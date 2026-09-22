Eibner
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'Ini adalah awal yang baru!' - Joey Veerman angkat bicara setelah mendapatkan panggilan kembali impiannya ke timnas Belanda
Veerman amankan kembalinya ke timnas Belanda setelah pindah ke Dortmund
Joey Veerman resmi kembali ke skuad tim nasional Belanda setelah absen selama dua tahun dari level internasional. Gelandang berusia 27 tahun itu menuntaskan transfer musim panas yang menyita perhatian dari PSV ke Borussia Dortmund, dan dengan cepat memantapkan dirinya di Jerman untuk meyakinkan pelatih timnas baru, Xavi.
Penampilan internasional terakhir Veerman terjadi pada semifinal Euro 2024 melawan Inggris.
Setelah tiba di pusat latihan tim nasional di Zeist, gelandang itu mengungkapkan kebahagiaan luar biasa bisa kembali berkumpul dengan rekan-rekannya di timnas.
- Getty Images Sport
Gelandang itu menolak menoleh ke belakang dan menyambut babak baru
Berbicara kepada ESPN saat kembali, Veerman menepis frustrasi apa pun terkait waktu yang telah berlalu sejak pemanggilan sebelumnya. Mantan bintang PSV itu menegaskan bahwa kepindahannya ke Jerman memberinya platform ideal untuk menghidupkan kembali karier internasionalnya.
Veerman bersikeras bahwa ia tetap sepenuhnya fokus untuk memantapkan posisinya di skuad Xavi.
"Saya mendapat transfer yang bagus, dan sekarang ini adalah awal baru bagi saya bersama tim nasional Belanda," kata Veerman. "Jadi mengapa saya harus melihat ke belakang? Sama sekali tidak ada gunanya. Transfer ke Dortmund itu luar biasa bagi saya."
Intensitas Bundesliga memberikan peningkatan taktis yang penting
Veerman menyoroti kontras mencolok dalam tuntutan fisik dan kedalaman persaingan antara VriendenLoterij Eredivisie dan Bundesliga. Kini menetap di Jerman bersama keluarganya, gelandang itu menilai rutinitas latihan menuntut penerapan yang jauh lebih besar.
Ia menyebut laga kandang melawan tim Jerman level bawah seperti Paderborn sebagai bukti kualitas liga secara keseluruhan.
"Latihannya berbeda, intensitasnya berbeda," tambah Veerman. "Sekarang Anda memang menyadari bahwa situasinya berbeda di liga Jerman. Bermain di kandang melawan Paderborn berbeda dengan bermain di kandang bersama PSV melawan tim-tim papan bawah di Eredivisie."
- AFP
Veerman mengincar peran pivot ganda di bawah arahan Xavi
Setelah mengikuti pertemuan taktik kelompok awal bersama Xavi, Veerman memuji fokus manajer baru itu pada penguasaan bola dan struktur ofensif. Setelah secara konsisten bermain dalam formasi dua gelandang tengah di Dortmund, pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa mendapatkan menit bermain di posisi favoritnya sebagai gelandang bertahan.
Belanda mempersiapkan diri untuk laga-laga Nations League mendatang, dengan Veerman bersemangat untuk tampil.
Veerman ingin menerjemahkan performa kuatnya di level klub di Jerman ke panggung internasional.
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