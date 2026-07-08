Getty/GOAL
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‘Ingin jadi orang yang suka pamer’ - Jude Bellingham bergabung dengan Wayne Rooney dan Paul Gascoigne dalam klub eksklusif ‘orang sombong’ Inggris
Siapa lagi? Bellingham akan menjadi bintang timnas Inggris di Piala Dunia 2026
Yang cukup mengejutkan, mengingat penampilannya di Amerika Utara, kehadiran Bellingham dalam skuad Thomas Tuchel menjelang turnamen internasional besar lainnya pun dipertanyakan.
Dengan Morgan Rogers yang memberikan persaingan ketat di posisi No. 10 — dan pemain seperti Phil Foden, Cole Palmer, serta Morgan Gibbs-White yang ditinggalkan di rumah — tekanan pun menumpuk di pundak sang ‘Galactico’ pengatur serangan dari Real Madrid ini.
Bellingham, setelah perayaan ikoniknya “who else” di Euro 2024, sekali lagi membuktikan bahwa ia tetap menjadi pemain yang diandalkan di momen-momen besar—sambil mempermalukan mereka yang terlalu cepat mengesampingkannya. Ia membuka rekening golnya di Piala Dunia 2026 saat membawa Inggris kembali memimpin dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia, yang memberi mereka awal terbaik yang mungkin.
Dialah yang memecah kebuntuan dalam pertandingan sengit melawan Panama, sebelum benar-benar menunjukkan kemampuannya saat melawan Meksiko di babak 16 besar. Dua gol cepat dalam pertandingan tersebut — yang dimainkan di ketinggian dan di hadapan pendukung tuan rumah yang penuh semangat di Stadion Azteca — membantu The Three Lions meraih salah satu kesuksesan paling berkesan mereka di ajang unggulan FIFA.
- Getty
Mengapa Bellingham memiliki kumpulan talenta yang sama dengan Gazza dan Rooney
Bellingham terus menghadirkan momen-momen gemilang; pemain berusia 23 tahun ini mampu menampilkan kilasan-kilasan kehebatan yang mampu mengubah jalannya pertandingan, layaknya para legenda misterius seperti Gazza dan Rooney. Ketika ditanya apakah “sang pesulap” Inggris masa kini memiliki status serupa, mantan bek Walker—yang berbicara atas nama Wiz Slots—mengatakan kepada GOAL: “Jude selalu tampil saat dibutuhkan, dalam pertandingan-pertandingan penting, di momen-momen krusial. Itulah yang dilakukan Rooney, itulah yang dilakukan Gazza, itulah yang dilakukan semua pemain hebat.
“Dan dia adalah atlet yang luar biasa. Dia mungkin atlet terbaik di dunia, jika dilihat dari jarak lari yang bisa dia tempuh dan tenaga yang dimilikinya dari menit pertama hingga menit terakhir. Dan yang terpenting, saat Jude masuk ke kotak penalti, dia melakukannya dengan satu tujuan. Dia tidak masuk hanya untuk mengisi kuota, melainkan untuk mencetak gol. Dan menurut saya, itu adalah hal yang luar biasa untuk dimiliki dalam tim, karena beban tidak hanya ada pada Harry [Kane]. Jude, dalam setiap pertandingan yang dia mainkan, akan berusaha mencetak gol. Dan dengan kekuatannya, kemampuan atletisnya, serta tekadnya untuk menang, hal itu menempatkannya dalam kategori pemain terbaik di dunia.”
Fakta bahwa Bellingham adalah orang yang 'suka pamer' dan 'sombong' itu hal yang baik
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Bellingham benar-benar menikmati saat-saat berada di bawah sorotan paling terang, mantan bintang Three Lions Walker—yang pernah berlaga di Piala Dunia 1990—menambahkan: “Tentu saja. Dia adalah bintang utamanya. Dia menikmati perannya sebagai bintang utama. Saya rasa itulah yang menginspirasinya. Dia ingin menjadi yang paling menonjol, si sombong.
“Tidak apa-apa menjadi orang yang sombong dan suka pamer, tapi kamu harus bersikap sombong dan pamer di lapangan. Dia melakukannya, dan itulah kekuatannya. Menurut saya, ketika kamu mencoba membatasi hal itu—yang dalam olahraga kita sebut arogan—kamu justru membutuhkan arogan itu. Jika kamu mencoba membatasi hal itu darinya, kamu menghilangkan setengah dari permainannya. Karena ada banyak pemain—kita semua sudah melihat banyak pemain yang di luar lapangan sangat berisik, mereka paling banyak bicara di dunia, mereka sombong, mereka berjalan-jalan seolah-olah mereka adalah pemain sepak bola terbaik di dunia. Namun, saat Sabtu sore tiba, ketika kamu menghadapi tim-tim tangguh yang sesungguhnya, tim-tim besar, terkadang mereka menghilang. Jude tidak menghilang.”
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Para pemburu trofi: Bellingham memimpin serangan Inggris bersama Kane
Bellingham tidak bersembunyi atau menghilang dari skuad Inggris dalam upaya terbaru mereka meraih kejayaan dunia. Jika 60 tahun kekecewaan dalam hal gelar juara akan berakhir musim panas ini, maka dia akan menjadi sosok utama di garis depan.
Pemain lain—seperti Kane, pencetak gol terbanyak dan kapten yang menjadi ikon tim—juga turut berperan, namun justru pemain asal Birmingham yang memiliki karakter serupa dengan Rooney dan Gascoigne inilah yang tampil ke depan sebagai motor penggerak dan memanfaatkan keyakinan tak tergoyahkannya dengan sebaik-baiknya.
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