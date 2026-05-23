Inggris punya rencana untuk mencegah insiden seperti 'Spygate' di Piala Dunia, sementara Thomas Tuchel menjanjikan langkah-langkah keamanan tambahan

Persiapan untuk menghadapi Amerika Serikat juga mencakup daftar cadangan rahasia yang berisi para pemain yang harus siap meninggalkan segala aktivitasnya jika terjadi cedera. Tuchel mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan sekitar 50 pemain sebelum menetapkan skuad final beranggotakan 26 orang, dan reaksi para pemain yang tidak terpilih telah memengaruhi siapa saja yang tetap masuk dalam daftar pengganti prioritas tinggi.

Tuchel menjelaskan pendekatannya terhadap situasi cadangan, mengatakan: "Pertama-tama, kami tidak ingin ada yang cedera, tetapi kami menyadari kemungkinan bahwa kami bisa memanggil pemain. Para pemain semua tahu itu. Bahasa yang digunakan dalam panggilan telepon sedikit berbeda bagi pemain yang sangat, sangat dekat dengan panggilan, dan kami berkata: 'Dengarkan, kamu berada di urutan sangat, sangat atas dalam daftar,' tetapi tanpa janji.

"Saya masih berpikir hal ini bisa membuat perbedaan besar: siapa di antara bek tengah dan siapa di antara gelandang yang perlu diganti? Jadi, kamu tidak bisa langsung mengatakan, 'Lalu saya pilih kamu,' dan saya tidak melakukan itu. "Kata-katanya agak berbeda. Mereka yang hampir terpilih, dan untuk jujur sepenuhnya, reaksi para pemain terhadap kekecewaan itu juga menjadi faktor. Karena saya belajar banyak kemarin dari semua panggilan telepon. Dan itu memberi saya konfirmasi siapa yang akan mengangkat telepon dengan senang hati saat kami menelepon. Bahkan saat sedang liburan di Australia. Siapa yang akan terpilih, dan kapan saya harus berada di mana?"