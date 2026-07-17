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AC Milan v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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‘Ingin kembali ke kampung halaman’ - NYCFC mengonfirmasi ketertarikan terhadap Christian Pulisic, Antoine Griezmann menyambut tantangan di Orlando: Lima hal penting dari acara ‘Next Chapter’ MLS

FEATURES
Major League Soccer
New York City FC
Orlando City
A. Griezmann
AC Milan
C. Pulisic
T. Ream
USA
M. Freese

MLS kembali bergulir pada Kamis, dengan Komisaris Don Garber, para petinggi liga, dan para pemain membahas momentum yang ditimbulkan oleh Piala Dunia 2026, masa depan Christian Pulisic, serta langkah-langkah selanjutnya.

NEW YORK -- Dengan Piala Dunia 2026 yang tinggal kurang dari empat hari lagi sebelum berakhir, Komisaris Major League Soccer Don Garber kini dapat melihat sisi positif dari kekecewaan sebelumnya.

Garber pernah bekerja sama dengan mantan Presiden Bill Clinton di komite yang menangani pencalonan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Qatar.

“Itu adalah salah satu momen terburuk dalam karier saya ketika amplop itu dibuka,” kata Garber dalam acara “The Next Chapter” yang diselenggarakan oleh MLS.

Namun, setelah menyaksikan Piala Dunia 2026 melampaui hampir semua ekspektasi, Garber kini meyakini bahwa penundaan selama empat tahun tersebut justru menguntungkan sepak bola Amerika, memberikan MLS lebih banyak waktu untuk menambah klub, menarik pemain-pemain yang lebih baik, dan meningkatkan fasilitasnya.

“Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya,” katanya. “Energi itu justru membuat liga kami lebih fokus, Federasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) menjadi lebih bersemangat, sepak bola wanita diorganisasi ulang — dan lihatlah di mana kita sekarang.”

Kini, saat MLS kembali dari jeda Piala Dunia selama tujuh minggu, Garber ingin fokus diarahkan pada apa yang telah dibangun liga ini — mulai dari talenta muda yang sedang naik daun hingga deretan bintang global yang terus bertambah — serta arah yang akan ditempuh selanjutnya.

Garber didampingi oleh para eksekutif liga, pelatih, dan pemain untuk membahas babak baru bagi MLS. GOAL mengulas poin-poin pembicaraan terpenting.

  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Griezmann ternyata benar-benar ada di sini

    Kecuali jika Anda sudah lama sekali terisolasi dari dunia luar, kedatangan Antoine Griezmann ke MLS seharusnya tidak mengejutkan. Namanya sudah dikaitkan dengan liga ini selama hampir satu dekade, dan ia tidak pernah menyembunyikan kecintaannya pada budaya dan olahraga Amerika. Ya, memang pernah ada beberapa harapan palsu—terutama terkait dengan LAFC—tetapi pada Kamis sore, ia berada di kantor pusat MLS untuk membahas keputusannya untuk akhirnya pindah ke sana.

    “Selalu menjadi impian saya untuk mengakhiri karier di sini, di Amerika Serikat, dan saya ingin berada di sini dalam kondisi fisik dan mental yang prima,” katanya.

    Griezmann baru saja menyelesaikan musim di mana ia mencetak tujuh gol dan empat assist di La Liga serta membantu membawa Atlético Madrid ke final Copa del Rey sebelum mereka dikalahkan secara mengejutkan oleh Real Sociedad asuhan Pellegrino Matarazzo. Ikon Prancis dan Atlético ini mengakui bahwa pemilik dan jajaran manajemen Orlando sangat meyakinkan dalam presentasi mereka.

    “Setelah saya bertemu dengan Mark Wilf [pemilik] dan Ricardo Moreira [direktur olahraga], saya jatuh cinta dengan filosofi klub ini, dan istri saya pun jatuh cinta dengan kota ini,” katanya. “Lalu kami berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk pindah dan mewujudkan hal ini.”

    Ia juga berbicara dengan antusias tentang MLS dan masa depan sepak bola di Amerika Serikat pasca Piala Dunia 2026.

    “Persaingan, kualitas para pemain yang datang ke sini terus meningkat, [dan] level pertandingan telah berkembang selama bertahun-tahun,” katanya. “Banyak pemain muda yang pindah dari MLS ke Eropa, serta pemain kelas dunia yang datang ke sini untuk bermain.

