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'Ini adalah berkah' - Ollie Watkins membalas kritik terhadap Jeremy Doku terkait keputusan bintang Belgia itu seputar kelahiran anaknya
Watkins membantah kritik yang viral terkait persalinan
Watkins dengan tegas mengecam reaksi negatif media seputar keputusan Doku untuk sementara waktu meninggalkan pemusatan latihan Timnas Belgia menjelang Piala Dunia. Kontroversi ini meletus setelah seorang pembawa acara televisi menggambarkan proses persalinan sebagai "momen menjijikkan" di mana para ayah pada akhirnya tidak berguna.
Berbicara menjelang pertandingan babak penyisihan grup Inggris melawan Ghana, Watkins secara langsung menanggapi komentar yang viral tersebut. "Seseorang menyebutnya menjijikkan dan menurut saya, itu bukanlah cara yang tepat untuk menggambarkan proses kelahiran," kata striker Aston Villa tersebut.
- AFP
Pemain sayap asal Belgia itu menuai kritik yang aneh
Kontroversi ini bermula pada hari Jumat saat debat di acara L'Equipe de Choc. Doku mengungkapkan bahwa ia mungkin akan meninggalkan rekan-rekan setimnya pada bulan Juli untuk menyambut kelahiran anak pertamanya. Keputusan ini disambut dengan ketidakpahaman oleh jurnalis France Pierron, yang menekankan sifat unik dari kompetisi internasional semacam itu.
"Kamu harus menyadari bahwa berpartisipasi dalam Piala Dunia benar-benar sebuah kehormatan; ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ada ratusan pesepakbola yang rela melakukan apa saja untuk berada di posisi Anda; hal ini mungkin tidak akan pernah terulang lagi dalam hidup Anda. Ini benar-benar momen yang istimewa, mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan," katanya saat siaran langsung sebelum menambahkan: "Dan Anda akan meninggalkan semua itu demi menyaksikan kelahiran anak Anda, yang merupakan momen menjijikkan—maafkan bahasa saya—di mana sang ayah tidak berguna; ia hanyalah seorang figuran."
L'Equipe dan Pierron sendiri kemudian telah meminta maaf atas komentar tersebut.
Prioritas keluarga lebih diutamakan daripada hiruk-pikuk turnamen
Watkins, seorang ayah dari dua anak, menekankan bahwa pengalaman unik sebagai orang tua dari anak sulung tidak boleh terabaikan oleh tugas-tugas profesional. Ia menyoroti beban emosional yang dihadapi para pesepakbola selama periode panjang di mana mereka terisolasi jauh dari keluarga.
"Menyambut kelahiran mereka ke dunia ini adalah berkah – kesempatan seperti itu tidak sering datang," jelas Watkins kepada para wartawan. "Seringkali Anda harus jauh dari keluarga dan teman-teman selama musim kompetisi, dan itu adalah masa yang sangat sulit.
"Jadi, melewatkan momen itu pasti berat, dan saya mengerti sudut pandangnya; menurut saya, dia berhak sepenuhnya untuk pulang dan berada di sana.
"Pada akhirnya, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung, dan saya yakin dia akan mendapat banyak dukungan agar bisa pulang dan tiba di sana secepat mungkin, memastikan dia ada di sana untuk mendukung istrinya, lalu terbang kembali.
"Saya tidak berpikir urusan apa yang dia lakukan setelah latihan adalah urusan orang lain, dan jika dia kembali dan melakukannya, saya pikir itu wajar saja."
- AFP
Belgia yang bermain hati-hati akan menghadapi pertandingan terakhir yang sangat menentukan
Perdebatan di luar lapangan ini muncul di tengah situasi olahraga yang tegang bagi Belgia, yang sejauh ini tampil jauh di bawah ekspektasi dalam turnamen ini. Penampilan yang terlalu hati-hati membuat mereka hanya mampu meraih hasil imbang berturut-turut melawan Mesir dan Iran.
The Red Devils kini harus meraih kemenangan mutlak saat menghadapi Selandia Baru dalam laga terakhir fase grup untuk memastikan lolos ke babak gugur.