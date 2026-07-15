Inggris tak perlu takut menghadapi Argentina, sang juara yang sedang berjuang keras, dalam upayanya mencapai final Piala Dunia pertama dalam 60 tahun

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pertandingan ini bisa dimenangkan atau dikalahkan di lini tengah, dan Inggris akan optimis dengan peluang mereka di sektor tersebut. Jika lini tengah Argentina tidak mampu melindungi barisan pertahanan, maka mereka akan menghadapi masalah serius.
Pilihan formasi Scaloni di lini tengah memang cukup menarik; di babak gugur, manajer tersebut kembali menggunakan formasi berlian yang menampilkan empat gelandang tengah, yaitu Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, dan Leandro Paredes, seolah-olah dalam upaya untuk membanjiri area tengah lapangan dan menciptakan ruang bagi Messi di depan mereka. Messi bermain lebih dalam dengan De Paul di sayap kanan, Mac Allister di sayap kiri, dan Fernandez sebagai nomor 10.
Namun, bentuk kotak yang sempit ini meninggalkan ruang di sayap yang telah dimanfaatkan oleh para pemain sayap sepanjang turnamen ini — yang terbaru adalah Ndoye. Pemain asal Swiss itu berhasil mengungguli bek kanan Nahuel Molina, yang posisinya terekspos di belakang De Paul yang sudah menua. Di situlah Gordon dan Saka seharusnya memiliki ruang untuk bersinar, jika mereka bisa diumpan oleh rekan-rekan setimnya.
Bellingham, Elliot Anderson, dan Declan Rice—yang seharusnya sudah fit dan siap bertanding setelah absen di babak kedua dan perpanjangan waktu melawan Norwegia—akan menikmati pertarungan melawan De Paul dan Paredes, yang tak diragukan lagi sudah melewati masa kejayaannya. Sementara itu, Fernandez dan Mac Allister adalah lawan yang sudah tak asing lagi dari Liga Premier, dan trio Inggris ini setidaknya seharusnya memiliki keunggulan di sana dalam hal fisik dan atletis.
Menariknya, dilaporkan bahwa Scaloni mungkin akan melakukan beberapa penyesuaian taktis signifikan pada Rabu ini, dengan kemungkinan memasukkan Exequiel Palacios yang lebih lincah dan sayap murni Giuliano Simeone, atau bahkan beralih ke formasi 5-3-2 dengan menggunakan wing-back — sistem yang ia terapkan pada perempat final Piala Dunia 2022 melawan Belanda.
Namun, yang harus dipastikan oleh Anderson, Rice, dan Bellingham adalah mereka tetap tenang. Semua lawan mereka pada Rabu ini adalah ahli dalam trik-trik kotor, dengan De Paul dan Paredes yang sangat terampil dalam melakukan tindakan-tindakan yang bisa dengan mudah mengganggu lawan yang sedang bersemangat. Inggris tidak boleh menerima kartu kuning atau merah yang tidak perlu.