang. Kartu merah, penalti, mungkin juga tidak kebobolan lebih dari yang diperlukan. Semua itu adalah hal-hal yang menentukan apakah Anda lolos atau tidak lolos. Jadi, mungkin lebih berharga untuk tidak terlalu produktif dalam menyerang dan lebih konsisten serta solid.'
- Getty Images Sport
Pengalaman sebagai guru terbaik
Internasional Spanyol itu meyakini bahwa skuad saat ini sedang berada dalam fase pembelajaran, meski mereka menikmati awal musim yang eksplosif. Barcelona membuka musim baru dengan cara yang dominan, memenangi lima pertandingan pertama mereka di La Liga sambil mencetak 21 gol, sebelum menyingkirkan Feyenoord 5-1 pada laga pembuka Liga Champions mereka. Meski demikian, Rodri menegaskan bahwa luka dari kekalahan-kekalahan masa lalu pada akhirnya akan menjadi fondasi bagi kesuksesan jangka panjang di Eropa.
Ia menutup dengan merefleksikan perkembangan yang dibutuhkan untuk mengangkat trofi: "Dan tim-tim yang telah mampu memenanginya telah menunjukkan itu kepada Anda, jadi itulah ruang peningkatan yang kami miliki dan saya yakin akan hal itu. Namun, itu juga berkaitan dengan pengalaman. Saya selalu mengatakan bahwa sebelum Anda menang, Anda harus kalah dan Anda harus belajar, dan kami yang telah mampu memenangkan hal-hal penting mengetahui itu. Saya telah bermain di Liga Champions tak terhitung kali sebelum kami akhirnya bisa menang, jadi saya memahami bahwa ada proses pembelajaran dalam pengalaman itu, dan saya memahami bahwa para pemain belajar dari tahun ke tahun."
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