Awal bulan ini, NYCFC dilaporkan sedang gencar-gencarnya memburu Christian Pulisic, meskipun keengganan AC Milan untuk melepas bintang asal Amerika Serikat tersebut tetap menjadi hambatan yang signifikan. Dengan pemain berusia 27 tahun itu memasuki tahun terakhir kontraknya, NYCFC bisa saja mencoba menegosiasikan biaya transfer yang lebih rendah atau menunggu hingga Januari, saat Pulisic berhak menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub lain.

NYCFC mengonfirmasi ketertarikannya pada hari Kamis dan tidak menutup kemungkinan untuk merekrut salah satu nama terbesar dalam sepak bola Amerika guna membantu mengawali era Etihad Park. Klub tersebut mengumumkan bahwa stadion barunya akan dibuka pada 17 Juli 2027.

“Saya akan mengatakan bahwa kami tertarik pada pemain-pemain berkualitas tertinggi yang bisa kami dapatkan,” kata CEO NYCFC, Brad Sims. “Pemain seperti Christian Pulisic, menurut kami, akan sangat hebat di AS, hebat di MLS, dan tentu saja, pasti hebat di New York City.”

Bek NYCFC, Kevin O’Toole, yang baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub, sependapat.

“Dia adalah pemain berkualitas tinggi, dan setiap kali klub Anda dikaitkan dengan pemain seperti itu, Anda pasti akan menyambutnya dengan tangan terbuka,” kata O’Toole kepada GOAL. “Saya rasa Anda juga bisa membayangkan dia bermain dalam sistem kami. Kami suka bermain dengan pemain sayap yang lincah. Dia adalah pemain yang memiliki stamina dan suka bekerja keras. Jika hal itu menjadi kenyataan, itu akan luar biasa bagi klub, dan akan bertepatan dengan peresmian stadion baru juga.”

Sims mengatakan NYCFC sedang meningkatkan ambisi mereka sambil berusaha memanfaatkan momentum yang dihasilkan oleh Piala Dunia dan stadion senilai $780 juta yang akan segera diresmikan.

“Saya tidak melihat alasan mengapa pemain mana pun yang sudah berkomitmen untuk bergabung dengan MLS tidak akan tertarik ke New York City, terutama dengan segala hal yang sedang kami jalankan dan pembangunan fasilitas yang kami yakini akan menjadi yang terkemuka untuk olahraga ini di negara ini,” katanya. “Hal yang masih kurang mungkin adalah pemain andalan itu.”

Namun, Sims menekankan bahwa NYCFC tidak sekadar mencari nama besar yang bisa menghiasi papan iklan. Klub lebih memilih menargetkan pemain yang mendekati atau sedang berada di puncak kariernya. Ia mencontohkan penandatanganan Bénie Traoré baru-baru ini sebagai contoh pemain yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang, sambil menekankan keinginan NYCFC untuk memaksimalkan ketiga slot Pemain Terpilih (Designated Player) dan mendatangkan bintang mapan yang masih berada di puncak kariernya.

“Pada akhirnya, jika Anda memiliki tiga DP ... pemain yang sudah melewati masa jayanya tidak terlalu menarik bagi kami — kecuali jika itu adalah seseorang yang masih bisa datang dan berkontribusi di lapangan serta menjadi sosok yang hebat di luar lapangan,” kata Sims.

Ia juga mengakui bahwa masih ada hambatan signifikan sebelum NYCFC dapat menyelesaikan transfer apa pun untuk Pulisic.

“Jika Anda bertanya kepada 29 rekan saya di seluruh liga apakah mereka tertarik memiliki Christian Pulisic di tim mereka, saya cukup yakin Anda akan mendapat 29 jawaban ‘ya’,” kata Sims. “Kami sangat ingin memilikinya, ya. Apakah tim lain di MLS juga ingin memilikinya? Saya yakin. ... Namun, untuk mewujudkannya, AC Milan tidak mau melepasnya, jadi itu berarti rencana ini terhenti [untuk saat ini].

“Pada akhirnya, kami yakin bahwa Christian akan ingin bermain [di sini], ingin bermain di MLS, dan ingin kembali ke rumah. Kapan pun waktunya, kami berharap New York City FC akan menjadi salah satu pilihan teratas dalam daftar tim yang ingin dia bela.”



