Inggris tak perlu takut menghadapi Argentina, sang juara yang sedang berjuang keras, dalam upayanya mencapai final Piala Dunia pertama dalam 60 tahun

Mengingat status mereka sebagai juara bertahan, bisa dikatakan bahwa Argentina sejauh ini mengalami kesulitan luar biasa dalam upaya mempertahankan gelar Piala Dunia mereka. Seperti Inggris, undian grup yang menguntungkan membuat mereka seolah-olah memiliki jalan yang sangat mulus menuju semifinal, namun kenyataannya justru sebaliknya.

Tim asuhan Scaloni memang lolos dengan mudah dari fase grup, meraih poin maksimal dari pertandingan melawan Aljazair, Austria, dan Yordania saat Messi mencetak enam gol dalam tiga pertandingan, tetapi babak gugur jauh lebih rumit dan memperlihatkan beberapa kelemahan signifikan pada pertahanan juara dunia tersebut.

Yang cukup mengejutkan, Argentina membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim underdog Cape Verde di babak 32 besar, dengan gol bunuh diri pada menit ke-111 yang pada akhirnya menjadi penentu kemenangan, meskipun ada kesenjangan yang sangat besar antara kedua tim baik dalam hal kualitas maupun peringkat FIFA. Mereka kemudian tampak sudah tak berdaya dalam laga babak 16 besar melawan Mesir, tertinggal 2-0 dengan sisa 11 menit pertandingan sebelum secara ajaib bangkit dan memenangkan pertandingan 3-2, kali ini berkat gol penentu Enzo Fernandez di masa tambahan waktu.

Harapan bahwa Albiceleste akan tampil maksimal di perempat final sirna ketika Dan Ndoye menyamakan kedudukan untuk Swiss di pertengahan babak kedua, dan mereka terdesak sebelum Breel Embolo mendapat kartu kuning kedua yang kontroversial karena dianggap melakukan simulasi setelah tinjauan VAR. Meskipun bermain melawan 10 pemain lawan selama 20 menit terakhir, tim Argentina kembali membutuhkan perpanjangan waktu dan gol luar biasa dari Julian Alvarez untuk mengalahkan lawan mereka. Semua ini terjadi meskipun mereka belum pernah menghadapi negara lain yang masuk dalam 10 besar FIFA.

Fakta bahwa Argentina telah dua kali harus melalui perpanjangan waktu di babak gugur (dibandingkan dengan sekali bagi Inggris) dan memiliki waktu istirahat yang sedikit lebih sedikit menjelang semifinal kemungkinan besar juga akan menjadi faktor penentu.