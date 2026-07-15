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England Argentina GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Inggris tak perlu takut menghadapi Argentina, sang juara yang sedang berjuang keras, dalam upayanya mencapai final Piala Dunia pertama dalam 60 tahun

Opinion
England
Argentina
World Cup
L. Messi
T. Tuchel
FEATURES
England vs Argentina

Hal ini menjadi bukti kemajuan yang telah dicapai Inggris selama dekade terakhir, sehingga di mata banyak orang, mereka akan menjadi favorit saat menghadapi juara bertahan Piala Dunia Argentina di semifinal edisi 2026 pada hari Rabu. Tentu saja, tim yang diperkuat oleh Lionel Messi yang hebat itu masih menjadi ancaman serius bagi peluang Three Lions untuk mengakhiri enam dekade kekecewaan, namun pasukan asuhan Thomas Tuchel tidak perlu takut saat bertanding di Atalanta.

Meskipun termasuk di antara favorit sebelum turnamen, kedua negara ini memiliki perjalanan yang serupa dalam babak gugur—penuh drama dan menegangkan. Inggris harus berjuang keras untuk meraih kemenangan di menit-menit akhir atas DR Kongo yang tidak diunggulkan, sementara Argentina membutuhkan tambahan waktu 30 menit untuk mengalahkan tim underdog Cape Verde di babak 32 besar.

The Three Lions kemudian berjuang keras untuk meraih kemenangan monumental 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca meski hanya bermain dengan 10 orang, sebelum sang juara bertahan bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Mesir dengan skor yang sama, dan keduanya meraih kemenangan di babak perempat final masing-masing melawan Norwegia dan Swiss, berkat gol-gol yang tercipta di babak perpanjangan waktu.

Namun, meski tim asuhan Tuchel sendiri tidak menjalani perjalanan yang mudah, mereka bisa mendapatkan banyak keyakinan dari perjuangan berat yang dialami rival-rival mereka dalam mencapai babak-babak akhir turnamen ini...

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Juara dunia yang goyah

    Mengingat status mereka sebagai juara bertahan, bisa dikatakan bahwa Argentina sejauh ini mengalami kesulitan luar biasa dalam upaya mempertahankan gelar Piala Dunia mereka. Seperti Inggris, undian grup yang menguntungkan membuat mereka seolah-olah memiliki jalan yang sangat mulus menuju semifinal, namun kenyataannya justru sebaliknya.

    Tim asuhan Scaloni memang lolos dengan mudah dari fase grup, meraih poin maksimal dari pertandingan melawan Aljazair, Austria, dan Yordania saat Messi mencetak enam gol dalam tiga pertandingan, tetapi babak gugur jauh lebih rumit dan memperlihatkan beberapa kelemahan signifikan pada pertahanan juara dunia tersebut.

    Yang cukup mengejutkan, Argentina membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim underdog Cape Verde di babak 32 besar, dengan gol bunuh diri pada menit ke-111 yang pada akhirnya menjadi penentu kemenangan, meskipun ada kesenjangan yang sangat besar antara kedua tim baik dalam hal kualitas maupun peringkat FIFA. Mereka kemudian tampak sudah tak berdaya dalam laga babak 16 besar melawan Mesir, tertinggal 2-0 dengan sisa 11 menit pertandingan sebelum secara ajaib bangkit dan memenangkan pertandingan 3-2, kali ini berkat gol penentu Enzo Fernandez di masa tambahan waktu.

    Harapan bahwa Albiceleste akan tampil maksimal di perempat final sirna ketika Dan Ndoye menyamakan kedudukan untuk Swiss di pertengahan babak kedua, dan mereka terdesak sebelum Breel Embolo mendapat kartu kuning kedua yang kontroversial karena dianggap melakukan simulasi setelah tinjauan VAR. Meskipun bermain melawan 10 pemain lawan selama 20 menit terakhir, tim Argentina kembali membutuhkan perpanjangan waktu dan gol luar biasa dari Julian Alvarez untuk mengalahkan lawan mereka. Semua ini terjadi meskipun mereka belum pernah menghadapi negara lain yang masuk dalam 10 besar FIFA.

    Fakta bahwa Argentina telah dua kali harus melalui perpanjangan waktu di babak gugur (dibandingkan dengan sekali bagi Inggris) dan memiliki waktu istirahat yang sedikit lebih sedikit menjelang semifinal kemungkinan besar juga akan menjadi faktor penentu.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Mereka tidak bisa bertahan"

    Setelah tampil cukup kokoh di lini pertahanan pada babak penyisihan grup—hanya kebobolan sekali—Argentina justru telah kebobolan lima gol dalam tiga pertandingan sistem gugur (enam jika termasuk gol Mesir yang dianulir di babak 16 besar) melawan lawan-lawan yang relatif lebih lemah—dan hal itu seharusnya menjadi dorongan besar bagi Inggris.

