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National Soccer Hall of Fame Class of 2026 Induction CeremonyGetty Images Sport

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"Ini adalah saat paling optimis dalam hidupku" - Chris Wondolowski mendukung perjalanan Timnas AS di Piala Dunia, sementara legenda San Jose Quakes ini mengenang pengalamannya sendiri di turnamen tersebut

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USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
San Jose
Major League Soccer

Chris Wondolowski mendukung Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) untuk melaju jauh di Piala Dunia, sementara legenda Quakes ini mengenang perjalanan turnamennya sendiri serta antusiasme sepak bola di Bay Area.

SAN JOSE, California -- Chris Wondolowski tidak segan mengakuinya. Dia merasa iri.

Ketika dia melihat 20.000 hingga 30.000 penggemar memadati San Pedro Square di pusat kota San Jose untuk pesta nonton bareng, atau menyaksikan pertandingan Tim Nasional AS yang digelar di kota kelahirannya, Santa Clara, sebagian dari dirinya berharap bisa kembali bermain di lapangan bersama timnas AS.

Namun, itulah kehidupan seorang atlet profesional. Anda mendapatkan momen Anda di bawah sorotan sebelum melanjutkan perjalanan dan menyaksikan orang lain menikmati momen mereka.

"Ini sungguh luar biasa," kata Wondolowski kepada GOAL dalam acara amal Wine and Dine San Jose Earthquakes pada Selasa lalu. "Suasana yang meriah dan melihat apa yang telah tercipta, atmosfer di balik [semua itu]. Memiliki para penggemar tuan rumah, serta keluarga dan teman-teman di sana. Ini benar-benar istimewa."

Tentu saja, Wondolowski memiliki banyak momen istimewa selama kariernya yang gemilang selama 17 tahun. Baru-baru ini ia dinobatkan ke dalam National Soccer Hall of Fame 2026 setelah mencetak 171 gol di MLS selama membela Houston Dynamo dan Earthquakes. Ia juga mencatatkan 35 penampilan untuk tim nasional pria AS, mencetak 11 gol, serta menjadi bagian dari skuad Piala Dunia 2014 asuhan Jurgen Klinsmann yang berhasil mencapai babak 16 besar melawan Belgia.

Dalam edisi terbaru GOAL Convo, sebuah sesi tanya jawab berkala dengan tokoh-tokoh sentral di kancah sepak bola Amerika, Wondolowski mengenang pengalamannya di Piala Dunia, arti turnamen ini baginya, serta apa yang sedang ia lakukan saat ini.

CATATAN: Wawancara ini telah sedikit diedit demi kesederhanaan dan kejelasan.


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    TENTANG TIM NASIONAL SEPAK BOLA PRIA AS

    GOAL: Bagaimana penilaian Anda terhadap Tim Nasional Putra AS saat ini, berdasarkan apa yang Anda lihat dari skuad tersebut?

    WONDOLOWSKI: Segala hal bisa terjadi dalam sebuah turnamen. Anda selalu membutuhkan sedikit keberuntungan yang berpihak pada Anda dan beberapa hal yang berjalan lancar.

    Meskipun demikian, ini adalah saat paling optimis yang pernah saya rasakan dalam mendukung Tim Nasional Putra, mungkin sepanjang masa. Terutama dengan cara mereka bermain di dua pertandingan pertama. Meskipun [tidak jelas], kekalahan memang sulit diterima, tetapi cara mereka tampil di lapangan sangat menghibur. Mereka menyenangkan untuk ditonton.

    Saya berharap mereka bisa melaju lebih jauh. Saya sangat bersemangat...

    GOAL: Menurut Anda, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah para pemain, pelatih, atau kombinasi keduanya? Mereka bermain cukup proaktif, seperti yang Anda katakan.

    WONDOLOWSKI: Menurut saya, saat ini semuanya seperti badai yang sempurna.

    Staf pelatih melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mempersiapkan para pemain ini. Para pemain datang dengan persiapan yang matang. Sebesar apa pun Anda ingin mengatakan, ini bukan pertandingan persahabatan, bukan Piala Emas, ini adalah Piala Dunia. Itulah mengapa Anda melihat mereka tampil dalam performa terbaiknya.

