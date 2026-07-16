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Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL
Krishan Davis

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Inggris SEBAIKNYA TIDAK memecat Thomas Tuchel meskipun mengalami kegagalan besar di semifinal Piala Dunia - kecuali jika Pep Guardiola menginginkan posisi itu

Opinion
England
T. Tuchel
P. Guardiola
World Cup
FEATURES
England vs Argentina

Thomas Tuchel akan segera merasakan arti sebenarnya dari evaluasi pasca-turnamen ala Inggris — sesuatu yang menjadi keahlian utama negara tersebut. Proses evaluasi tersebut sudah berjalan penuh, dengan seruan luas agar sang manajer dipecat menyusul kegagalan yang sangat mengecewakan pada babak semifinal Piala Dunia Rabu lalu saat dikalahkan oleh juara bertahan Argentina; strategi pertahanan yang diterapkan justru berbalik merugikan, dan tim asuhan Tuchel akhirnya menelan kekalahan di masa tambahan waktu, meskipun sempat memimpin pada menit ke-85.

Statistik babak kedua sangat memalukan: Inggris hanya menguasai bola sebesar 12 persen antara gol pembuka Anthony Gordon pada menit ke-55 dan gol penyama kedudukan Enzo Fernandez setengah jam kemudian, saat mereka terus mundur semakin dalam ke wilayah mereka sendiri, sementara mereka hanya berhasil melakukan dua umpan—keduanya antara kiper Jordan Pickford dan bek tengah John Stones—dalam rentang 18 menit sebelum Fernandez mencetak gol.

Kritik pedas yang ditujukan kepada Tuchel berakar pada keyakinan bahwa ia justru memicu mentalitas bertahan yang keliru dari Inggris dengan melakukan tiga pergantian pemain defensif dalam 20 menit terakhir — memasukkan Ezri Konsa, Dan Burn, dan Nico O’Reilly sambil menarik keluar Gordon, Declan Rice, dan Reece James — alih-alih merespons kecenderungan timnya untuk bermain defensif secara naluriah jauh lebih awal di babak kedua. Argentina, dan khususnya Lionel Messi, memanfaatkan situasi ini sepenuhnya, dengan tanpa ampun merebut kemenangan dari rival bebuyutan mereka di menit-menit akhir.

Jelas bahwa Tuchel tidak luput dari kritik mengingat sifat kegagalan Inggris kali ini yang menyakitkan dan sebenarnya bisa dihindari — jauh dari itu. Namun, kekalahan ini mencerminkan masalah yang jauh lebih mendalam, dan memecat manajer pada tahap ini tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun, jika Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) benar-benar mengambil tindakan drastis, hanya ada satu jalan yang bisa mereka tempuh: merekrut Pep Guardiola.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Badai dahsyat

    Tuchel tentu saja pantas mendapat bagian yang adil dari kesalahan dan kritik atas kekalahan telak di Atlanta, tetapi penampilan Inggris setelah mereka unggul di awal babak kedua mengungkap sesuatu yang melampaui sosok sang manajer sekaligus dipicu oleh pengambilan keputusannya selama pertandingan.

    Hal ini tak diragukan lagi merupakan warisan dari era Gareth Southgate; para pemainnya yang kelelahan tampak tanpa sadar mundur ke lini belakang, seolah-olah mereka sama sekali tidak percaya bahwa mereka bisa unggul melawan tim sekuat juara dunia dan hanya bisa bertahan sekuat tenaga, membiarkan rasa inferioritas yang sudah mendarah daging menguasai mereka meskipun memiliki kemampuan untuk mengalahkan tim Argentina saat ini dengan mudah.

    Perubahan pola pikir negatif itulah yang mendorong Tuchel melakukan pergantian pemain yang berujung buruk pada 20 menit terakhir. Ia hanya berusaha mengganti pemain yang telah mundur ke posisi bertahan dengan bek sejati, karena timnya gagal total memanfaatkan keunggulan mereka. Namun, masuknya tiga bek justru mendorong timnya untuk mundur lebih jauh dan membuka celah bagi tekanan lawan. Argentina mulai menemukan ruang-ruang kosong, dan Messi memanfaatkannya tanpa ampun.

    Banyak yang akan berpendapat bahwa Tuchel seharusnya bereaksi terhadap sikap negatif Inggris yang muncul secara refleks segera setelah unggul dengan melakukan pergantian pemain yang bersifat menyerang dan agresif, karena kemenangan sudah ada di depan mata.

