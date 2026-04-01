"Inggris telah merampas semangatnya": Media Inggris mengkritik habis-habisan Thomas Tuchel pasca "kekalahan memalukan" yang bersejarah

Betapa tipisnya ketahanan mental tim saat ini semakin terasa seiring berjalannya wawancara. Menanggapi pertanyaan tentang dugaan ketergantungan pada Kane, Tuchel berkata: "Nah, mengapa Argentina tidak mengandalkan Messi atau Portugal tidak mengandalkan Cristiano Ronaldo? Itu hal yang sangat wajar. Di tim kami, beberapa pemain kunci telah meninggalkan kamp, dan kami sedikit merasakannya. Kami kekurangan daya gedor."

Ketika ditanya apakah ia memberikan tekanan yang terlalu besar kepada para pemain, Tuchel menjawab dengan nada sinis: "Tidak. Saya tidak percaya itu. Saya tidak ingin terlibat dalam diskusi ini, karena saya yakin apa yang ingin kami lakukan dan bagaimana kami ingin bermain sepak bola sudah sangat jelas. Kami harus lebih fokus pada prinsip-prinsip kami, pada tindakan, dan pada pemikiran. Itulah intinya."

Dalam pertandingan uji coba pertama tahun Piala Dunia, Inggris juga gagal meyakinkan pada Jumat lalu. Melawan Uruguay, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1, yang membuat kritik semakin keras. Kini Tuchel benar-benar berada di bawah tekanan. Menjelang dimulainya turnamen, masih ada pertandingan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika yang harus dilalui. Di fase grup, Kroasia, Ghana, dan Panama menanti The Three Lions.