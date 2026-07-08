‘Ingin jadi orang yang suka pamer’ - Jude Bellingham bergabung dengan Wayne Rooney dan Paul Gascoigne dalam klub eksklusif ‘orang sombong’ Inggris

Yang cukup mengejutkan, mengingat penampilannya di Amerika Utara, kehadiran Bellingham dalam skuad Thomas Tuchel menjelang turnamen internasional besar lainnya pun dipertanyakan.

Dengan Morgan Rogers yang memberikan persaingan ketat di posisi No. 10 — dan pemain seperti Phil Foden, Cole Palmer, serta Morgan Gibbs-White yang ditinggalkan di rumah — tekanan pun menumpuk di pundak sang ‘Galactico’ pengatur serangan dari Real Madrid ini.

Bellingham, setelah perayaan ikoniknya “who else” di Euro 2024, sekali lagi membuktikan bahwa ia tetap menjadi pemain yang diandalkan di momen-momen besar—sambil mempermalukan mereka yang terlalu cepat mengesampingkannya. Ia membuka rekening golnya di Piala Dunia 2026 saat membawa Inggris kembali memimpin dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia, yang memberi mereka awal terbaik yang mungkin.

Dialah yang memecah kebuntuan dalam pertandingan sengit melawan Panama, sebelum benar-benar menunjukkan kemampuannya saat melawan Meksiko di babak 16 besar. Dua gol cepat dalam pertandingan tersebut — yang dimainkan di ketinggian dan di hadapan pendukung tuan rumah yang penuh semangat di Stadion Azteca — membantu The Three Lions meraih salah satu kesuksesan paling berkesan mereka di ajang unggulan FIFA.