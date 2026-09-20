ZUMA Press Wire
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'Ingin mengirim pesan!' Liam Rosenior picu tawuran BESAR saat mantan bos Chelsea itu membalas klub milik BlueCo menyusul nyanyian yang dianggap 'tidak menghormati'
Kekacauan usai pertandingan di Paris
Paris FC meraih kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah di ibu kota Prancis berkat gol dari Ilan Kebbal dan Pablo Pagis. Gol bunuh diri Moustapha Mbow pada akhir laga membuat penentuan pemenang berlangsung menegangkan, tetapi tuan rumah mampu bertahan untuk mengamankan tiga poin.
Saat peluit akhir dibunyikan, Rosenior langsung berbalik ke arah pendukung Strasbourg yang datang sebagai tim tamu. Bos baru Paris FC itu terlihat penuh emosi menepuk dadanya, menunjuk dengan jarinya, dan mengangkat kedua lengannya ke arah tribune tim tamu.
Tindakan itu langsung memicu respons murka dari kubu tamu. Dalam hitungan detik, sekitar 30 pemain dan anggota staf dari kedua klub terlibat dalam aksi saling dorong besar-besaran di lapangan.
- ZUMA Press Wire
"Mereka tidak menghormati keluarga saya"
Berbicara dalam konferensi pers usai pertandingan, Rosenior mengungkapkan bahwa luapan emosinya merupakan respons langsung terhadap nyanyian yang menyinggung. Ia menuduh sebagian kecil suporter tim tamu telah melewati batas dengan hinaan pribadi.
"[Ada sebagian kecil dari suporter Strasbourg] yang tidak menghormati keluarga saya," jelasnya. "Saya memahami konteks dari apa yang mereka katakan. Orang-orang di bangku cadangan saya terlihat sangat terganggu. Saya ingin menegaskan ini dengan sangat jelas: hanya sebagian kecil. Strasbourg adalah klub sepak bola yang fantastis, dengan orang-orang hebat yang bekerja untuk klub, dan orang-orang hebat yang mendukung klub."
Pelatih asal Inggris itu mengakui bahwa selebrasinya merupakan balasan yang disengaja kepada para pengkritiknya yang terus-menerus. Ia menambahkan: "Bagi saya, merayakan dengan cara seperti itu adalah sebuah pesan. Pesan kepada sekelompok orang yang tidak pernah ingin saya sukses di klub itu. Tetapi saya tidak akan mengatakan lebih dari itu."
Ada yang harus dibuktikan saat menghadapi BlueCo
Rosenior sebelumnya menangani Strasbourg selama 18 bulan sebelum pindah ke klub saudara BlueCo mereka, Chelsea. Masa tugasnya di Stamford Bridge berjalan buruk, hanya bertahan 106 hari sebelum ia dipecat pada April setelah lima kekalahan beruntun tanpa mencetak gol. Kini kembali ke Prancis, emosinya jelas memuncak saat menghadapi mantan klubnya.
Berbicara kepada Ligue 1+, Rosenior menjelaskan insiden di pinggir lapangan itu. "Orang-orang di klub [Strasbourg] yang mengenal saya tahu bahwa saya selalu respek, saya selalu menginginkan yang terbaik untuk klub sepak bola itu," katanya. "Saya masih menginginkan yang terbaik untuk klub sepak bola itu.
"Tetapi ketika saya mendengar nyanyian itu, saya mengerti bahasa Prancis, saya mengerti konteksnya, bahasanya, itu sudah kelewat batas. Itu klub sepak bola yang luar biasa, itu kota yang hebat, itu klub dengan tradisi besar, saya selalu menjaga tradisi itu. Jadi bagi saya untuk merayakannya dengan cara seperti yang saya lakukan, ada banyak alasan. Banyak alasan."
- ZUMA Press Wire
Melanjutkan awal yang gemilang
Terlepas dari insiden buruk saat laga usai, Paris FC sedang melaju kencang di Ligue 1. Mereka tetap tidak terkalahkan setelah lima pertandingan, dengan catatan tiga kemenangan untuk bertengger nyaman di antara para penantang gelar pada awal musim.
Rosenior kini akan berusaha mengembalikan fokus skuadnya saat mereka berupaya mempertahankan performa luar biasa pada awal musim ini. Berada di atas tim-tim besar seperti Paris Saint-Germain pada tahap kompetisi ini memberi klub ibu kota itu pijakan yang sangat besar untuk dibangun dalam beberapa pekan ke depan.
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