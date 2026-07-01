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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Inggris-Republik Demokratik Kongo 2-1: pertama Cipenda, lalu dua gol brilian dari Kane; Tuchel lolos ke babak 16 besar. Kini giliran Meksiko

World Cup
England vs DR Congo
England
DR Congo

Ringkasan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia.

Badai Harry Kane melanda Republik Demokratik Kongo dan memupus impian kejayaan para pemain Afrika. Dua gol yang dicetak penyerang Bayern Munich itu membawa Inggris menang 2-1, sehingga lolos dari babak 16 besar ke babak 8 besar, di mana mereka akan menghadapi Meksiko dalam pertandingan yang akan digelar pada 5 Juli mendatang.


Misi pun tercapai bagi tim asuhan Tuchel, meski dengan kesulitan besar. Setelah 7 menit, Tiga Singa sudah tertinggal akibat gol spektakuler Cipenda yang terus membuat mereka kewalahan sepanjang pertandingan dan memanfaatkan kesalahan kecil Pickford. Tim Inggris goyah, nyaris dilanda kegugupan, namun kemudian mulai menghujani gawang lawan dengan tembakan-tembakan. Namun, di sini mereka menghadapi Mpasi yang tampil luar biasa dan menepis semua tembakan. Di babak kedua, pergantian pemain membalikkan keadaan dan, terutama, Harry Kane—yang hingga saat itu kurang tajam—naik ke panggung utama. Dua golnya dalam 15 menit terakhir menutup pertandingan dan memastikan timnas Inggris melaju ke babak berikutnya. Tim Kongo keluar lapangan diiringi tepuk tangan; setelah satu jam bermain di level tinggi, mereka mulai kelelahan dan performa mereka menurun drastis. Tuchel berhasil meloloskan timnya ke babak selanjutnya, namun ia harus berterima kasih kepada bintang utamanya: 5 gol di Piala Dunia ini, 72 gol sepanjang musim, dan peluangnya untuk meraih Ballon d’Or semakin nyata.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    Inggris-Republik Demokratik Kongo 1-1


    PENCETAK GOL - 7' Cipenga, 75' Kane


    GOL DAN MOMEN PENTING -


    86' - Dia lagi, Kane lagi! Mpasi menggagalkan tembakan Bellingham, lalu bola kembali ke Kane yang berhasil melepaskan diri dan melesakkan bola ke gawang. Dua gol dari penyerang ini membuatnya mencatatkan 72 gol musim ini dan mengakhiri pertandingan


    75' - Inggris menyamakan kedudukan!Aksi yang berlanjut, umpan silang dari Gordon kepada Kane yang berhasil lepas dari penjagaan dan mengalahkan Mpasi: 1-1 dengan sisa waktu seperempat jam


    63' - Tendangan hebat dari Mbuku, dibelokkan menjadi tendangan sudut: tendangannya awalnya bagus dan sepertinya akan masuk ke sudut gawang


    52' - Rashford menerobos dan melewati lawan, menembak ke tiang dekat namun hanya mengenai bagian luar jaring. Satu menit kemudian, tendangan silang Bellingham dibelokkan, dan diselamatkan dari gawang oleh Mpasi dengan penyelamatan gemilang


    46' - Pertandingan dilanjutkan: tidak ada pergantian pemain dari pihak Tuchel


    Babak kedua


    50' - Dan Mpasi kembali melakukan penyelamatan: ia menggagalkan tendangan voli kaki kanan Kane


    46' - Keajaiban lain dari Mpasi! Kiper ini menggagalkan gol Bellingham yang sepertinya sudah pasti: ia melompat tinggi untuk menepis sundulan pemain Real Madrid tersebut


    43' - Serangan balik Inggris, Kane melewati Mpasi dan terjatuh di kotak penalti: ia meminta penalti, namun menurut wasit, penyerang Bayern Munich itu melakukan diving


    42' - Tiang gawang Republik Demokratik Kongo! Luar biasa di Atlanta: Wan-Bissaka melaju di sisi kanan, umpan silangnya dibelokkan namun sampai ke Wissa yang mengalahkan Pickford namun bola membentur tiang luar


    35' - Tim Afrika selamat dua kali dalam hitungan detik! Pertama, Tuanzebe menghentikan Kane, lalu Wan-Bissaka memblok tembakan Rashford saat kiper sudah terkecoh


    29' - Tim Inggris mulai menunjukkan diri. Tendangan bebas dari sisi kanan, bola membentur tubuh Konsa namun melebar. Kemudian umpan silang untuk Bellingham yang menyundul dengan mantap, namun Mpasi melompat untuk menghalau bola


    20' - Peluang lain bagi tim Afrika: tendangan Wissa diblokir, lalu Cipenga mencoba lagi. Inggris terlihat kebingungan, tim asuhan Tuchel gagal menciptakan peluang dan mulai terlihat gugup: Bellingham mendapat kartu kuning karena pelanggaran kasar


    7' - Luar biasa! Republik Demokratik Kongo unggul: umpan silang dari sayap kanan, semua pemain gagal menghalau bola, dan Cipenga berhasil mengalahkan Pickford di tiang dekat


    Babak pertama

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN

    INGGRIS (4-2-3-1): Pickford; Spence (70' Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice (90' Stones); Madueke (60' Saka), Bellingham, Rashford (60' Gordon); Kane. Pelatih: Tuchel


    KONGO DEMOKRATIK (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (88' Kayembe); Mbuku, Sadiki, Moutoussamy (88' Mayele), Mukau (76' Kayembe), Cipenga (76' Bongonda); Wissa. Pelatih Desabre


    KARTU KUNING - Bellingham, Sadiki


    DIKARTU MERAH - /

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