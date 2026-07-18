Inggris, Tuchel, dan 'catenaccio': "Saya tidak menyesali keputusan saya. Pertandingan perebutan tempat ketiga? Tak ada yang mau memainkannya"

"Saya tidak menyesali pilihan-pilihan saya," kata pelatih asal Jerman itu dalam konferensi pers. "Saya merasa pertandingan mulai berubah, bahwa kami menjadi terlalu pasif, dan saya berusaha membantu tim." Sebuah pernyataan tegas setelah kritik yang diterimanya terkait pergantian pemain dan langkah-langkah taktis—yang secara bulat dianggap terlalu defensif—yangdilakukan selama pertandingan, di mana Inggris, yang sempat unggul, kemudian disamakan skornya oleh Argentina.





Tuchel menjelaskan bahwa ia bertindak berdasarkan instingnya dan pengalaman yang telah ia peroleh selama menjadi pelatih: “Hasilnya tidak memuaskan dan tentu saja saya bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Itu adalah pilihan yang dibuat di bawah tekanan, di tengah-tengah pertandingan.”





Pelatih Inggris itu juga menampik adanya upaya mencari kambing hitam di dalam tim: “Jika perlu ada yang disalahkan, itu adalah saya. Saya adalah pelatih kepala. Namun, saya tidak percaya ada satu orang pun yang bisa disalahkan.”