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    'Meninggal secara perlahan'

    Sejak peluit akhir berbunyi di Atlanta, sudah jelas bahwa tidak ada instruksi dari manajer untuk bermain bertahan dalam formasi blok rendah. Sebaliknya, mentalitas sebagai tim underdog mulai menguasai tim Inggris, dan saat Tuchel melakukan pergantian pemain (meski pilihan yang salah), semuanya sudah terlambat.

    Di tengah-tengah kontroversi tersebut, wawancara paling jitu dari sang pelatih adalah dengan ITV. "Mereka tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sementara kami tiba-tiba bermain seolah-olah kami punya banyak hal yang harus dikorbankan," katanya. "Kami tidak memiliki penguasaan bola yang cukup, kami tidak bisa lagi lepas dari tekanan. [Kami] sudah mencoba segalanya tapi tidak bisa menguasai bola, dan rasanya seperti mati perlahan; itu dimulai langsung setelah gol tercipta dan pada dasarnya itulah alasan kami kalah.”

    Ketika ditanya mengenai pergantian pemainnya dan efek negatif yang tampaknya ditimbulkannya, Tuchel membalas dengan tajam: “Kami langsung bertahan dalam setelah mencetak gol, Anda baru saja mengatakannya. Bukan setelah pergantian pemain. Namun, saya bertanggung jawab atas pergantian pemain tersebut. Mudah saja menjadi pelatih setelah pertandingan, Anda menceritakan kisahnya berdasarkan hasil. Tak ada yang bisa membuktikan apa yang akan terjadi tanpa pergantian pemain itu.”

    Kapten Inggris Harry Kane menegaskan bahwa manajer sebenarnya telah memerintahkan para pemainnya untuk terus menekan ke depan. “Begitu kami unggul 1-0, kami sepertinya hanya berusaha mempertahankan keunggulan, yang pada level ini jelas tidak cukup, jadi saya sangat kecewa,” katanya. “Saat kami unggul, instruksinya adalah untuk terus menekan dan mencetak gol lagi.”

    Hal itu juga disuarakan oleh bek tengah Marc Guehi. “Kami seharusnya terus menekan,” katanya setelah pertandingan. “Rasanya seperti begitu kami mencetak gol, mentalitas kami berubah menjadi ‘mundur, bertahan’.”

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tidak ada solusi instan

    Tuchel mungkin salah dalam menentukan waktu dan jenis pergantian pemainnya, tetapi kenyataan pahitnya adalah bahwa masalah mentalitas mendasar tim Inggris—yang ia singgung sendiri saat mengambil alih jabatan dalam sebuah klip yang telah banyak dibagikan ulang sejak peluit akhir di Atlanta—tidak akan pernah bisa diselesaikan dalam sekejap. Mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich ini baru mulai bekerja pada Januari 2025, dengan tugas mengubah runner-up Euro 2024 menjadi juara dunia dalam waktu yang hanya enam sesi pemusatan latihan internasional sebelum turnamen musim panas ini.

    Meskipun pesan yang disampaikan secara terbuka adalah bahwa tujuannya adalah mengangkat trofi, bahkan penggemar Inggris yang paling optimis pun akan mengakui bahwa itu selalu menjadi tugas yang berat dalam jangka waktu yang relatif singkat tersebut, terutama mengingat kualitas dan rekam jejak turnamen dari banyak tim favorit lainnya yang berpeluang mengangkat trofi. Tim-tim seperti Spanyol, Argentina, dan Prancis tidak terbebani oleh beban 60 tahun kegagalan.

    Sebagaimana dicatat oleh The Athletic, “Inggris hampir selalu memimpin dalam pertandingan sistem gugur di mana mereka tersingkir” (Jerman pada 1996, Argentina pada 1998, Brasil pada 2002, Portugal pada 2004, Islandia pada 2016, Kroasia pada 2018, dan Italia pada 2021) sebelum akhirnya membiarkan keunggulan itu lepas. Ada kesan bahwa dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada masa jabatan Tuchel selama 18 bulan hingga saat ini untuk mengubah hal tersebut.

    Dengan mempertimbangkan hal tersebut, meraih kesuksesan di Euro 2028 di kandang sendiri sebenarnya terasa seperti target yang realistis. Pada saat itu, sang manajer seharusnya sudah menanamkan keyakinan pada kelompok pemain ini bahwa mereka layak berada di antara unggulan teratas di turnamen besar dan karenanya dapat bermain dengan kebebasan yang seharusnya mereka rasakan, seperti yang dilakukan Argentina pada babak kedua di Atlanta.

