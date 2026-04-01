Skor 0-1 itu menandai kekalahan pertama Three Lions dari tim asal Asia, yang sekaligus menjadi rekor negatif kedua bagi pelatih asal Jerman tersebut. Kekalahan 1-3 dari Inggris pada musim panas lalu sudah menjadi satu-satunya kekalahan dari tim asal Afrika. Menjelang Piala Dunia yang akan digelar beberapa bulan lagi, media Inggris pun mulai membunyikan lonceng peringatan dan tidak segan-segan mengkritik Tuchel habis-habisan.
"Inggris telah merampas semangatnya": Media Inggris mengkritik habis-habisan Thomas Tuchel pasca "kekalahan memalukan" yang bersejarah
"Waktu Thomas Tuchel semakin menipis untuk menunjukkan keajaibannya — tim Inggris asuhannya masih meraba-raba dalam kegelapan dalam mencari formula yang tepat dan, setelah penampilan lesu ini, masih sangat jauh dari status sebagai kandidat serius Piala Dunia," tulis Daily Mail, misalnya.
The Telegraph bahkan lebih keras lagi dalam mengkritik mantan pelatih FC Bayern München dan BVB itu: "Tuchel telah merampas jiwa Inggris. Kekalahan memalukan yang pantas diterima dari Jepang ini terasa seperti kue yang dilemparkan tepat ke wajah para penggemar yang menderita."
Tanpa Kane, lini serang Inggris tampil sangat buruk dalam waktu yang lama
Tanpa Harry Kane yang cedera, tim Inggris tampil sangat mengecewakan terutama di lini serang, padahal mereka sebenarnya memiliki susunan pemain yang tidak buruk dengan Phil Foden, Cole Palmer, atau Anthony Gordon. Namun, di babak pertama, tim asuhan Tuchel sama sekali tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak kekalahan 0-1 melawan Jerman pada November 2017 - yaitu hampir sembilan tahun yang lalu. Baru di fase akhir pertandingan, juara dunia satu kali itu menekan untuk menyamakan kedudukan, namun gol Kaoru Mitoma pada menit ke-23 akhirnya menjadi penentu.
Setelah peluit akhir dibunyikan, sorakan keras pun bergemuruh. Tuchel menjelaskan dengan frustrasi: "Tentu saja itu menyakitkan. Kekalahan selalu menyakitkan, dan kalah di kandang sendiri terasa sangat menyakitkan. Kami dihukum karena hal kecil, karena satu serangan balik di babak pertama."
Terlalu bergantung pada Kane? Tuchel menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu dengan kesal
Betapa tipisnya ketahanan mental tim saat ini semakin terasa seiring berjalannya wawancara. Menanggapi pertanyaan tentang dugaan ketergantungan pada Kane, Tuchel berkata: "Nah, mengapa Argentina tidak mengandalkan Messi atau Portugal tidak mengandalkan Cristiano Ronaldo? Itu hal yang sangat wajar. Di tim kami, beberapa pemain kunci telah meninggalkan kamp, dan kami sedikit merasakannya. Kami kekurangan daya gedor."
Ketika ditanya apakah ia memberikan tekanan yang terlalu besar kepada para pemain, Tuchel menjawab dengan nada sinis: "Tidak. Saya tidak percaya itu. Saya tidak ingin terlibat dalam diskusi ini, karena saya yakin apa yang ingin kami lakukan dan bagaimana kami ingin bermain sepak bola sudah sangat jelas. Kami harus lebih fokus pada prinsip-prinsip kami, pada tindakan, dan pada pemikiran. Itulah intinya."
Dalam pertandingan uji coba pertama tahun Piala Dunia, Inggris juga gagal meyakinkan pada Jumat lalu. Melawan Uruguay, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1, yang membuat kritik semakin keras. Kini Tuchel benar-benar berada di bawah tekanan. Menjelang dimulainya turnamen, masih ada pertandingan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika yang harus dilalui. Di fase grup, Kroasia, Ghana, dan Panama menanti The Three Lions.
Piala Dunia 2026: Ikhtisar Semua Grup
- Grup A:
Meksiko Afrika Selatan Korea Selatan Republik Ceko
- Grup B:
Kanada Bosnia dan Herzegovina Qatar Swiss
- Grup C:
Brasil Maroko Haiti Skotlandia
- Grup D:
AS Paraguay Australia Turki
Grup E:
Jerman Curacao Pantai Gading Ekuador
- Grup F:
Belanda Jepang Swedia Tunisia
- Grup G:
Belgia Mesir Iran Selandia Baru
- Grup H:
Spanyol Kap Verde Arab Saudi Uruguay
- Grup I:
Prancis Senegal Irak Norwegia
- Grup J:
Argentina Aljazair Austria Yordania
- Grup K:
Portugal Republik Demokratik Kongo Uzbekistan Kolombia
- Grup L:
Inggris Kroasia Ghana Panama