Getty Images Sport
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'Ini adalah kematian' - Thomas Tuchel mengakui dia 'tersiksa' oleh kehancuran Inggris di Piala Dunia melawan Argentina dan mengambil tanggung jawab atas kegagalan taktis
Mundur terlalu cepat
Meski Anthony Gordon membawa England unggul lebih dulu, impian mereka di Piala Dunia berantakan ketika tim Amerika Selatan itu melancarkan comeback telak pada akhir laga. Bos England itu awalnya mengaitkan keruntuhan tersebut dengan ketidakmampuan skuadnya mempertahankan penguasaan bola, seraya menyebut hal itu sebagai kelemahan bawaan dalam identitas sepak bola negara tersebut.
Namun, sang manajer kini berbalik dari pendiriannya dan mengakui ada kesalahan taktik krusial dari dirinya. Merasa para pemainnya kewalahan oleh besarnya momen pertandingan dan sangat kelelahan akibat jadwal perjalanan berat melintasi beberapa zona waktu dan ketinggian, ia terlalu cepat beralih ke formasi bertahan. Mundurnya pendekatan itu pada akhirnya membuat Argentina mendikte jalannya pertandingan dan menghancurkan harapan England.
- Getty Images Sport
'Derita dalam skala epik'
Berbicara dalam dokumenter FA Reflections: Perjalanan Piala Dunia England, Tuchel mengungkap trauma yang masih membekas dari kekalahan itu. Sang manajer mengakui ia belum mampu menonton pertandingan melawan Argentina secara penuh, dan baru-baru ini hanya meninjau klip-klip singkat bersama staf pelatihnya di St George’s Park.
"Penderitaan dalam skala yang luar biasa. Saya menonton klip-klip itu bersama para pelatih saya pekan lalu saat kami berada di SGP," kata Tuchel. "Pikiran saya selalu bergerak ke depan, ke depan. Menyakitkan. Saya melihatnya sekarang untuk pertama kalinya dari sudut pandang komentator. Itu adalah luka saya, luka para pemain, dan saya harus hidup dengannya. Tidak ada yang lebih tersakiti daripada saya. Ini penyiksaan."
Merefleksikan keruntuhan taktik itu, ia menjelaskan kepanikan besar yang muncul. "Kami kebobolan sebuah peluang tepat sebelum jeda minum. Saya pikir kami tidak akan selamat. Ini kematian," akunya. "Saya berpikir: 'Oke, mari ubah ke lima bek, 5-4-1.' Itu terlalu dini untuk pola pikir seperti itu. Itu Kongo, Miami dan Norwegia lalu Meksiko dan ketinggian. Kami sangat lelah."
Perubahan pola pikir
Pelatih Inggris itu menandai titik balik yang jelas pada awal babak kedua, dengan menunjuk sebuah tantangan spesifik sebagai momen ketika kecemasan menguasai skuadnya meski mengawali pertandingan dengan baik.
"Anda harus punya kualitas sepakbola. Kami mempersiapkan diri dengan sangat baik. Saya pikir kami tampil cukup baik di babak pertama, pertandingan berjalan cukup seimbang dan saya merasa kami ada di sana," jelas Tuchel. "Tetapi sejak awal babak kedua, saya melihat perubahan. Tekel terkenal dari Djed Spence. Dan itu berdampak pada saya, itu berdampak pada para pemain, dan itu mengubah pola pikir. Kami bermain seperti hanya tersisa empat menit, padahal masih ada setengah jam lagi.
"Kami mengandalkan kebersamaan kami, mentalitas kami. Kualitas individu. Argentina juga punya itu, kebersamaan, mentalitas, mereka membawa semuanya ke pertandingan dan itu sangat berarti bagi mereka. Argentina bermain sangat, sangat cepat. Mereka tidak punya apa pun untuk dirugikan."
Terlepas dari kekecewaan itu, Tuchel menyoroti daya juang skuadnya dalam mengamankan finis di posisi ketiga melawan Prancis. "Anda belajar sebagai pelatih. Anda harus bermain seolah-olah skor masih 0-0. Itu juga berlaku untuk saya," pungkasnya. "Ada banyak orang yang ingin melihat medali saya. Kami tidak mencapai apa yang kami inginkan. Tetapi saya tetap sangat bangga dengan apa yang kami capai. Para pemain ini akan kembali dengan rasa lapar."
- Getty Images Sport
Jalan menuju penebusan
Inggris kini harus menyalurkan frustrasi mereka dari Piala Dunia ke jadwal musim gugur yang berat. Inggris kembali beraksi pada September untuk laga krusial UEFA Nations League melawan juara dunia pada akhirnya, Spanyol, diikuti pertemuan dengan Republik Ceko.
Pasukan Tuchel kemudian akan melanjutkan jeda internasional maraton ini hingga Oktober, dengan laga yang sangat dinantikan melawan Kroasia dan pertemuan kedua dengan Ceko. Ujian-ujian ini akan sangat penting saat sang manajer berupaya menyempurnakan taktiknya dan memastikan skuadnya bisa secara konsisten menantang tim-tim elite benua itu.
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