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England Spain Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Inggris patut dianggap sebagai favorit Piala Dunia Wanita jika tim Lionesses mampu mengalahkan Spanyol di kandang lawan

Women's football
England
World Cup
Spain
World Cup Qualification UEFA
Spain vs England
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Inggris dan Spanyol sudah terbiasa bertanding dalam laga-laga besar satu sama lain dalam beberapa waktu terakhir. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Jumat ini mungkin tidak sepenting final Kejuaraan Eropa musim panas lalu atau final Piala Dunia 2023, namun tetap merupakan laga yang sangat penting, karena berpotensi menentukan mana di antara kedua raksasa sepak bola ini yang akan lolos secara otomatis ke turnamen musim panas mendatang di Brasil, sementara yang lain harus melalui babak play-off.

Sejak bertemu di perempat final Euro 2022, kedua tim telah bertanding enam kali, dengan Inggris memenangkan empat di antaranya, termasuk pertandingan terakhir di Wembley pada bulan April. Namun, pertandingan Jumat nanti akan berbeda. Spanyol memenangkan satu-satunya pertandingan kandang yang mereka mainkan dari enam pertandingan tersebut, sebagai bagian dari rekor 15 pertandingan tak terkalahkan di kandang sendiri yang hanya mencakup satu hasil imbang serta kemenangan telak atas Jerman, Swedia, Prancis, dan Belanda.

Kekalahan terakhir La Roja di kandang sendiri terjadi dalam laga seru 3-2 melawan Italia pada Desember 2023, hasil yang mengakhiri rekor tak terkalahkan 27 pertandingan di kandang, sejak kekalahan dari Amerika Serikat di Alicante pada Januari 2019, jauh sebelum Spanyol menjadi kekuatan seperti sekarang. Singkatnya: juara dunia ini sangat tangguh di kandang.

Jika Inggris bisa bertandang ke Mallorca dan mengalahkan tim asuhan Sonia Bermudez, itu akan menjadi prestasi besar. Tidak hanya akan memastikan kualifikasi otomatis ke Piala Dunia Wanita 2027, sekaligus memaksa lawan mereka ke babak play-off, tetapi juga pasti akan mengukuhkan status The Lionesses sebagai favorit untuk memenangkan gelar di Brasil.

  • Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025Getty Images

    Tuan rumah yang tangguh

    Sungguh sulit untuk melebih-lebihkan seberapa hebatnya Spanyol saat bermain di kandang sendiri, dan hal ini patut kita renungkan sejenak untuk benar-benar menekankan hal tersebut.

    Beberapa hasil yang diraih La Roja di kandang sendiri belakangan ini sangat luar biasa. Hasil di putaran final Nations League patut disoroti secara khusus, dengan tim asuhan Bermudez menghajar Jerman 3-0 di final di Madrid pada bulan Desember, setelah sebelumnya mengalahkan Swedia 4-0 di Malaga enam minggu sebelumnya. Di bawah pelatih kepala sebelumnya, Montse Tome, pada edisi 2024 turnamen tersebut, mereka juga tampil dominan, mengalahkan Belanda dengan skor 3-0 dan mengalahkan Prancis 2-0 dalam pertandingan di Seville.

    Ini bukan sekadar kemenangan telak di babak kualifikasi melawan negara-negara yang tidak diunggulkan atau hasil bagus dalam pertandingan persahabatan saat tidak ada tekanan. Ketika ekspektasi tinggi, di hadapan penonton tuan rumah, dan di tahap-tahap akhir kompetisi, Spanyol secara konsisten tampil dan tidak hanya meraih kemenangan tipis, tetapi juga benar-benar mengungguli lawan-lawan elit.

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  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Pemain kunci yang absen

    Bagi Inggris, harus bertolak ke Mallorca akhir pekan ini tanpa Leah Williamson tentu saja merupakan pukulan telak. Ya, The Lionesses telah belajar mengatasi absennya Williamson dalam konteks sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, setelah sang bek absen dalam waktu yang cukup lama, termasuk pada Piala Dunia Wanita 2023, akibat cedera ACL, sebelum kembali absen hampir sepanjang musim 2025-26. Namun, kepemimpinan Williamson sangatlah penting, terutama dalam pertandingan seperti ini.

    Pemain lain harus tampil lebih baik menjelang pertandingan Jumat ini, dan mungkin juga di pertandingan lain. Kondisi kebugaran Lauren James diragukan setelah bintang Chelsea itu mengalami cedera ringan pekan lalu, saat The Blues berpartisipasi dalam turnamen World Sevens, dan kehilangan sosok ikonik seperti dia akan menjadi pukulan besar bagi tim Inggris yang membutuhkan keajaiban yang dia berikan untuk mengalahkan lawan sekuat itu.

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    Berita yang bertolak belakang

    Kekhawatiran tersebut sangat kontras dengan kabar skuad Spanyol, di mana La Roja kembali diperkuat Aitana Bonmati untuk pertama kalinya sejak ia mengalami patah kaki saat bertugas di tim nasional pada akhir November. Gelandang tersebut kembali dari cedera pada awal bulan lalu dan secara bertahap membangun kembali kebugarannya bersama Barcelona, dengan bermain selama 90 menit dalam laga liga kedua terakhir mereka dan 45 menit lagi empat hari kemudian. Ia seharusnya sudah dalam kondisi prima menjelang pertandingan Jumat nanti.

    Kehadiran Bonmati berarti Spanyol pada dasarnya memiliki skuad yang sepenuhnya fit. Laia Aleixandri adalah pemain paling terkenal yang absen, setelah bek mantan Manchester City dan kini Barcelona itu mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada Februari, sementara Jenni Hermoso kembali tidak masuk dalam skuad.