    Dalam tiga pertandingan terakhirnya, sang juara bertahan mengalami kesulitan menghadapi transisi cepat, permainan sayap yang rumit, dan umpan silang dari sisi lapangan — yang semuanya akan dianggap oleh The Three Lions sebagai senjata serangan paling signifikan mereka. Pasukan Tuchel akan mengandalkan Anthony Gordon, Bukayo Saka, dan Jude Bellingham untuk menciptakan peluang pada momen-momen tersebut.

    Bek-bek Argentina, Cristian Romero dan Lisandro Martinez, sama-sama mengakui bahwa pertahanan mereka perlu “fokus” dan “meningkatkan performa”, dan legenda Inggris Chris Waddle yakin bahwa barisan belakang adalah titik kelemahan terbesar tim Amerika Selatan tersebut.

    Berbicara kepada 10bet, ia mengatakan: “Saya yakin Argentina bukanlah yang terbaik dalam hal pertahanan. Kita tahu seberapa hebat mereka dalam menyerang dengan pemain-pemain yang mereka miliki, tetapi dalam hal pertahanan, saya terkejut banyak tim belum lebih sering menekan mereka. Mereka kurang sedikit kecepatan dan tidak banyak mobilitas di lini belakang.

    "Jika Anda cukup berani untuk menyerang mereka, kita telah melihat beberapa hari yang lalu bahwa mereka tidak terlalu bagus dalam bertahan. Inggris akan mendapatkan banyak keyakinan dan kepercayaan diri saat mereka menyaksikan Argentina bermain dan melihat bahwa mereka tidak mampu bertahan."

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    Keunggulan di lini tengah

    Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pertandingan ini bisa dimenangkan atau dikalahkan di lini tengah, dan Inggris akan optimis dengan peluang mereka di sektor tersebut. Jika lini tengah Argentina tidak mampu melindungi barisan pertahanan, maka mereka akan menghadapi masalah serius.

    Pilihan formasi Scaloni di lini tengah memang cukup menarik; di babak gugur, manajer tersebut kembali menggunakan formasi berlian yang menampilkan empat gelandang tengah, yaitu Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, dan Leandro Paredes, seolah-olah dalam upaya untuk membanjiri area tengah lapangan dan menciptakan ruang bagi Messi di depan mereka. Messi bermain lebih dalam dengan De Paul di sayap kanan, Mac Allister di sayap kiri, dan Fernandez sebagai nomor 10.

    Namun, bentuk kotak yang sempit ini meninggalkan ruang di sayap yang telah dimanfaatkan oleh para pemain sayap sepanjang turnamen ini — yang terbaru adalah Ndoye. Pemain asal Swiss itu berhasil mengungguli bek kanan Nahuel Molina, yang posisinya terekspos di belakang De Paul yang sudah menua. Di situlah Gordon dan Saka seharusnya memiliki ruang untuk bersinar, jika mereka bisa diumpan oleh rekan-rekan setimnya.

    Bellingham, Elliot Anderson, dan Declan Rice—yang seharusnya sudah fit dan siap bertanding setelah absen di babak kedua dan perpanjangan waktu melawan Norwegia—akan menikmati pertarungan melawan De Paul dan Paredes, yang tak diragukan lagi sudah melewati masa kejayaannya. Sementara itu, Fernandez dan Mac Allister adalah lawan yang sudah tak asing lagi dari Liga Premier, dan trio Inggris ini setidaknya seharusnya memiliki keunggulan di sana dalam hal fisik dan atletis.

    Menariknya, dilaporkan bahwa Scaloni mungkin akan melakukan beberapa penyesuaian taktis signifikan pada Rabu ini, dengan kemungkinan memasukkan Exequiel Palacios yang lebih lincah dan sayap murni Giuliano Simeone, atau bahkan beralih ke formasi 5-3-2 dengan menggunakan wing-back — sistem yang ia terapkan pada perempat final Piala Dunia 2022 melawan Belanda.

    Namun, yang harus dipastikan oleh Anderson, Rice, dan Bellingham adalah mereka tetap tenang. Semua lawan mereka pada Rabu ini adalah ahli dalam trik-trik kotor, dengan De Paul dan Paredes yang sangat terampil dalam melakukan tindakan-tindakan yang bisa dengan mudah mengganggu lawan yang sedang bersemangat. Inggris tidak boleh menerima kartu kuning atau merah yang tidak perlu.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Messi sudah mulai merosot?

    Salah satu hasil penting dari kemenangan Argentina lewat perpanjangan waktu di babak perempat final adalah bahwa Swiss menjadi negara pertama yang mampu menghentikan Messi mencetak gol di Piala Dunia ini, dan hal itu patut menjadi pelajaran sekaligus sumber keyakinan bagi Inggris.

    Setelah dua pertandingan sistem gugur yang melelahkan melawan Cape Verde dan Mesir, La Pulga relatif tidak banyak berbuat banyak saat menghadapi tim dengan peringkat tertinggi yang pernah dihadapi sang juara bertahan sejauh ini di Amerika Utara. Meskipun ia memberikan assist untuk gol awal Mac Allister dari tendangan sudut, Messi tidak mampu mencetak gol dari tiga peluang yang dimilikinya.

