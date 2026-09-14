Rodri dengan cepat menjadi pusat perhatian dalam wajah baru Barcelona racikan Hansi Flick setelah kepindahan besarnya pada musim panas dari Manchester City. Pemain berusia 30 tahun itu pindah ke Camp Nou setelah tujuh tahun yang sarat trofi di Inggris, di mana ia memenangi empat gelar Premier League bersama sejumlah kehormatan lainnya, yang paling menonjol adalah memimpin Manchester City meraih gelar Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah. Meski antusiasme atas kedatangannya sangat terasa di kalangan pendukung Barcelona, gelandang tersebut tetap membumi terkait tujuan utama klub: mengakhiri puasa 12 tahun di Eropa.

Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Rodri menjelaskan dengan tegas posisi tim di hierarki Eropa. "Ya, jelas saya melihat itu sebagai gelar yang realistis untuk diraih dan itu, bisa dibilang, adalah langkah kecil yang masih tersisa bagi kami untuk memantapkan diri dan menunjukkan kepada Eropa tim seperti apa kami ini. Di luar itu, saya rasa kami bukan favorit. Kami harus memahami dari mana kami datang, kami harus memahami apa yang dibutuhkan untuk menjadi juara, dan tim ini masih perlu membenahi beberapa hal untuk menjadi juara," jelas Rodri.