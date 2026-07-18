Menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia melawan Prancis, Thomas Tuchel kembali menyoroti kekalahan menyakitkan di semifinal dengan skor 2-1 dari Argentina. Pelatih asal Jerman yang kini menangani timnas Inggris ini tidak mengelak dari tanggung jawabnya, namun dengan tegas membela keputusan taktis yang diambil selama pertandingan tersebut.
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Inggris, Tuchel, dan 'catenaccio': "Saya tidak menyesali keputusan saya. Pertandingan perebutan tempat ketiga? Tak ada yang mau memainkannya"
TIDAK ADA PENYESALAN
"Saya tidak menyesali pilihan-pilihan saya," kata pelatih asal Jerman itu dalam konferensi pers. "Saya merasa pertandingan mulai berubah, bahwa kami menjadi terlalu pasif, dan saya berusaha membantu tim." Sebuah pernyataan tegas setelah kritik yang diterimanya terkait pergantian pemain dan langkah-langkah taktis—yang secara bulat dianggap terlalu defensif—yangdilakukan selama pertandingan, di mana Inggris, yang sempat unggul, kemudian disamakan skornya oleh Argentina.
Tuchel menjelaskan bahwa ia bertindak berdasarkan instingnya dan pengalaman yang telah ia peroleh selama menjadi pelatih: “Hasilnya tidak memuaskan dan tentu saja saya bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Itu adalah pilihan yang dibuat di bawah tekanan, di tengah-tengah pertandingan.”
Pelatih Inggris itu juga menampik adanya upaya mencari kambing hitam di dalam tim: “Jika perlu ada yang disalahkan, itu adalah saya. Saya adalah pelatih kepala. Namun, saya tidak percaya ada satu orang pun yang bisa disalahkan.”
Malam ini, Inggris akan menghadapi Prancis di Miami dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Sebuah pertandingan yang, seperti yang diakui Tuchel sendiri segera setelah timnya tersingkir, tidak diinginkan oleh kedua tim nasional tersebut: "Tidak ada yang ingin memainkan pertandingan ini, bahkan para pemain Prancis pun tidak. Sama seperti kami, mereka juga ingin mencapai final dan telah berjuang sekuat tenaga untuk sampai ke sana."
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