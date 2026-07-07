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‘Ingin Lionel Messi tetap dalam persaingan’ - Mesir mengeluhkan ‘ketidakadilan’ setelah kekalahan menyakitkan di Piala Dunia melawan Argentina yang memicu kontroversi VAR lebih lanjut
Hassan menuduh adanya keberpihakan terhadap Messi
Setelah pertandingan yang mendebarkan itu, Hassan tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit, dengan menyiratkan bahwa ada kekuatan eksternal yang berperan untuk memastikan bintang terbesar turnamen tersebut tetap bertahan di kompetisi. "Kami tampil lebih baik daripada juara bertahan — lebih baik dalam segala hal — tetapi hasilnya dipengaruhi oleh faktor internal di lapangan dan faktor eksternal di luar lapangan," kata Hassan kepada para wartawan. "Mungkin mereka ingin mempertahankan juara dunia dalam kompetisi ini. Mungkin mereka ingin Messi tetap bersaing."
Pelatih Mesir itu melanjutkan kritik pedasnya dengan menyiratkan kurangnya fair play di level tertinggi sepak bola. "Dalam sepak bola, terkadang ada faktor eksternal yang melampaui aspek teknis. Juara dunia itu mendapat dukungan di setiap level," tambahnya. "Tampaknya ada tekanan dari pihak Argentina terkait hasil ini. Kami keberatan dengan penunjukan wasit karena situasi dengan Prancis [Argentina mengalahkan Prancis di final Piala Dunia 2022], tetapi setiap orang pasti akan mengalami masa-masa sulit pada suatu saat, dan kami pun mengalaminya."
- AFP
Marah karena kelalaian VAR
Kemarahan Mesir berpusat pada dua insiden spesifik: sebuah gol yang dianulir yang seharusnya semakin memperlebar keunggulan mereka, dan dugaan pelanggaran oleh Alexis Mac Allister dalam proses terciptanya gol penentu kemenangan Enzo Fernandez di masa tambahan waktu. Hassan bersikukuh bahwa timnya tidak diberi penalti yang jelas atas pelanggaran terhadap Mohamed Salah yang tidak ditindaklanjuti. "Kami tidak melihat adanya rasa hormat atau permainan yang adil. Sebuah penalti dibatalkan, bahkan tidak diperiksa oleh VAR, dan gol kedua kami, entah mengapa, secara mengejutkan dianulir," keluh sang pelatih.
Mengenai gol penentu kemenangan, Hassan menyoroti tarikan baju yang sangat jelas yang diabaikan oleh wasit, yang membuatnya kehilangan keyakinan terhadap integritas olahraga. "Kita semua telah melihat baju itu ditarik ke belakang [oleh Mac Allister] dan bahkan tidak ada pemeriksaan VAR. Hidup memang tidak adil, kehidupan sehari-hari pun tidak adil, jadi mengapa tidak ada keadilan dalam olahraga? Saya tidak yakin dengan hasil ini dan cara kejadian-kejadian dalam pertandingan ini berlangsung. Saya ingin mengatakannya dengan kata-kata yang indah dan mengatakan 'sayang sekali', tetapi kami telah diperlakukan secara tidak adil dan ini merupakan ketidakadilan."
Para pemain turut menyuarakan kekhawatiran terkait wasit
Perasaan yang dirasakan di bangku cadangan juga dirasakan oleh para pemain di lapangan, yang merasa momentum pertandingan berubah karena faktor-faktor di luar kendali mereka. Penyerang Mostafa Zico, yang mencetak gol kedua Mesir, mengungkapkan ketidakpercayaannya atas bagaimana pertandingan berbalik setelah mereka memimpin 2-0. "Pertandingan itu ada di tangan kami, tapi lepas di saat-saat terakhir. Hal-hal aneh terjadi di lapangan. Kami diperlakukan tidak adil oleh [wasit] hari ini, dan semua orang melihatnya. Setelah skor 2-0, segalanya berjalan tidak menguntungkan bagi kami dan berbalik melawan kami."
Kiper Mostafa Shobeir, yang tampil heroik di awal pertandingan saat ia menggagalkan tendangan penalti Messi, mengakui adanya kesalahan di menit-menit akhir namun tetap bangga dengan usaha tim.
Sementara itu, kiper cadangan Mohamed Alaa lebih blak-blakan: “Keputusan wasit sangat jelas di hadapan semua orang. Saya tidak akan membicarakannya, keputusan wasit sudah jelas. Kami memiliki satu gol yang dianulir, dan kami mendapat penalti. Penalti itu justru berbalik menjadi gol serangan balik bagi lawan.”
- AFP
Pesan Salah kepada para pemain
Terlepas dari kekecewaan dan keributan yang terjadi saat peluit akhir dibunyikan—termasuk adu mulut antara Hassan dan wasit Francois Letexier—kapten yang menjadi panutan, Mohamed Salah, berusaha memimpin dengan tenang di ruang ganti. Alaa mengungkapkan bahwa Salah mengumpulkan seluruh skuad untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas setelah tersingkirnya tim dari turnamen tersebut.
"Kapten Salah masuk ke ruang ganti, mengumpulkan semua pemain, dan berbicara dengan mereka," kata Alaa. "Dia berkata, 'Sayang sekali, semuanya sudah berakhir. Ini adalah kehendak Tuhan dan apa yang Dia kehendaki telah terjadi. Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran, dan apa yang akan datang akan baik, insya Allah.'" Sementara Salah menatap ke masa depan, ucapan perpisahan Hassan penuh dengan kekecewaan: "Setelah ini, saya tidak akan menonton satu pertandingan pun dari turnamen ini lagi."
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