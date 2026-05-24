"Ingin mendapatkan yang terbaik dari kontrak": Harry Kane memberikan pernyataan tegas kepada FC Bayern dalam negosiasi perpanjangan kontrak

Bayern Munich ingin memperpanjang kontrak pemain berusia 32 tahun tersebut; Direktur Olahraga Max Eberl baru-baru ini mengumumkan bahwa pembicaraan akan diintensifkan menjelang akhir musim. Idealnya, hal ini akan membuahkan hasil positif sebelum Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan dimulai pada pertengahan Juni.

Namun, Kane meredam harapan akan penyelesaian cepat: "Tentu saja sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Kami sangat santai menghadapi situasi ini. Kami telah mengatakan bahwa kami ingin menyelesaikan musim ini terlebih dahulu - dan sebaiknya juga Piala Dunia." Namun, ia juga menekankan: "Kedua belah pihak sangat puas satu sama lain."

Penyerang tersebut melanjutkan, ia adalah "orang yang terbuka dan jujur. Saya akan melakukan diskusi jujur dengan pihak yang berwenang. Dan saya yakin mereka juga akan berbicara jujur kepada saya. Namun, itu adalah pembicaraan yang akan kami lakukan di lain waktu."