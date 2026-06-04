Inggris patut dianggap sebagai favorit Piala Dunia Wanita jika tim Lionesses mampu mengalahkan Spanyol di kandang lawan

Sejak bertemu di perempat final Euro 2022, kedua tim telah bertanding enam kali, dengan Inggris memenangkan empat di antaranya, termasuk pertandingan terakhir di Wembley pada bulan April. Namun, pertandingan Jumat nanti akan berbeda. Spanyol memenangkan satu-satunya pertandingan kandang yang mereka mainkan dari enam pertandingan tersebut, sebagai bagian dari rekor 15 pertandingan tak terkalahkan di kandang sendiri yang hanya mencakup satu hasil imbang serta kemenangan telak atas Jerman, Swedia, Prancis, dan Belanda.

Kekalahan terakhir La Roja di kandang sendiri terjadi dalam laga seru 3-2 melawan Italia pada Desember 2023, hasil yang mengakhiri rekor tak terkalahkan 27 pertandingan di kandang, sejak kekalahan dari Amerika Serikat di Alicante pada Januari 2019, jauh sebelum Spanyol menjadi kekuatan seperti sekarang. Singkatnya: juara dunia ini sangat tangguh di kandang.

Jika Inggris bisa bertandang ke Mallorca dan mengalahkan tim asuhan Sonia Bermudez, itu akan menjadi prestasi besar. Tidak hanya akan memastikan kualifikasi otomatis ke Piala Dunia Wanita 2027, sekaligus memaksa lawan mereka ke babak play-off, tetapi juga pasti akan mengukuhkan status The Lionesses sebagai favorit untuk memenangkan gelar di Brasil.