    Mereka sangat fokus pada setiap permainan, setiap tekel, setiap umpan, setiap tendangan. Sangat mengagumkan untuk disaksikan.

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  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    MENGENANG PENGALAMANNYA DI PIALA DUNIA

    GOAL: Apa yang Anda ingat tentang pengalaman Anda sendiri di Piala Dunia?

    WONDOLOWSKI: Itu adalah pengalaman yang luar biasa, bisa mewakili negara sendiri. Terutama di Brasil, ada antusiasme yang luar biasa dan energi yang terasa di seluruh negeri.

    Itu juga merupakan salah satu masa-masa sulit. Saya berharap bisa mencetak gol itu saat melawan Belgia. Itu adalah peluang luar biasa, dan kesempatan itu ada di depan mata.

    Namun demikian, itu tetap merupakan perjalanan yang luar biasa dan sesuatu yang selalu saya sukai.


    GOAL: Dari sudut pandang positif, apa yang bisa Anda ambil dari pengalaman itu? Jelas, bagi ke-26 pemain dalam skuad ini, ini adalah impian mereka. Apa hal positif yang Anda dapatkan dari pengalaman itu?

    WONDOLOWSKI: Itulah mimpinya. Itu adalah puncak tertinggi sebagai seorang pemain, mewakili negara Anda di Piala Dunia.

    Mendengarkan lagu kebangsaan sebelum pertandingan dan kemudian turun ke lapangan — saya cukup beruntung bisa berhadapan dengan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan melawan Portugal dan juga bermain dalam pertandingan melawan Belgia.

    Sekali lagi, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa, dan itu adalah sesuatu yang akan selalu terkenang dalam ingatan Anda.


  • Soccer Fans Gather To Watch USA v Bosnia And HerzegovinaGetty Images News

    TENTANG APA YANG DIA LAKUKAN SELAMA PIALA DUNIA

    GOAL: Piala Dunia sudah dimulai. Apa saja yang kamu lakukan untuk tetap terhubung dan mengikuti perkembangannya sepanjang turnamen ini?

    WONDOLOWSKI: Saya pasti mengikuti semuanya. Saya merupakan bagian dari Komite Penyelenggara Bay Area, sebagai anggota dewan penasihat mereka, jadi saya tetap terlibat melalui cara itu, melakukan berbagai kegiatan dan mempromosikannya.

    Namun, ini juga tentang mempromosikan apa yang ditawarkan Bay Area, terutama di panggung global. Ini cukup istimewa. Seperti yang Anda lihat, sepak bola dapat menyatukan begitu banyak orang, dan itu adalah sesuatu yang istimewa.

    GOAL: Bagaimana perbandingan Piala Dunia ini dengan turnamen sepak bola sebelumnya yang pernah diselenggarakan di Bay Area?

    WONDOLOWSKI: Sungguh luar biasa bisa menyelenggarakan Gold Cup di sini musim panas lalu, tapi meskipun begitu, itu tidak sebanding dengan Piala Dunia.

    Energi di sini luar biasa. Anda bisa melihat San Pedro Square dipenuhi lebih dari 20.000 orang untuk setiap pertandingan besar. Saya yakin malam ini jumlahnya lebih dari 25.000, mungkin bahkan lebih.

    Sungguh keren melihat apa yang ditampilkan Bay Area, begitu pula para penggemar. Penggemar di sini juga sangat paham tentang sepak bola. Menurut saya, bagus bahwa beberapa penggemar kasual mulai menyadari, seperti, “Oh, apa sih permainan ini?”

    Banyak pertandingan yang luar biasa, sangat seru, dan para bintang top benar-benar tampil gemilang serta memamerkan kehebatan mereka di Piala Dunia ini. Menurut saya, ini merupakan kombinasi yang hebat sejauh ini.

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  • APA LANGKAH SELANJUTNYA?

    Timnas AS akan berhadapan dengan Belgia dalam laga babak 16 besar yang sangat dinantikan pada Senin malam. The Quakes akan melanjutkan musim mereka pada 22 Juli.

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