Paris FC meraih kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah di ibu kota Prancis berkat gol dari Ilan Kebbal dan Pablo Pagis. Gol bunuh diri Moustapha Mbow pada akhir laga membuat penentuan pemenang berlangsung menegangkan, tetapi tuan rumah mampu bertahan untuk mengamankan tiga poin.

Saat peluit akhir dibunyikan, Rosenior langsung berbalik ke arah pendukung Strasbourg yang datang sebagai tim tamu. Bos baru Paris FC itu terlihat penuh emosi menepuk dadanya, menunjuk dengan jarinya, dan mengangkat kedua lengannya ke arah tribune tim tamu.

Tindakan itu langsung memicu respons murka dari kubu tamu. Dalam hitungan detik, sekitar 30 pemain dan anggota staf dari kedua klub terlibat dalam aksi saling dorong besar-besaran di lapangan.











