Setelah kekalahan mengecewakan di semifinal Piala Dunia melawan Argentina, pelatih tim nasional Inggris, Tuchel, melakukan perubahan pada tujuh posisi dalam timnya.
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Inggris tanpa Harry Kane dan Jude Bellingham, Prancis dengan Kylian Mbappé: Thomas Tuchel dan Didier Deschamps melakukan rotasi besar-besaran
Dalam susunan pemain untuk pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu malam di Hard Rock Stadium, Miami, beberapa pemain dari starting eleven pada Rabu lalu tidak masuk dalam susunan pemain, terutama kapten Harry Kane dari FC Bayern München, Jude Bellingham dari Real Madrid, dan kiper Jordan Pickford. Selain itu, Tuchel juga menarik Reece James, John Stones, Eliott Anderson, dan Anthony Gordon dari susunan pemain.
Susunan pemain Inggris: D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice (C), Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney.
Tampaknya tidak ada satu pun perubahan tersebut yang disebabkan oleh cedera. Kecuali bek Tino Livramento serta dua gelandang Kobbie Mainoo dan Jordan Henderson, semua pemain dalam skuad Tuchel dilaporkan dalam kondisi siap bertanding.
- Getty
Perjalanan Terakhir Deschamps - Mbappé dalam Perburuan Gol Bersejarah
Didier Deschamps pun melakukan tujuh pergantian pemain setelah kekalahan Prancis pada Selasa melawan Spanyol (0:2). Hanya kiper Mike Maignan, gelandang bertahan Adrien Rabiot, serta Michael Olise dari FC Bayern, dan kapten sekaligus pencetak gol terbanyak Kylian Mbappé dari Real Madrid yang tetap mempertahankan posisinya. Bagi Mbappé, ini adalah kesempatan untuk meraih penghargaan sekaligus memecahkan rekor bersejarah dalam dua kategori sekaligus. Pemain berusia 27 tahun ini masih berpeluang menjadi raja gol Piala Dunia; saat ini ia dan Lionel Messi sama-sama mengoleksi delapan gol, serta berpotensi merebut posisi pertama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam daftar terbaru, Mbappé menempati peringkat kedua dengan 20 gol, di bawah Messi (21).
Bagi Deschamps, pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ini merupakan pertandingan ke-187 sekaligus yang terakhir dalam kariernya sebagai pelatih tim nasional Prancis. Sejauh ini, ia telah meraih 121 kemenangan. Di putaran final Piala Dunia, Deschamps mencatatkan 20 kemenangan dari 26 pertandingan. Calon penggantinya adalah Zinedine Zidane. Dulu, Zidane dan Deschamps pernah bersama-sama meraih gelar juara Piala Dunia 1998 sebagai pemain di tanah air mereka, Prancis.
Susunan pemain Prancis: Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Doue, Cherki, Olise - Mbappe.
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