    Selain itu, semua nama yang Anda harapkan ada di sini: Bonmati, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Cata Coll, Mapi Leon, Ona Batlle, dan lainnya.

  • Lauren Hemp England Spain Women 2026Getty Images

    Peningkatan rasa percaya diri

    Bukan berarti Inggris akan gentar menghadapi tantangan ini. The Lionesses berhasil mengalahkan Spanyol pada bulan April meski tanpa kehadiran Williamson, dengan duet bek tengah Lotte Wubben-Moy dan Esme Morgan yang berhasil menjaga gawang tetap bersih berkat penampilan gemilang mereka. Pilihan pemain tengah yang terbatas, di tengah cedera yang dialami Ella Toone dan Grace Clinton, juga tidak menjadi kendala, dengan Lucia Kendall yang berusia 21 tahun tampil cemerlang dalam pertandingan terbesar dalam kariernya hingga saat ini.

    Terakhir kali Inggris bertandang ke Spanyol, pada fase liga kampanye Nations League 2025, mereka sebenarnya bisa saja membawa pulang tiga poin. Alessia Russo membawa juara Eropa itu unggul setelah hanya 22 menit, dan mereka tampak kokoh mempertahankan keunggulan, namun Sarina Wiegman yang sudah memikirkan Euro mendatang menarik keluar Georgia Stanway, Lucy Bronze, dan Beth Mead di awal babak kedua, sebelum dua gol fantastis dari Pina membawa La Roja meraih kemenangan.

    Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa The Lionesses pasti akan menang jika Wiegman tidak melakukan pergantian pemain tersebut—perubahan yang tidak akan dilakukan dalam situasi yang lebih penting—tetapi hal itu jelas berdampak negatif bagi Inggris dalam pertandingan tersebut, sementara memberikan manfaat jangka panjang bagi mereka menjelang kemenangan di Euro.

    Tim ini tentu akan mengambil hal-hal positif dari bagaimana pertandingan itu berlangsung sebelum pergantian pemain. Mencetak dua kemenangan atas Spanyol dalam kampanye kualifikasi ini akan menjadi pernyataan yang cukup kuat.

  • England Women Euro 2025Getty Images

    Rute alternatif

    Bahkan satu poin saja sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi Inggris pada Jumat nanti, karena hal itu akan memastikan lolosnya mereka secara otomatis ke Piala Dunia musim panas mendatang. Hanya juara grup yang akan mendapatkan kehormatan itu, sementara ketiga tim lainnya harus melalui babak play-off.

    Bukanlah akhir dari dunia jika harus mengambil jalur tersebut, karena tim-tim seperti Inggris dan Spanyol diperkirakan tidak akan menemui banyak kesulitan untuk lolos pada akhirnya, tetapi hal itu mengubah gambaran persiapan Piala Dunia secara keseluruhan.

    Melihat bagaimana The Lionesses mempersiapkan diri untuk turnamen 2023, mereka mampu mengatur pertandingan persahabatan melawan lawan-lawan elit dan beragam, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia, sambil juga menghadapi Brasil di Finalissima. Spanyol melakukan hal serupa, menghadapi AS, Jepang, China, Panama, dan Jamaika sebelum perjalanan mereka menuju gelar juara.

    Kemampuan untuk memilih lawan-lawan tersebut dan menghadapi lawan yang berbeda adalah kemewahan yang akan didapatkan oleh pemenang grup kualifikasi Piala Dunia ini. Tim lainnya, bagaimanapun, akan menghabiskan sisa tahun 2026 menghadapi lawan-lawan yang sudah dikenal di Eropa dan akan terbatas dalam hal apa yang dapat mereka pelajari dan alami.

    Jadi, hasil pertandingan melawan Spanyol pada hari Jumat tidak hanya akan berperan besar dalam menjadikan Inggris sebagai favorit Piala Dunia tahun depan, tetapi dampak positif dari hasil tersebut terhadap persiapan turnamen mereka juga akan berperan dalam meningkatkan posisi mereka.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Menetapkan standar

    Maka, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Wiegman menghadapi pertandingan ini. Selalu sulit untuk menyusun rencana untuk pertandingan yang hanya membutuhkan satu poin, apalagi saat menghadapi tim sekuat Spanyol. Memasuki pertandingan dengan pendekatan yang puas dengan hasil imbang itu berbahaya, sementara strategi menyerang bisa meninggalkan terlalu banyak celah di lini belakang. Inggris perlu menemukan keseimbangan itu, sesuatu yang mereka lakukan dengan baik dalam pertandingan kandang di Wembley.

    Jika The Lionesses bisa melakukannya lagi, hal itu akan semakin mengukuhkan posisi Wiegman sebagai mungkin pelatih terbaik di sepak bola wanita internasional. Dia sangat jago dalam mengambil keputusan yang tepat di momen-momen besar, seperti yang dibuktikan dengan tiga gelar Kejuaraan Eropa berturut-turut yang dia menangkan, serta dua kali berturut-turut mencapai final Piala Dunia.

    Hal itu juga akan menempatkan Wiegman dan Inggris pada posisi yang sangat menguntungkan dalam upaya merebut gelar Piala Dunia yang sejauh ini belum pernah mereka raih. Menggeser Spanyol dari satu slot kualifikasi otomatis, dan dengan demikian memiliki kebebasan untuk mempersiapkan diri sesuai keinginan untuk turnamen musim panas mendatang, akan menjadikan The Lionesses sebagai favorit untuk merebut trofi pada tahun 2027.

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