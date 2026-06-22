'Ini adalah berkah' - Ollie Watkins membalas kritik terhadap Jeremy Doku terkait keputusan bintang Belgia itu seputar kelahiran anaknya

Watkins, seorang ayah dari dua anak, menekankan bahwa pengalaman unik sebagai orang tua dari anak sulung tidak boleh terabaikan oleh tugas-tugas profesional. Ia menyoroti beban emosional yang dihadapi para pesepakbola selama periode panjang di mana mereka terisolasi jauh dari keluarga.

"Menyambut kelahiran mereka ke dunia ini adalah berkah – kesempatan seperti itu tidak sering datang," jelas Watkins kepada para wartawan. "Seringkali Anda harus jauh dari keluarga dan teman-teman selama musim kompetisi, dan itu adalah masa yang sangat sulit.

"Jadi, melewatkan momen itu pasti berat, dan saya mengerti sudut pandangnya; menurut saya, dia berhak sepenuhnya untuk pulang dan berada di sana.

"Pada akhirnya, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung, dan saya yakin dia akan mendapat banyak dukungan agar bisa pulang dan tiba di sana secepat mungkin, memastikan dia ada di sana untuk mendukung istrinya, lalu terbang kembali.

"Saya tidak berpikir urusan apa yang dia lakukan setelah latihan adalah urusan orang lain, dan jika dia kembali dan melakukannya, saya pikir itu wajar saja."