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola England 2026Getty/GOAL

    Kesempatan yang tak boleh dilewatkan?

    Meskipun tersingkir di babak semifinal—yang tak diragukan lagi merupakan kegagalan taktis baik dari para pemain maupun manajer—dan desakan agar ia dipecat yang dipicu oleh sifat kekalahan tersebut, akan terasa seperti reaksi impulsif untuk memecat Tuchel pada tahap ini, mengingat proyeknya bersama timnas Inggris masih benar-benar dalam tahap awal. Namun, tidak mungkin mengabaikan fakta bahwa pelatih yang bisa dibilang terbaik sepanjang masa ini sedang tersedia, dan berpotensi bersedia mengambil pekerjaan yang secara luas dianggap sebagai yang paling sulit di dunia sepak bola.

    Pep Guardiola meninggalkan Manchester City di akhir musim klub, setelah dengan jelas menunjukkan selama masa jabatannya di sana bahwa ia telah jatuh cinta pada sepak bola Inggris, yang pada gilirannya ia revolusionerkan selama satu dekade di Etihad Stadium. Tak heran jika ia menjadi favorit para bandar taruhan untuk menjadi manajer Inggris berikutnya.

    Jika FA mempertimbangkan untuk beralih dari Tuchel, pelatih asal Catalunya yang dihormati ini harus menjadi pilihan pertama mereka sebagai satu-satunya pengganti yang layak dan mampu melampaui standar yang telah ditetapkan oleh pelatih saat ini di Piala Dunia ini. Jika tidak, mereka harus tetap bertahan dengan seorang pria yang masih dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dukungan dari atas

    Masih harus dilihat seperti apa masa depannya, tetapi untuk saat ini tampaknya Tuchel masih mendapat dukungan dari petinggi di atasnya dalam hierarki klub. Dilaporkan setelah kekalahan pada Rabu lalu bahwa manajer timnas Inggris tersebut tetap mendapat dukungan dari FA, yang akan menganggap perjalanan hingga semifinal sebagai keberhasilan relatif meskipun harus tersingkir secara mengecewakan oleh Argentina.

    Ini mungkin merupakan hasil yang dapat diprediksi, mengingat pelatih asal Jerman tersebut menandatangani perpanjangan kontrak baru selama dua tahun pada bulan Februari, setelah awalnya direkrut dengan kontrak 18 bulan hingga akhir Piala Dunia 2026 yang tampaknya terikat pada kemenangan di turnamen tersebut.

    Dengan demikian, Tuchel diperkirakan akan memimpin The Three Lions di Euro 2028, yang akan diselenggarakan oleh Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Ia diharapkan dapat mengakhiri penantian yang menyiksa untuk meraih trofi besar di tanah air, dan jika ia gagal, hal itu hampir pasti akan menandai akhir masa jabatannya.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Kami terus melangkah'

    Saat ini, sangatlah penting agar kemunduran besar ini tidak menjadi penentu masa jabatan Tuchel di timnas Inggris, melainkan justru menjadi pelajaran dan landasan untuk akhirnya mengambil langkah maju berikutnya di panggung terbesar. Tampaknya, itulah ambisi sang manajer.

    "Kami akan terus menjalankan kontrak ini hingga Euro di kandang sendiri," kata Tuchel dalam konferensi pers pasca-pertandingan, menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk mundur. "Saya menantikannya, meskipun saat ini sulit untuk melihat sejauh itu ke depan.

    "Kami harus menunggu empat tahun [untuk Piala Dunia berikutnya]. Hal itu sendiri sudah merupakan pencapaian, tentu saja, karena ini adalah semifinal. Banyak negara sepak bola besar tersingkir sebelum semifinal, jadi ini memang sebuah pencapaian. Tak ada yang ingin mendengarnya saat ini, saya pun demikian, karena kami menuntut yang terbaik dari diri kami sendiri karena kami sangat kompetitif."

    Maka, kita menatap tahun 2028, di mana Inggris akan kembali menjadi salah satu favorit dengan skuad yang menjanjikan, yang akan diperkuat oleh pemain-pemain muda berbakat yang mulai menonjol dan mungkin kembalinya talenta-talenta seperti Cole Palmer atau Phil Foden. Dalam dua tahun ke depan, Tuchel harus menanamkan keyakinan yang diperlukan untuk akhirnya mencapai puncak.

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