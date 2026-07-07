‘Ingin Lionel Messi tetap dalam persaingan’ - Mesir mengeluhkan ‘ketidakadilan’ setelah kekalahan menyakitkan di Piala Dunia melawan Argentina yang memicu kontroversi VAR lebih lanjut

Setelah pertandingan yang mendebarkan itu, Hassan tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit, dengan menyiratkan bahwa ada kekuatan eksternal yang berperan untuk memastikan bintang terbesar turnamen tersebut tetap bertahan di kompetisi. "Kami tampil lebih baik daripada juara bertahan — lebih baik dalam segala hal — tetapi hasilnya dipengaruhi oleh faktor internal di lapangan dan faktor eksternal di luar lapangan," kata Hassan kepada para wartawan. "Mungkin mereka ingin mempertahankan juara dunia dalam kompetisi ini. Mungkin mereka ingin Messi tetap bersaing."

Pelatih Mesir itu melanjutkan kritik pedasnya dengan menyiratkan kurangnya fair play di level tertinggi sepak bola. "Dalam sepak bola, terkadang ada faktor eksternal yang melampaui aspek teknis. Juara dunia itu mendapat dukungan di setiap level," tambahnya. "Tampaknya ada tekanan dari pihak Argentina terkait hasil ini. Kami keberatan dengan penunjukan wasit karena situasi dengan Prancis [Argentina mengalahkan Prancis di final Piala Dunia 2022], tetapi setiap orang pasti akan mengalami masa-masa sulit pada suatu saat, dan kami pun mengalaminya."



