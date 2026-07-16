Inggris SEBAIKNYA TIDAK memecat Thomas Tuchel meskipun mengalami kegagalan besar di semifinal Piala Dunia - kecuali jika Pep Guardiola menginginkan posisi itu

Statistik babak kedua sangat memalukan: Inggris hanya menguasai bola sebesar 12 persen antara gol pembuka Anthony Gordon pada menit ke-55 dan gol penyama kedudukan Enzo Fernandez setengah jam kemudian, saat mereka terus mundur semakin dalam ke wilayah mereka sendiri, sementara mereka hanya berhasil melakukan dua umpan—keduanya antara kiper Jordan Pickford dan bek tengah John Stones—dalam rentang 18 menit sebelum Fernandez mencetak gol.
Kritik pedas yang ditujukan kepada Tuchel berakar pada keyakinan bahwa ia justru memicu mentalitas bertahan yang keliru dari Inggris dengan melakukan tiga pergantian pemain defensif dalam 20 menit terakhir — memasukkan Ezri Konsa, Dan Burn, dan Nico O’Reilly sambil menarik keluar Gordon, Declan Rice, dan Reece James — alih-alih merespons kecenderungan timnya untuk bermain defensif secara naluriah jauh lebih awal di babak kedua. Argentina, dan khususnya Lionel Messi, memanfaatkan situasi ini sepenuhnya, dengan tanpa ampun merebut kemenangan dari rival bebuyutan mereka di menit-menit akhir.
Jelas bahwa Tuchel tidak luput dari kritik mengingat sifat kegagalan Inggris kali ini yang menyakitkan dan sebenarnya bisa dihindari — jauh dari itu. Namun, kekalahan ini mencerminkan masalah yang jauh lebih mendalam, dan memecat manajer pada tahap ini tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun, jika Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) benar-benar mengambil tindakan drastis, hanya ada satu jalan yang bisa mereka tempuh: merekrut Pep Guardiola.