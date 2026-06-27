Kabar buruk bagi Inggris menjelang pertandingan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Panama, dan bukan hanya itu. Setelah pertandingan melawan Ghana,Reece James mengalami cedera otot yang membuatnya absen pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup dan, kemungkinan besar, juga pada pertandingan berikutnya.
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Inggris, Reece James mengalami cedera otot paha belakang: ia absen dalam laga melawan Panama. Waktu pemulihan dan kondisinya
TERELIMINASI JUGA DI BABAK 16 BESAR
Reece James, menurut laporan The Guardian, mengalami cedera otot paha belakang setelah pertandingan melawan Ghana pada 23 Juni lalu. Bek kanan tersebut tidak ikut berlatih bersama tim di Kansas City pada hari Jumat dan tidak ikut dalam perjalanan bersama rombongan ke New York, tempat Inggris akan segera menghadapi Panama.
Kapten Chelsea ini juga akan absen padababak 16 besar, dan baru akan kembali tersedia, jika memungkinkan, untuk babak perempat final.
PERKATAAN TUCHEL
"Ini adalah masalah ringan pada otot paha belakang. Dia tidak berlatih selama dua hari terakhir. Saat ini dia sedang menjalani rehabilitasi dan kami akan mengevaluasi kondisinya dari pertandingan ke pertandingan: kami yakin dia akan siap bermain selama turnamen ini."