Setelah mencetak tiga gol dalam kemenangan 3-0 di final Piala DFB melawan VfB Stuttgart, Kane berkomentar mengenai pembicaraan perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027 di Säbener Straße: "Pada tahap karier saya saat ini, saya ingin mendapatkan yang terbaik dari sebuah kontrak. Ini akan menjadi salah satu kontrak terakhir yang saya tandatangani sebagai pemain."
"Ingin mendapatkan yang terbaik dari kontrak": Harry Kane memberikan pernyataan tegas kepada FC Bayern dalam negosiasi perpanjangan kontrak
Bayern Munich ingin memperpanjang kontrak pemain berusia 32 tahun tersebut; Direktur Olahraga Max Eberl baru-baru ini mengumumkan bahwa pembicaraan akan diintensifkan menjelang akhir musim. Idealnya, hal ini akan membuahkan hasil positif sebelum Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan dimulai pada pertengahan Juni.
Namun, Kane meredam harapan akan penyelesaian cepat: "Tentu saja sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Kami sangat santai menghadapi situasi ini. Kami telah mengatakan bahwa kami ingin menyelesaikan musim ini terlebih dahulu - dan sebaiknya juga Piala Dunia." Namun, ia juga menekankan: "Kedua belah pihak sangat puas satu sama lain."
Penyerang tersebut melanjutkan, ia adalah "orang yang terbuka dan jujur. Saya akan melakukan diskusi jujur dengan pihak yang berwenang. Dan saya yakin mereka juga akan berbicara jujur kepada saya. Namun, itu adalah pembicaraan yang akan kami lakukan di lain waktu."
- AFP
Hamann memperingatkan agar durasi kontrak baru Kane tidak terlalu panjang
Kane bergabung dengan juara Bundesliga dengan rekor gelar terbanyak pada tahun 2023 dari Tottenham Hotspur dengan biaya transfer hampir 100 juta euro dan di sana ia menjadi pemain dengan gaji tertinggi sebesar 25 juta euro per tahun. Menurut kicker, pihak manajemen FCB berencana untuk memperpanjang kontraknya selama dua tahun, sementara Kane ingin menandatangani kontrak hingga tahun 2030.
Namun, Bayern diperingatkan oleh mantan pemain profesional Dietmar Hamann agar tidak memberikan durasi kontrak yang terlalu panjang untuk kontrak baru Kane. Mantan pemain FC Bayern itu mengatakan kepada tz: "Dia masih memiliki sisa kontrak satu tahun. Saya rasa mereka membicarakan perpanjangan dua atau tiga tahun, dan saya akan sedikit berhati-hati karena dia akan berusia 33 tahun. Pertanyaannya adalah: Seberapa lama lagi dia akan mencetak gol?"
Memang, Kane telah "mencetak banyak gol" selama tiga tahun terakhirnya di klub juara Bundesliga tersebut. Namun, Hamann tetap skeptis terkait durasi kontrak: "Perpanjangan satu tahun – ya. Dua tahun – mungkin. Tiga tahun menurut saya terlalu lama."
Namun, Hamann juga menekankan: "Orang-orang sangat senang dengannya. Dia adalah duta besar yang hebat untuk sepak bola. Merupakan suatu kehormatan bagi Bundesliga dan Bayern München bahwa kapten tim nasional Inggris ini bermain di sini."
Rekor gol Harry Kane
Klub Hasil Leyton Orient 5 gol FC Millwall 9 gol Norwich City 0 gol Leicester City 2 gol Tottenham Hotspur 280 gol FC Bayern 146 gol Inggris 78 gol