"Ini adalah saat paling optimis dalam hidupku" - Chris Wondolowski mendukung perjalanan Timnas AS di Piala Dunia, sementara legenda San Jose Quakes ini mengenang pengalamannya sendiri di turnamen tersebut

SAN JOSE, California -- Chris Wondolowski tidak segan mengakuinya. Dia merasa iri.

Ketika dia melihat 20.000 hingga 30.000 penggemar memadati San Pedro Square di pusat kota San Jose untuk pesta nonton bareng, atau menyaksikan pertandingan Tim Nasional AS yang digelar di kota kelahirannya, Santa Clara, sebagian dari dirinya berharap bisa kembali bermain di lapangan bersama timnas AS.

Namun, itulah kehidupan seorang atlet profesional. Anda mendapatkan momen Anda di bawah sorotan sebelum melanjutkan perjalanan dan menyaksikan orang lain menikmati momen mereka.

"Ini sungguh luar biasa," kata Wondolowski kepada GOAL dalam acara amal Wine and Dine San Jose Earthquakes pada Selasa lalu. "Suasana yang meriah dan melihat apa yang telah tercipta, atmosfer di balik [semua itu]. Memiliki para penggemar tuan rumah, serta keluarga dan teman-teman di sana. Ini benar-benar istimewa."

Tentu saja, Wondolowski memiliki banyak momen istimewa selama kariernya yang gemilang selama 17 tahun. Baru-baru ini ia dinobatkan ke dalam National Soccer Hall of Fame 2026 setelah mencetak 171 gol di MLS selama membela Houston Dynamo dan Earthquakes. Ia juga mencatatkan 35 penampilan untuk tim nasional pria AS, mencetak 11 gol, serta menjadi bagian dari skuad Piala Dunia 2014 asuhan Jurgen Klinsmann yang berhasil mencapai babak 16 besar melawan Belgia.

Dalam edisi terbaru GOAL Convo, sebuah sesi tanya jawab berkala dengan tokoh-tokoh sentral di kancah sepak bola Amerika, Wondolowski mengenang pengalamannya di Piala Dunia, arti turnamen ini baginya, serta apa yang sedang ia lakukan saat ini.

CATATAN: Wawancara ini telah sedikit diedit demi kesederhanaan dan kejelasan.



