"Ini adalah musim terbaik dalam karierku!" - Gelandang Lyon memberikan tanggapan tegas setelah tidak dipanggil ke skuad Prancis untuk Piala Dunia
Deschamps mengambil keputusan penting menjelang final
Pengumuman daftar 26 pemain yang akan bertanding di turnamen mendatang di Amerika Utara telah memicu perdebatan yang cukup sengit di seluruh Prancis, karena beberapa nama besar tidak masuk dalam daftar tersebut. Yang paling menonjol di antara para pemain yang tidak terpilih adalah Eduardo Camavinga dari Real Madrid, yang digambarkan sebagai korban paling mencolok dari daftar yang memprioritaskan performa terkini dan kesiapan fisik.
Tolisso, pemenang bersama Les Bleus pada 2018, adalah pemain veteran lain yang akan menonton dari rumah. Meskipun mantan pemain Bayern Munich ini belum pernah tampil untuk tim nasional sejak musim panas 2021, performa sensasionalnya di Ligue 1 musim ini membuat banyak orang memprediksi kembalinya dia ke tim nasional di bawah asuhan Deschamps.
Tolisso menanggapi keputusan mengejutkan yang membuatnya tidak masuk skuad
Meskipun mengalami kemunduran, Tolisso tetap vokal mengenai penampilannya musim ini. Ia telah memimpin Lyon dengan gemilang, kembali menunjukkan performa yang dulu menjadikannya salah satu gelandang paling diburu di Eropa selama berkarier di Bundesliga.
Berbicara mengenai pencoretannya, Tolisso mengatakan kepada wartawan: “Saya memiliki segalanya, saya menjalani musim terbaik dalam karier saya, baik secara pribadi maupun secara statistik. Didier Deschamps memiliki segalanya. Ia berbicara tentang lima gelandang yang tak terbantahkan. Saya telah memberikan segalanya, saya tidak menyesali apa pun, saya tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas apa pun, saya bangga dengan apa yang telah saya capai, dengan apa yang telah saya bangun. Begitulah hidup, begitulah sepak bola. Tapi percayalah, saya tidak akan menyerah; saya akan berusaha lebih keras lagi agar suatu hari nanti bisa terpilih, atau tidak, tapi saya akan memberikan segalanya.”
Angka-angka yang mengejutkan di Ligue 1
Kekecewaan Tolisso didukung oleh catatan golnya yang impresif tahun ini. Ia berhasil mencetak 11 gol di liga, jumlah tertinggi sepanjang karier profesionalnya. Dampaknya pun tidak hanya terbatas di kompetisi domestik, karena ia menyumbang empat gol dalam tujuh penampilan di Liga Europa, membuktikan bahwa ia masih mampu tampil gemilang di panggung Eropa.
Gelandang ini mengakhiri musim dengan performa yang sangat baik, mencetak empat gol dan memberikan tiga assist dalam lima pertandingan liga terakhirnya.
Bahkan Deschamps mengakui kualitas pemain yang ditinggalkannya, dengan mengatakan: “Dia menjalani musim yang sangat, sangat bagus. Saya memahami kekecewaannya. Corentin Tolisso pantas berada di sana.”
Prancis menaruh harapan pada generasi baru
Keputusan untuk tidak memanggil pemain berpengalaman yang pernah menjuarai turnamen seperti Tolisso dan Camavinga menandakan adanya pergeseran dalam filosofi Deschamps saat ia memimpin apa yang mungkin menjadi turnamen terakhirnya.
Skuad ini menampilkan 13 pemain yang belum pernah mengikuti Piala Dunia sebelumnya, termasuk pemain seperti Warren Zaire-Emery dan Michael Olise. Deschamps menjelaskan bahwa meskipun persaingan untuk memperebutkan tempat sangat ketat, ia perlu memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan taktisnya untuk lima posisi gelandang.
Bagi Tolisso, pintu masih sedikit terbuka, meskipun ia sudah mulai membuat rencana lain untuk bulan Juni. “Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Selalu ada sedikit harapan,” akunya. “Saya tidak akan berbohong, saya sudah merencanakan liburan saya.”