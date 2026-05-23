Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Inggris punya rencana untuk mencegah insiden seperti 'Spygate' di Piala Dunia, sementara Thomas Tuchel menjanjikan langkah-langkah keamanan tambahan
Memperkuat basis di Kansas City
FA telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas latihan di Kansas City, tempat tim Inggris akan bermarkas selama turnamen berlangsung. Dengan skuad yang dijadwalkan berangkat pada 1 Juni, Tuchel mengakui bahwa kondisi lapangan yang terbuka lebar mengharuskan pemasangan layar tambahan serta peningkatan jumlah petugas keamanan untuk menjamin privasi selama sesi latihan taktis.
Tuchel menanggapi potensi adanya mata-mata, dengan mengatakan kepada wartawan: "Kami akan mengatasinya, tentu saja. Sebaik mungkin dan tidak dengan cara yang berlebihan. Begitulah adanya. Seperti yang Anda semua tahu, Argentina memiliki opsi pertama untuk memilih fasilitas kelas atas yang sangat terpencil di Kansas. Jadi seperti biasa, Anda mencoba memengaruhi apa yang bisa Anda pengaruhi. Kami sangat puas dengan fasilitas latihan ini, terutama apa yang telah dibuat oleh FA dan semua pihak yang bertanggung jawab."
- Getty Images Sport
Melindungi rahasia taktis
Tuchel sangat menyadari bahwa kebocoran sekecil apa pun bisa berakibat fatal di level tertinggi sepak bola internasional. Pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa persiapan akhir, terutama latihan tendangan bebas dan penalti, harus tetap dilakukan secara tertutup untuk menghindari memberikan keuntungan apa pun kepada lawan sebelum hari pertandingan.
Manajer timnas Inggris itu menjelaskan perlunya langkah-langkah ekstra tersebut, dengan menyatakan: "Saya pikir ini sesuai dengan semua kebutuhan kami, tapi saya setuju hal ini bisa terlewatkan. Saya pikir kami akan memiliki pengamanan di sana dan kami akan membangun sedikit perlindungan. Karena, tentu saja, ini sangat penting; jika Anda berlatih dengan skuad yang kurang satu orang, Anda melakukan pembangunan serangan tim, Anda melatih tendangan bebas, dan Anda menyelesaikannya dengan latihan penalti. Anda tidak ingin lawan mengetahuinya. Hal itu memberi Anda keunggulan yang sangat penting. Jadi, kami berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kerahasiaan."
Membangun persaudaraan melalui psikologi
Selain aspek keamanan fisik, Tuchel juga memfokuskan diri pada ketangguhan mental timnya dengan melibatkan psikolog tim, Rich Hampson, ke dalam lingkaran dalam. Tujuannya adalah untuk memantau dinamika tim dan memastikan setiap pemain berkomitmen penuh pada tujuan bersama, saat mereka berupaya mengakhiri penantian panjang Inggris akan gelar juara.
Tuchel menjelaskan peran staf psikologis tersebut, dengan mengatakan: "Mereka hanyalah bagian dari proses; mereka mendengarkan bahasa kami. Mereka hanyalah bagian dari, kurang lebih, bagian dari rapat kami secara formal. Mereka mendengarkan bahasa kami. Mereka mendengarkan bagaimana kami membicarakan para pemain, bagaimana kami membicarakan susunan tim, dan kemudian dia menjadi bagian dari staf kami. Rich adalah bagian dari tim junior dan mengembangkan serta mengamati komunikasi, perilaku, perilaku di dalam kelompok, dan perilaku selama pertandingan, lalu membandingkannya dengan tim nasional lain di level tertinggi dan menunjukkan kepada kami peluang untuk meningkatkan diri."
- Getty Images Sport
Uji daya tahan akhir
Persiapan untuk menghadapi Amerika Serikat juga mencakup daftar cadangan rahasia yang berisi para pemain yang harus siap meninggalkan segala aktivitasnya jika terjadi cedera. Tuchel mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan sekitar 50 pemain sebelum menetapkan skuad final beranggotakan 26 orang, dan reaksi para pemain yang tidak terpilih telah memengaruhi siapa saja yang tetap masuk dalam daftar pengganti prioritas tinggi.
Tuchel menjelaskan pendekatannya terhadap situasi cadangan, mengatakan: "Pertama-tama, kami tidak ingin ada yang cedera, tetapi kami menyadari kemungkinan bahwa kami bisa memanggil pemain. Para pemain semua tahu itu. Bahasa yang digunakan dalam panggilan telepon sedikit berbeda bagi pemain yang sangat, sangat dekat dengan panggilan, dan kami berkata: 'Dengarkan, kamu berada di urutan sangat, sangat atas dalam daftar,' tetapi tanpa janji.
"Saya masih berpikir hal ini bisa membuat perbedaan besar: siapa di antara bek tengah dan siapa di antara gelandang yang perlu diganti? Jadi, kamu tidak bisa langsung mengatakan, 'Lalu saya pilih kamu,' dan saya tidak melakukan itu. "Kata-katanya agak berbeda. Mereka yang hampir terpilih, dan untuk jujur sepenuhnya, reaksi para pemain terhadap kekecewaan itu juga menjadi faktor. Karena saya belajar banyak kemarin dari semua panggilan telepon. Dan itu memberi saya konfirmasi siapa yang akan mengangkat telepon dengan senang hati saat kami menelepon. Bahkan saat sedang liburan di Australia. Siapa yang akan terpilih, dan kapan saya harus berada di mana?"