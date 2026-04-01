Goal.com
Live
Thomas TuchelGetty
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

"Inggris telah merampas semangatnya": Media Inggris mengkritik habis-habisan Thomas Tuchel pasca "kekalahan memalukan" yang bersejarah

World Cup
England vs Japan
England
Japan
Friendlies
T. Tuchel

Setelah kekalahan bersejarah Inggris dari Jepang, media lokal melontarkan kritik tajam terhadap pelatih tim nasional Thomas Tuchel.

Skor 0-1 itu menandai kekalahan pertama Three Lions dari tim asal Asia, yang sekaligus menjadi rekor negatif kedua bagi pelatih asal Jerman tersebut. Kekalahan 1-3 dari Inggris pada musim panas lalu sudah menjadi satu-satunya kekalahan dari tim asal Afrika. Menjelang Piala Dunia yang akan digelar beberapa bulan lagi, media Inggris pun mulai membunyikan lonceng peringatan dan tidak segan-segan mengkritik Tuchel habis-habisan. 

  • "Waktu Thomas Tuchel semakin menipis untuk menunjukkan keajaibannya — tim Inggris asuhannya masih meraba-raba dalam kegelapan dalam mencari formula yang tepat dan, setelah penampilan lesu ini, masih sangat jauh dari status sebagai kandidat serius Piala Dunia," tulis Daily Mail, misalnya.

    The Telegraph bahkan lebih keras lagi dalam mengkritik mantan pelatih FC Bayern München dan BVB itu: "Tuchel telah merampas jiwa Inggris. Kekalahan memalukan yang pantas diterima dari Jepang ini terasa seperti kue yang dilemparkan tepat ke wajah para penggemar yang menderita."

    • Iklan
  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Tanpa Kane, lini serang Inggris tampil sangat buruk dalam waktu yang lama

    Tanpa Harry Kane yang cedera, tim Inggris tampil sangat mengecewakan terutama di lini serang, padahal mereka sebenarnya memiliki susunan pemain yang tidak buruk dengan Phil Foden, Cole Palmer, atau Anthony Gordon. Namun, di babak pertama, tim asuhan Tuchel sama sekali tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak kekalahan 0-1 melawan Jerman pada November 2017 - yaitu hampir sembilan tahun yang lalu. Baru di fase akhir pertandingan, juara dunia satu kali itu menekan untuk menyamakan kedudukan, namun gol Kaoru Mitoma pada menit ke-23 akhirnya menjadi penentu. 

    Setelah peluit akhir dibunyikan, sorakan keras pun bergemuruh. Tuchel menjelaskan dengan frustrasi: "Tentu saja itu menyakitkan. Kekalahan selalu menyakitkan, dan kalah di kandang sendiri terasa sangat menyakitkan. Kami dihukum karena hal kecil, karena satu serangan balik di babak pertama."

  • Terlalu bergantung pada Kane? Tuchel menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu dengan kesal

    Betapa tipisnya ketahanan mental tim saat ini semakin terasa seiring berjalannya wawancara. Menanggapi pertanyaan tentang dugaan ketergantungan pada Kane, Tuchel berkata: "Nah, mengapa Argentina tidak mengandalkan Messi atau Portugal tidak mengandalkan Cristiano Ronaldo? Itu hal yang sangat wajar. Di tim kami, beberapa pemain kunci telah meninggalkan kamp, dan kami sedikit merasakannya. Kami kekurangan daya gedor." 

    Ketika ditanya apakah ia memberikan tekanan yang terlalu besar kepada para pemain, Tuchel menjawab dengan nada sinis: "Tidak. Saya tidak percaya itu. Saya tidak ingin terlibat dalam diskusi ini, karena saya yakin apa yang ingin kami lakukan dan bagaimana kami ingin bermain sepak bola sudah sangat jelas. Kami harus lebih fokus pada prinsip-prinsip kami, pada tindakan, dan pada pemikiran. Itulah intinya."

    Dalam pertandingan uji coba pertama tahun Piala Dunia, Inggris juga gagal meyakinkan pada Jumat lalu. Melawan Uruguay, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1, yang membuat kritik semakin keras. Kini Tuchel benar-benar berada di bawah tekanan. Menjelang dimulainya turnamen, masih ada pertandingan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika yang harus dilalui. Di fase grup, Kroasia, Ghana, dan Panama menanti The Three Lions. 

  • Piala Dunia 2026: Ikhtisar Semua Grup

    • Grup A:
    Meksiko
    Afrika Selatan
    Korea Selatan
    Republik Ceko
    • Grup B:
    Kanada
    Bosnia dan Herzegovina
    Qatar
    Swiss
    • Grup C:
    Brasil
    Maroko
    Haiti
    Skotlandia
    • Grup D:
    AS
    Paraguay
    Australia
    Turki

    Grup E:

    Jerman
    Curacao
    Pantai Gading
    Ekuador
    • Grup F:
    Belanda
    Jepang
    Swedia
    Tunisia
    • Grup G:
    Belgia
    Mesir
    Iran
    Selandia Baru
    • Grup H:
    Spanyol
    Kap Verde
    Arab Saudi
    Uruguay
    • Grup I:
    Prancis
    Senegal
    Irak
    Norwegia
    • Grup J:
    Argentina
    Aljazair
    Austria
    Yordania
    • Grup K:
    Portugal
    Republik Demokratik Kongo
    Uzbekistan
    Kolombia
    • Grup L:
    Inggris
    Kroasia
    Ghana
    Panama