    “Ini sangat bagus bagi liga kami. Piala Dunia juga membantu menginspirasi anak-anak Amerika untuk menikmati sepak bola dan mulai menendang bola, dan semoga kami bisa menampilkan permainan spektakuler di dalam stadion untuk terus menginspirasi mereka agar bermain.”

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Ketertarikan NYCFC terhadap Pulisic memang nyata

    Awal bulan ini, NYCFC dilaporkan sedang gencar-gencarnya memburu Christian Pulisic, meskipun keengganan AC Milan untuk melepas bintang asal Amerika Serikat tersebut tetap menjadi hambatan yang signifikan. Dengan pemain berusia 27 tahun itu memasuki tahun terakhir kontraknya, NYCFC bisa saja mencoba menegosiasikan biaya transfer yang lebih rendah atau menunggu hingga Januari, saat Pulisic berhak menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub lain.

    NYCFC mengonfirmasi ketertarikannya pada hari Kamis dan tidak menutup kemungkinan untuk merekrut salah satu nama terbesar dalam sepak bola Amerika guna membantu mengawali era Etihad Park. Klub tersebut mengumumkan bahwa stadion barunya akan dibuka pada 17 Juli 2027.

    “Saya akan mengatakan bahwa kami tertarik pada pemain-pemain berkualitas tertinggi yang bisa kami dapatkan,” kata CEO NYCFC, Brad Sims. “Pemain seperti Christian Pulisic, menurut kami, akan sangat hebat di AS, hebat di MLS, dan tentu saja, pasti hebat di New York City.”

    Bek NYCFC, Kevin O’Toole, yang baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub, sependapat.

    “Dia adalah pemain berkualitas tinggi, dan setiap kali klub Anda dikaitkan dengan pemain seperti itu, Anda pasti akan menyambutnya dengan tangan terbuka,” kata O’Toole kepada GOAL. “Saya rasa Anda juga bisa membayangkan dia bermain dalam sistem kami. Kami suka bermain dengan pemain sayap yang lincah. Dia adalah pemain yang memiliki stamina dan suka bekerja keras. Jika hal itu menjadi kenyataan, itu akan luar biasa bagi klub, dan akan bertepatan dengan peresmian stadion baru juga.”

    Sims mengatakan NYCFC sedang meningkatkan ambisi mereka sambil berusaha memanfaatkan momentum yang dihasilkan oleh Piala Dunia dan stadion senilai $780 juta yang akan segera diresmikan.

    “Saya tidak melihat alasan mengapa pemain mana pun yang sudah berkomitmen untuk bergabung dengan MLS tidak akan tertarik ke New York City, terutama dengan segala hal yang sedang kami jalankan dan pembangunan fasilitas yang kami yakini akan menjadi yang terkemuka untuk olahraga ini di negara ini,” katanya. “Hal yang masih kurang mungkin adalah pemain andalan itu.”

    Namun, Sims menekankan bahwa NYCFC tidak sekadar mencari nama besar yang bisa menghiasi papan iklan. Klub lebih memilih menargetkan pemain yang mendekati atau sedang berada di puncak kariernya. Ia mencontohkan penandatanganan Bénie Traoré baru-baru ini sebagai contoh pemain yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang, sambil menekankan keinginan NYCFC untuk memaksimalkan ketiga slot Pemain Terpilih (Designated Player) dan mendatangkan bintang mapan yang masih berada di puncak kariernya.

    “Pada akhirnya, jika Anda memiliki tiga DP ... pemain yang sudah melewati masa jayanya tidak terlalu menarik bagi kami — kecuali jika itu adalah seseorang yang masih bisa datang dan berkontribusi di lapangan serta menjadi sosok yang hebat di luar lapangan,” kata Sims.

    Ia juga mengakui bahwa masih ada hambatan signifikan sebelum NYCFC dapat menyelesaikan transfer apa pun untuk Pulisic.

    “Jika Anda bertanya kepada 29 rekan saya di seluruh liga apakah mereka tertarik memiliki Christian Pulisic di tim mereka, saya cukup yakin Anda akan mendapat 29 jawaban ‘ya’,” kata Sims. “Kami sangat ingin memilikinya, ya. Apakah tim lain di MLS juga ingin memilikinya? Saya yakin. ... Namun, untuk mewujudkannya, AC Milan tidak mau melepasnya, jadi itu berarti rencana ini terhenti [untuk saat ini].

