Joey Veerman resmi kembali ke skuad tim nasional Belanda setelah absen selama dua tahun dari level internasional. Gelandang berusia 27 tahun itu menuntaskan transfer musim panas yang menyita perhatian dari PSV ke Borussia Dortmund, dan dengan cepat memantapkan dirinya di Jerman untuk meyakinkan pelatih timnas baru, Xavi.

Penampilan internasional terakhir Veerman terjadi pada semifinal Euro 2024 melawan Inggris.

Setelah tiba di pusat latihan tim nasional di Zeist, gelandang itu mengungkapkan kebahagiaan luar biasa bisa kembali berkumpul dengan rekan-rekannya di timnas.