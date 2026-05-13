"Ingin menjadi pemain terbaik di dunia" - Bryan Mbeumo mengungkapkan target ambisiusnya saat pemain sayap senilai £65 juta itu membawa Man Utd kembali ke Liga Champions
Malam-malam Eropa kembali ke Old Trafford
United secara resmi kembali ke kancah besar, dan tak banyak pemain yang seantusias Mbeumo. Penyerang yang didatangkan dari Brentford dengan nilai transfer £65 juta musim panas lalu ini telah menjadi bagian penting dalam upaya The Reds mengamankan posisi lima besar di Liga Premier, yang memastikan partisipasi mereka di Liga Champions untuk musim 2026-27.
Saat berbicara di podcast Inside Carrington, Mbeumo tak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas prospek lagu kebangsaan yang terkenal itu berkumandang di Old Trafford. "Saya benar-benar tak sabar," katanya. "Saya tahu ini sangat berarti bagi klub dan para penggemar, jadi saya tahu suasananya akan luar biasa."
Ambisi Mbeumo untuk menjadi yang terbaik di dunia
Meskipun lolos ke kompetisi Eropa merupakan prestasi tim, Mbeumo selalu memendam ambisi pribadi yang nyaris tergolong berani. Pemain berusia 26 tahun itu mengungkapkan bahwa dorongannya berasal dari keinginan lama untuk melihat namanya disebut-sebut bersama para legenda terbaik dalam sejarah sepak bola.
"Saya selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa saya ingin menjadi pemain terbaik di dunia, jadi bermain di kompetisi semacam ini benar-benar menjadi prioritas utama bagi saya," aku Mbeumo. "Bahkan, seperti yang Anda katakan, [ketika] saya memulai karier di liga dan tim yang lebih rendah, saya selalu memiliki target ini di benak saya."
Perjalanan dari divisi bawah
Perjalanan Mbeumo menuju puncak sepak bola Inggris lebih merupakan proses yang bertahap daripada lonjakan mendadak. Setelah mengasah kemampuannya di divisi-divisi bawah Prancis dan Inggris, pemain internasional Kamerun ini yakin bahwa awal kariernya yang sederhana memberinya ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk sukses di klub sebesar Manchester United.
“Saya merasa sangat bangga pada diri sendiri, jelas karena ini tidak pernah mudah bagi saya,” jelasnya. “[Saya] selalu harus bekerja keras, tetapi saya tidak pernah melupakan apa yang saya inginkan. Saya selalu percaya pada diri sendiri karena saya tahu saya juga memiliki kemampuan khusus. Saya selalu berusaha bekerja keras dan saya sangat senang dengan apa yang akan datang bagi saya.”
Dampak Mbeumo dalam angka
Mbeumo telah membuktikan omongannya yang berani dengan penampilan mengesankan di lapangan. Selama tahun pertamanya di United, Mbeumo telah mencetak 10 gol di semua kompetisi, sebuah catatan yang hanya dikalahkan oleh rekan sesama pemain baru Benjamin Sesko, yang memimpin daftar pencetak gol klub dengan 12 gol; penyerang asal Kamerun ini juga telah menyumbang tiga assist.
Di luar statistik, Mbeumo telah memberikan momen-momen penting bagi para penggemar setia United, termasuk gol yang tak terlupakan saat melawan rival mereka, Liverpool. Sebagai salah satu dari 18 klub yang telah dipastikan lolos ke fase grup Liga Champions yang baru, United akan sangat mengandalkan kepercayaan diri Mbeumo saat mereka berupaya melaju jauh di kompetisi musim depan.