    “Pada akhirnya, kami yakin bahwa Christian akan ingin bermain [di sini], ingin bermain di MLS, dan ingin kembali ke rumah. Kapan pun waktunya, kami berharap New York City FC akan menjadi salah satu pilihan teratas dalam daftar tim yang ingin dia bela.”


  • Kevin O'Toole and Matt Freese NYCFCNYCFC

    O'Toole menyampaikan belasungkawa kepada Freese

    Sebelum pertandingan terakhir USMNT melawan Belgia, Matt Freese muncul sebagai sosok yang tak terduga namun cemerlang, dengan penampilan mengesankan sepanjang empat pertandingan pembuka tim tersebut. Namun, segalanya runtuh bagi kiper tersebut di babak 16 besar, ketika kesalahannya yang fatal justru memberi Belgia gol ketiga yang mematahkan semangat.

    O’Toole, seorang teman dekat Freese yang menceritakan hubungan mereka untuk GOAL pada tahun 2025, yakin rekan setimnya di NYCFC itu akan bangkit kembali.

    “Faktanya, dia menjalani turnamen yang luar biasa,” kata O’Toole. “Menurut saya, dia kini menjadi kiper dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah AS. Dia juga memegang rekor clean sheet terbanyak. Saya tidak berpikir satu momen saja bisa menentukan warisan seorang pemain, sungguh. Saya pikir dia telah bermain tanpa cela selama bermenit-menit di Piala Dunia. Dan dia adalah tipe orang yang akan merenungkan beberapa momen tertentu, lalu kembali dengan lebih kuat.

    “Saya bisa menjamin itu.”

    Tiga kemenangan Piala Dunia yang diraih Freese merupakan yang terbanyak di antara kiper-kiper USMNT, sementara dua clean sheet-nya menyamai rekor nasional.


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  • GarberMLS Soccer

    Pembaruan mungkin akan diumumkan pada akhir musim

    Pada Kamis lalu, Garber lebih banyak menyampaikan ucapan selamat atas kemajuan MLS daripada memberikan rincian spesifik mengenai masa depannya. Namun, ia mengisyaratkan bahwa perubahan lebih lanjut mungkin akan diumumkan pada akhir musim. Meskipun MLS telah mengumumkan peralihan ke kalender musim panas-ke-musim semi pada bulan November, liga tersebut juga menyatakan tetap terbuka untuk mengevaluasi struktur kompetisi secara lebih luas.

    “Kami memiliki program ini, MLS 3.0, yang mencakup kalender baru, stadion-stadion baru yang akan dibangun, aturan daftar pemain baru, serta format kompetisi baru,” kata Garber. “Semua itu akan diumumkan pada akhir musim. ... Saya rasa hal ini mencerminkan karakter MLS. Liga mana lagi yang duduk dan memikirkan, ‘Bagaimana cara mengubah struktur kami?’ Itulah cara MLS.

    “Kami harus terus menyesuaikan dan memanfaatkan apa yang telah ditunjukkan oleh Piala Dunia. Piala Dunia telah menunjukkan bahwa orang-orang menyukai permainan ini apa adanya. Mungkin kami perlu sedikit lebih mendekati hal itu.”


  • Tim ReamMLS Soccer

    Ream belum siap untuk meninggalkan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS

    Tim Ream belum siap untuk gantung sepatu. Kontraknya dengan Charlotte FC mencakup opsi perpanjangan hingga tahun 2027, dan pemain berusia 39 tahun ini tetap terbuka untuk membela timnas AS selama ia masih aktif bermain di level klub.

    Ream mengakui bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya ada di tangannya, namun ia tidak berniat pensiun dari sepak bola internasional sebelum benar-benar mengakhiri karier bermainnya.

    “[Saya] berusia 39 tahun, jadi saya rasa tidak banyak waktu yang tersisa,” kata Ream. “Saya akan tetap bermain, tetapi sekali lagi, itu bukan keputusan saya. Saya telah lama menegaskan bahwa saya tidak akan pensiun dari tim nasional sampai saya benar-benar pensiun.

    “Dan itu bukan karena saya merasa masih harus berada di sana, atau orang lain yang menganggap demikian. Ini hanya salah satu hal di mana saya tidak ingin menyerah sebagian sampai saya benar-benar berhenti sepenuhnya.”