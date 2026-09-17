'Ini adalah kematian' - Thomas Tuchel mengakui dia 'tersiksa' oleh kehancuran Inggris di Piala Dunia melawan Argentina dan mengambil tanggung jawab atas kegagalan taktis

Pelatih Inggris itu menandai titik balik yang jelas pada awal babak kedua, dengan menunjuk sebuah tantangan spesifik sebagai momen ketika kecemasan menguasai skuadnya meski mengawali pertandingan dengan baik.

"Anda harus punya kualitas sepakbola. Kami mempersiapkan diri dengan sangat baik. Saya pikir kami tampil cukup baik di babak pertama, pertandingan berjalan cukup seimbang dan saya merasa kami ada di sana," jelas Tuchel. "Tetapi sejak awal babak kedua, saya melihat perubahan. Tekel terkenal dari Djed Spence. Dan itu berdampak pada saya, itu berdampak pada para pemain, dan itu mengubah pola pikir. Kami bermain seperti hanya tersisa empat menit, padahal masih ada setengah jam lagi.

"Kami mengandalkan kebersamaan kami, mentalitas kami. Kualitas individu. Argentina juga punya itu, kebersamaan, mentalitas, mereka membawa semuanya ke pertandingan dan itu sangat berarti bagi mereka. Argentina bermain sangat, sangat cepat. Mereka tidak punya apa pun untuk dirugikan."

Terlepas dari kekecewaan itu, Tuchel menyoroti daya juang skuadnya dalam mengamankan finis di posisi ketiga melawan Prancis. "Anda belajar sebagai pelatih. Anda harus bermain seolah-olah skor masih 0-0. Itu juga berlaku untuk saya," pungkasnya. "Ada banyak orang yang ingin melihat medali saya. Kami tidak mencapai apa yang kami inginkan. Tetapi saya tetap sangat bangga dengan apa yang kami capai. Para pemain ini akan kembali dengan rasa lapar."



