Inggris, Reece James mengalami cedera otot paha belakang: ia absen dalam laga melawan Panama. Waktu pemulihan dan kondisinya

Reece James, menurut laporan The Guardian, mengalami cedera otot paha belakang setelah pertandingan melawan Ghana pada 23 Juni lalu. Bek kanan tersebut tidak ikut berlatih bersama tim di Kansas City pada hari Jumat dan tidak ikut dalam perjalanan bersama rombongan ke New York, tempat Inggris akan segera menghadapi Panama.

Kapten Chelsea ini juga akan absen padababak 16 besar, dan baru akan kembali tersedia, jika memungkinkan, untuk babak perempat final.