    Mungkinkah ini pertanda pertama bahwa penyerang ikonik tersebut mulai kehabisan tenaga? Lagipula, ia sendiri sempat meragukan partisipasinya beberapa bulan menjelang turnamen utama di tengah kekhawatiran terkait usia dan kebugarannya. Babak gugur tentu saja sangat melelahkan bagi Albiceleste, dan Messi dilaporkan termasuk di antara pemain yang absen dalam sesi latihan pada hari Minggu untuk mengatur beban kerjanya.

    Legenda Inggris Wayne Rooney percaya bahwa, terlepas dari ancaman serangannya yang tak terukur, Messi justru bisa menjadi titik lemah bagi Argentina. "Ia bisa menjadi masalah bagi pertahanan Argentina," kata Rooney saat bertugas sebagai komentator diBBC. "Ia tidak berlari ke belakang, tetapi ia memiliki momen-momen penting, mirip seperti Jude Bellingham. Ia memiliki momen-momen penting dan momen-momen berkualitas."

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    Satu tajam, satu tumpul

    Terlepas dari Messi, Inggris bisa mengambil semangat dari fakta bahwa para pemain penyerang Argentina lainnya belum tampil konsisten di Piala Dunia ini. Dengan delapan gol, bintang andalan mereka unggul enam gol dari Lautaro Martinez, yang dua golnya tercipta melalui tendangan penalti melawan Yordania dan penyelesaian mudah di akhir babak perpanjangan waktu melawan Swiss.

    Sementara itu, Alvarez baru mencetak gol pertamanya berkat tendangan menakjubkan yang menentukan kemenangan melawan Swiss pada pertandingan terakhir, setelah sebelumnya kesulitan menemukan ritme permainannya seiring berjalannya turnamen ini di tengah upayanya untuk hengkang dari Atletico Madrid musim panas ini.

    Akibatnya, Argentina sangat bergantung pada gol-gol Messi, yang didukung oleh kontribusi individu dari pemain lain di seluruh lapangan. Namun, jika Inggris mampu menekan ancaman utama mereka, maka Albiceleste mungkin harus mengandalkan momen inspirasi dari sumber lain untuk lolos, tetapi hal itu adalah sesuatu yang tim asuhan Tuchel rasa memiliki peluang lebih besar untuk dikendalikan.

    Memang, The Three Lions mengandalkan penampilan gemilang Bellingham dan Kane (masing-masing mencetak enam gol), dengan Marcus Rashford sebagai satu-satunya pemain lain di seluruh skuad yang berhasil mencetak gol, namun mengingat kedua pemain kunci lini serang mereka sedang dalam performa terbaik dan pemain seperti Gordon serta Saka memberikan kontribusi dari sayap dengan masing-masing tiga assist, tampaknya mereka telah menemukan keseimbangan yang lebih baik dalam serangan.

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Kepercayaan pada Tuchel

    Senjata terbesar Inggris pada Rabu malam mungkin bahkan tidak berada di lapangan. Pertandingan seperti inilah yang menjadi alasan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) beralih dari sosok Inggris yang bersikap lembut seperti Gareth Southgate ke seorang ahli taktik yang tanpa ampun dan dihormati seperti Tuchel, dan pelatih asal Jerman itu telah menunjukkan kemampuannya dalam kompetisi piala sepanjang turnamen ini.

    Pengambilan keputusannya di tengah pertandingan telah membantu The Three Lions melaju ke semifinal Piala Dunia yang baru ketiga kalinya dalam sejarah mereka — sebuah prestasi yang sudah sangat berarti setelah puluhan tahun penuh penderitaan sebelumnya. Seperti Argentina, Tuchel dan timnya memang pernah mengalami momen-momen menegangkan, tetapi tidak pernah terasa seolah-olah mereka berada di ambang kekalahan yang pasti, dan hal itu sebagian besar berkat sang pelatih di pinggir lapangan.

    Memasukkan Gordon saat melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar dan melihatnya memberikan assist untuk dua gol penentu kemenangan Kane, pertahanan yang brilian saat bermain dengan 10 orang melawan Meksiko di kancah Azteca yang panas, serta pidato paruh waktu yang kini terkenal saat melawan Kroasia di pertandingan pembuka; perjalanan Inggris di turnamen ini ditandai oleh momen-momen tersebut.

    "Saya sangat menikmatinya. Saya merasa sangat hidup di momen-momen seperti ini," kata Tuchel setelah kemenangan atas Norwegia. "Inilah tempat yang saya inginkan. Saya tidak ingin berada di tempat lain di dunia ini pada menit-menit seperti ini. Dan pada saat ini juga, tidak ada tempat lain di seluruh dunia ini."

    Jika sang manajer bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di Atlanta pada hari Rabu, ia akan berada di ambang kejayaan.

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