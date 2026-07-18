Inggris tanpa Harry Kane dan Jude Bellingham, Prancis dengan Kylian Mbappé: Thomas Tuchel dan Didier Deschamps melakukan rotasi besar-besaran

Didier Deschamps pun melakukan tujuh pergantian pemain setelah kekalahan Prancis pada Selasa melawan Spanyol (0:2). Hanya kiper Mike Maignan, gelandang bertahan Adrien Rabiot, serta Michael Olise dari FC Bayern, dan kapten sekaligus pencetak gol terbanyak Kylian Mbappé dari Real Madrid yang tetap mempertahankan posisinya. Bagi Mbappé, ini adalah kesempatan untuk meraih penghargaan sekaligus memecahkan rekor bersejarah dalam dua kategori sekaligus. Pemain berusia 27 tahun ini masih berpeluang menjadi raja gol Piala Dunia; saat ini ia dan Lionel Messi sama-sama mengoleksi delapan gol, serta berpotensi merebut posisi pertama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam daftar terbaru, Mbappé menempati peringkat kedua dengan 20 gol, di bawah Messi (21).

Bagi Deschamps, pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ini merupakan pertandingan ke-187 sekaligus yang terakhir dalam kariernya sebagai pelatih tim nasional Prancis. Sejauh ini, ia telah meraih 121 kemenangan. Di putaran final Piala Dunia, Deschamps mencatatkan 20 kemenangan dari 26 pertandingan. Calon penggantinya adalah Zinedine Zidane. Dulu, Zidane dan Deschamps pernah bersama-sama meraih gelar juara Piala Dunia 1998 sebagai pemain di tanah air mereka, Prancis.

Susunan pemain Prancis: Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Doue, Cherki, Olise - Mbappe.



