Inggris-Republik Demokratik Kongo 2-1: pertama Cipenda, lalu dua gol brilian dari Kane; Tuchel lolos ke babak 16 besar. Kini giliran Meksiko

Inggris-Republik Demokratik Kongo 1-1





PENCETAK GOL - 7' Cipenga, 75' Kane





GOL DAN MOMEN PENTING -





86' - Dia lagi, Kane lagi! Mpasi menggagalkan tembakan Bellingham, lalu bola kembali ke Kane yang berhasil melepaskan diri dan melesakkan bola ke gawang. Dua gol dari penyerang ini membuatnya mencatatkan 72 gol musim ini dan mengakhiri pertandingan





75' - Inggris menyamakan kedudukan!Aksi yang berlanjut, umpan silang dari Gordon kepada Kane yang berhasil lepas dari penjagaan dan mengalahkan Mpasi: 1-1 dengan sisa waktu seperempat jam





63' - Tendangan hebat dari Mbuku, dibelokkan menjadi tendangan sudut: tendangannya awalnya bagus dan sepertinya akan masuk ke sudut gawang





52' - Rashford menerobos dan melewati lawan, menembak ke tiang dekat namun hanya mengenai bagian luar jaring. Satu menit kemudian, tendangan silang Bellingham dibelokkan, dan diselamatkan dari gawang oleh Mpasi dengan penyelamatan gemilang





46' - Pertandingan dilanjutkan: tidak ada pergantian pemain dari pihak Tuchel





Babak kedua





50' - Dan Mpasi kembali melakukan penyelamatan: ia menggagalkan tendangan voli kaki kanan Kane





46' - Keajaiban lain dari Mpasi! Kiper ini menggagalkan gol Bellingham yang sepertinya sudah pasti: ia melompat tinggi untuk menepis sundulan pemain Real Madrid tersebut





43' - Serangan balik Inggris, Kane melewati Mpasi dan terjatuh di kotak penalti: ia meminta penalti, namun menurut wasit, penyerang Bayern Munich itu melakukan diving





42' - Tiang gawang Republik Demokratik Kongo! Luar biasa di Atlanta: Wan-Bissaka melaju di sisi kanan, umpan silangnya dibelokkan namun sampai ke Wissa yang mengalahkan Pickford namun bola membentur tiang luar





35' - Tim Afrika selamat dua kali dalam hitungan detik! Pertama, Tuanzebe menghentikan Kane, lalu Wan-Bissaka memblok tembakan Rashford saat kiper sudah terkecoh





29' - Tim Inggris mulai menunjukkan diri. Tendangan bebas dari sisi kanan, bola membentur tubuh Konsa namun melebar. Kemudian umpan silang untuk Bellingham yang menyundul dengan mantap, namun Mpasi melompat untuk menghalau bola





20' - Peluang lain bagi tim Afrika: tendangan Wissa diblokir, lalu Cipenga mencoba lagi. Inggris terlihat kebingungan, tim asuhan Tuchel gagal menciptakan peluang dan mulai terlihat gugup: Bellingham mendapat kartu kuning karena pelanggaran kasar





7' - Luar biasa! Republik Demokratik Kongo unggul: umpan silang dari sayap kanan, semua pemain gagal menghalau bola, dan Cipenga berhasil mengalahkan Pickford di tiang dekat





Babak pertama