Inggris SEBAIKNYA TIDAK memecat Thomas Tuchel meskipun mengalami kegagalan besar di semifinal Piala Dunia - kecuali jika Pep Guardiola menginginkan posisi itu

Sejak peluit akhir berbunyi di Atlanta, sudah jelas bahwa tidak ada instruksi dari manajer untuk bermain bertahan dalam formasi blok rendah. Sebaliknya, mentalitas sebagai tim underdog mulai menguasai tim Inggris, dan saat Tuchel melakukan pergantian pemain (meski pilihan yang salah), semuanya sudah terlambat.

Di tengah-tengah kontroversi tersebut, wawancara paling jitu dari sang pelatih adalah dengan ITV. "Mereka tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sementara kami tiba-tiba bermain seolah-olah kami punya banyak hal yang harus dikorbankan," katanya. "Kami tidak memiliki penguasaan bola yang cukup, kami tidak bisa lagi lepas dari tekanan. [Kami] sudah mencoba segalanya tapi tidak bisa menguasai bola, dan rasanya seperti mati perlahan; itu dimulai langsung setelah gol tercipta dan pada dasarnya itulah alasan kami kalah.”

Ketika ditanya mengenai pergantian pemainnya dan efek negatif yang tampaknya ditimbulkannya, Tuchel membalas dengan tajam: “Kami langsung bertahan dalam setelah mencetak gol, Anda baru saja mengatakannya. Bukan setelah pergantian pemain. Namun, saya bertanggung jawab atas pergantian pemain tersebut. Mudah saja menjadi pelatih setelah pertandingan, Anda menceritakan kisahnya berdasarkan hasil. Tak ada yang bisa membuktikan apa yang akan terjadi tanpa pergantian pemain itu.”

Kapten Inggris Harry Kane menegaskan bahwa manajer sebenarnya telah memerintahkan para pemainnya untuk terus menekan ke depan. “Begitu kami unggul 1-0, kami sepertinya hanya berusaha mempertahankan keunggulan, yang pada level ini jelas tidak cukup, jadi saya sangat kecewa,” katanya. “Saat kami unggul, instruksinya adalah untuk terus menekan dan mencetak gol lagi.”

Hal itu juga disuarakan oleh bek tengah Marc Guehi. “Kami seharusnya terus menekan,” katanya setelah pertandingan. “Rasanya seperti begitu kami mencetak gol, mentalitas kami berubah menjadi ‘mundur, bertahan’.”